L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1507
In termini di teoria dei processi casuali, una tendenza è la deviazione più netta dei parametri di un processo casuale da uno. Appare una certa regolarità - un movimento direzionale, deterministico. Questi parametri sono i cosiddetti "indicatori di discontinuità" - entropia, Hurst, AFR, ecc. Devi cercare, trovarlo e postarlo qui.
Bene, bene. E così, non si può vedere sul grafico? No?
Lo faccio, e tengo lo stato aperto. Ma tu? :))
Da che parte era il segnale stesso?
Non lo so. Il mio TC l'ha solo filtrato, tutto qui.
Chi ha provato ad addestrare un neurone per l'apertura delle transazioni e il secondo neurone per la chiusura? - Allo stesso tempo, naturalmente.
Ora farò crescere la foresta per chiudere, così come l'EA avrà due modelli - per aprire e per chiudere.
La questione della marcatura dell'obiettivo è molto rilevante - finora ho preso stupidamente dalla presa minima alle ultime 5 barre dopo la pausa ZZ. Il problema è che il campione è molto sbilanciato.
Ho un esperto di tendenze che è il motivo per cui non tutti i segmenti ZZ sono presi.
Se ho l'approccio giusto, posso chiedere se ha senso usare ZZ, perché sto sperimentando per la prima volta in questa direzione.
OK, sarà interessante sapere se ha senso in linea di principio e quali progressi sono stati fatti (non c'è bisogno delle statistiche, la parola è sufficiente), perché questa è la prima volta che io stesso ho sperimentato in questa direzione.
E non ho ancora addestrato il modello, ho solo reso possibile la raccolta dei dati.
Forse più tardi condividerò i miei risultati, ma di nuovo, questa sarà solo una storia....
Come sta il consigliere Ilya?