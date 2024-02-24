L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1549
Molto tempo avrebbe iniziato a fare streaming, su YouTube, su Twitch. Lo farai?
A proposito di sofferenza sul tema del MO nel trading? )
Se qualcuno è interessato, mentre sto facendo qualcosa posso trasmettere o registrare
Riesci a sentire il suono dal microfono del portatile? I refrigeratori funzionano. Bisogno di un microfono da studio
Sono interessato, e anche molto interessato. Sì, il micro è necessario, ci sono dei rumori...
Non necessariamente un argomento specifico. Ogni flusso è un nuovo argomento) - così fare) Basta lavorare come prima, ma in parallelo online, su tviche c'è una categoria cool per esso - scienza e tecnologia.
Sono interessato, e anche molto interessato. Sì, il micro è necessario, ci sono rumori...
Sì, penso che lo farò, non appena avrò un computer adatto.
Io stesso sono agganciato ai flussi di qualcun altro).
Nella prossima parte, il suono sarà quello dello studio.
Approvo i tuoi festoni. Siete invitati a continuare. Basta scalare al codice, mal visibile su un portatile e non aaa-citare, prendete esempio da Vladimir Vladimirovich, lui non aaa-cita, è passato di moda molto tempo fa.
chi è Vladimir?
Esempio di utilizzo di MLflow per memorizzare e confrontare i risultati. Gli screenshot del tester devono essere fatti manualmente.
Questo si traduce in schermate del tester con i parametri:
Perché non solo qualche tester prende unazipline per esempio. Qual è il vantaggio?allora non c'è bisogno di correre nulla in MT5, allora non c'è nemmeno bisogno della dll
Ha servito solo i prezzi per addestrare una foresta casuale (in ritardo di una barra). Ho la linea rossa di previsione. Notato quando le aree di tendenza, la linea di previsione non colpisce affatto.