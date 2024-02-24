L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1549

Ilnur Khasanov:
Molto tempo avrebbe iniziato a fare streaming, su YouTube, su Twitch. Lo farai?

A proposito di sofferenza sul tema del MO nel trading? )

Se qualcuno è interessato, mentre sto facendo qualcosa posso trasmettere o registrare

Riesci a sentire il suono dal microfono del portatile? I refrigeratori funzionano. Bisogno di un microfono da studio

 
Maxim Dmitrievsky:

A proposito di sofferenza sul tema del MO nel trading? )

Se qualcuno è interessato, mentre sto facendo qualcosa posso trasmettere o registrare

Riesci a sentire il suono dal microfono del portatile? I refrigeratori funzionano. Ho bisogno di un microfono da studio

Non deve essere un argomento specifico. Ogni flusso è un nuovo argomento) - questo è il modo in cui lo fanno ora) Basta lavorare come prima, ma in parallelo online, su Twitch c'è una categoria cool per questo - scienza e tecnologia.
Sono interessato, e anche molto interessato. Sì, il micro è necessario, ci sono dei rumori...
Ilnur Khasanov:
Non necessariamente un argomento specifico. Ogni flusso è un nuovo argomento) - così fare) Basta lavorare come prima, ma in parallelo online, su tviche c'è una categoria cool per esso - scienza e tecnologia.

Sono interessato, e anche molto interessato. Sì, il micro è necessario, ci sono rumori...
Sono interessato, e anche molto interessato. Sì, il micro è necessario, ci sono rumori...

Sì, penso che lo farò, non appena avrò un computer adatto.

Io stesso sono agganciato ai flussi di qualcun altro).

Nella prossima parte, il suono sarà quello dello studio.

 
Maxim Dmitrievsky:


La prossima parte sarà il suono in studio.

Approvo i tuoi festoni. Siete invitati a continuare. Basta scalare al codice, mal visibile su un portatile e non aaa-citare, prendete esempio da Vladimir Vladimirovich, lui non aaa-cita, è passato di moda molto tempo fa.

 
Kesha Rutov:

Approvo i tuoi festoni. Siete invitati a continuare. Basta scalare al codice, mal visibile su un computer portatile e non aaa-kate, prendere un esempio da Vladimir Vladimirovich, lui non aaa-kate, è andato fuori moda molto tempo fa.

chi è Vladimir?

 

Esempio di utilizzo di MLflow per memorizzare e confrontare i risultati. Gli screenshot del tester devono essere fatti manualmente.

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))
params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

Questo si traduce in schermate del tester con i parametri:

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
Roffild:

Esempio di utilizzo di MLflow per memorizzare e confrontare i risultati. Gli screenshot del tester devono essere fatti manualmente.

Questo si traduce in schermate del tester con i parametri:

Perché non solo qualche tester prende unazipline per esempio. Qual è il vantaggio?

allora non c'è bisogno di correre nulla in MT5, allora non c'è nemmeno bisogno della dll
 

Ha servito solo i prezzi per addestrare una foresta casuale (in ritardo di una barra). Ho la linea rossa di previsione. Notato quando le aree di tendenza, la linea di previsione non colpisce affatto.

file gif

