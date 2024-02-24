L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1513
Lo scopo di questa attività è quello di identificare modelli stabili (o come volete chiamarli), e sono stabili perché funzionano su diversi BP; i miei timidi esperimenti in questo campo mostrano che questo è possibile in linea di principio... e di conseguenza la robustezza aumenta (diminuendo il grado di adattamento)
è addestrato prima su una VR, poi viene ulteriormente addestrato sull'altra VR. Quali implementazioni devi guardare, può essere diverso
Aggiungo anche artificialmente del rumore alle caratteristiche, a volte migliora i risultati.
Dai un'occhiata al campionamento d'importanza, è anche interessante.
meta apprendimento
Io lo chiamerei "drawdown learning", o "apprendimento del drawdown", per essere più importante, aspettate un articolo sul "drawdown learning" di Pereverenko o Denisenko, con OOP avanzato (>5 profondità di eredità), 90% di precisione e lo stesso (uguale) rapporto tra profitto e drawdown nel test, o come ai bei tempi senza alcun test, tutto su Lern e con martin, puro esponente))
Devo scrivere subito un articolo sul"drawdown learning".
L'apprendimento di trasferimento è quando neuroni selezionati (di solito i primi 1-2 strati) / strati addestrati su un set di dati o algoritmo sono utilizzati in un'altra griglia come parte, è usato per esempio per la stilizzazione delle immagini.
Beh, naturalmente non uno "specialista", altrimenti perché dovrei bazzicare qui, tutte le mie speranze sono su di te e Maxim Denisenko, sugli "specialisti", sto aspettando che tu scriva un "articolo" sull'argomento, e meglio ancora, rafforzarlo con un segnale di truffa, qualcosa come la dopamina di Maxim Denisenko
non appena leggerete articoli e libri in cui gli "esperti" di RL cercano di applicare la dopamina alle serie temporali finanziarie, vedrete che la dopamina è il meglio che si possa fare con questo argomento
no... Uso una, un'altra e una terza BP alla pari nell'allenamento, vediamo cosa ne viene fuori
Ho anche provato diversi bot contemporaneamente nel mio bot, non ho visto alcun miglioramento... ho una cosa particolare, si prende cura di se stesso
interessante studio sulla massima entropia che ho visto oggi, mi è piaciuto come utilizzare l'entropia per la determinazione degli ingressi (parte 2 dell'articolo)
Quello che manca nel mio a quanto pare. Mi è venuta in mente quasi la stessa cosa, ma non sono riuscito ad articolarla. È un po' sostenuta dalla teoria.
mostra anche che diversi mercati sono previsti in modo diverso, quindi se è tutto in un mucchio... non so
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Ecco un altro materiale interessante sull'entropia, l'autore lo spiega con le sue dita per così dire
https://habr.com/ru/post/171759/
Non riesco a trovare nulla sugli alberi decisionali, alcuni frammenti di informazioni sono sul web, ho bisogno di qualcosa sotto forma di letteratura