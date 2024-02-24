L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1541
il kolkhoz si chiama google
hehe... buona risposta )))
Aziende come Yandex e Sberbank usano Python per l'apprendimento automatico, soprattutto. O meglio, nessuno lì ha mai sentito parlare di R utilizzato nella produzione. In python, sì.
Non mi paragonerei con quelli che lavorano per Yandex e Sber, e ancor meno con quelli che lavorano per Google e Microsoft, lì come si dice "Rendi a Cesare il Renderer", mentre qui è più appropriato il detto "dove sono nato, lì sono utile". Quindi se ho iniziato a fare programmazione nelterminale di trading Metatrader devo continuare ad usare MQL, non importa cosa cazzo succede nel mondo. Stanno cercando di prendere tutti attraverso il dito e portarli su un percorso alla moda e glamour direttamente all'AD.
Se aggiungono ml libs moderne a mql, non c'è dubbio, ma non per certo. Ci saranno comunque pochissimi esempi in confronto. Soprattutto qui ci sono solo 2 persone che lo capiscono.
O stai suggerendo di riscriverli? Allora non dipende da me.
Non mi sto paragonando a loro, sto dicendo che ci sono molti esempi di queste cose. Prendete uno già pronto e applicatelo.
L'ho messo su un localhost per ora, per testare se ho scritto il tester normalmente. Monitoraggio nel profilo
Non include spread e margap, ma si tratta di simboli a 15 minuti (segnale dal prezzo di apertura), quindi ignorerò il margap al momento. Li aggiungerò più tardi.
La conferma che è proprio questa TS
Ciao!
Tutti gli scambi sono redditizi lì, l'ho visto nello screenshot. O è un dato di prova.
Il difetto non era nel codice ))
senza maggiorazioni.
aggiungere uno spread
un po' di più
Provate su Moex, lo spread è minimo lì e se il metodo funziona, farete profitti!
Credo di aver riscritto la logica di mt5 in modo sbagliato. Non proprio la stessa cosa. Lo spread non deve incidere molto.e non dovrebbero esserci così tanti scambi
In termini di marcatura del risultato finanziario o di simulazione dello spread?