Maxim Dmitrievsky:
In che modo HMM differisce fondamentalmente da SOM?

Ho letto circa 100 delle 650 pagine di Kohonen: Self-Organizing Maps (una lettura terribile da tutti i campi correlati, ma molto poco non specificamente su SOM), in breve, "SOM pura" è la formazione di connessioni neuronali su dati statici, più dati hanno caratteristiche correlate, più forte è la connessione neuronale

ZS: stavo discutendo con l'autore dell'articolo su SOM all'inizio della settimana , invece di rispondere l'autore ha cercato di fare una specie di baccano, imho SOM non è una rete neurale nel senso classico della NS, solo il processo di apprendimento SOM simile all'apprendimento NS

Igor Makanu:

sì, si ha l'impressione che sia più o meno comune rispondere a una domanda con una domanda o inviare un messaggio da qualche parte ))

Mi chiedo solo se sembra un modello markoviano latente o no, se i cluster sono presi come stati latenti... Dovrò cercarlo su Google con comodo

Perché il clustering utilizza l'algoritmo EM e nell'apprendimento delle catene di Markov, per esempio. E anche il pesce gatto è un raggruppamento.

 

Ho trovato un grande articolo di Nicholas, mi raccomando....

https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/

È un articolo forte, ma sono inorridito quando ho letto i commenti, perché solo i deficienti scrivono commenti, non un solo commento appropriato + il 99% di loro sono off-topic, proprio come succede spesso qui))

L'insegnante sta trattando su finam ora?


 
mytarmailS:

L'articolo è forte.

l'articolo è generalmente su come l'eminente marito magistralmente camminato il rastrello per diversi anni, ma mai riuscito a installare Metatrader, ma costruito il proprio moto in molti anni e ha detto, sì primitivo tutti i commercianti con i loro indicatori primitivi, questo è il percorso che conduce al Graal:"Chebyshev, Butterworth, filtri di Hilbert fino al 12° ordine, filtri di Halley, trasformata di Fourier in avanti e inversa, trasformata del coseno in avanti e inversa, Berg, Prony, metodi di stima spettrale di massima entropia, predittori ARSS, metodi di filtraggio polinomiale. "

L'ho provato per molti anni e l'ho testato tutto sulla mia demo, ma non sono ancora arrivato a sapere che MT può testare TS in 5 minuti)))


Come scrive un fisico - stato! )))

 
Igor Makanu:

Questi insegnanti con la regalia di 10 o 15 invenzioni sono una decina, come dice un fisico qui - datemi lo stato! )))

C'è uno stato, ma non per te, non sei pronto ... hai altri 5-10 anni per ottimizzare, e poi inizierai a distinguere l'utile dal signor ...

 
mytarmailS:

Avresti dovuto scrivere subito che hai pagato per il link e la pubblicità, l'articolo contiene esattamente zero informazioni

Perché così scortese?

 
mytarmailS:

Ho dovuto leggerlo.
L'articolo non è davvero molto informativo.
 
Igor Makanu:

Avresti dovuto scrivere subito che il tuo link è stato pagato e pubblicizzato, ci sono esattamente zero informazioni nell'articolo

Perché sei così scortese?

Solo due parole: palmo della mano.

 
Yuriy Asaulenko:
Ho dovuto leggerlo.
L'articolo non è davvero molto informativo.

leggere i blog.

http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55

letture per la settimana
