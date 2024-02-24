L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1509
Ci sono diversi problemi:
1. non è chiaro come definire i parametri iniziali di inizializzazione
2. Determinare se lo stato corrisponde all'azione, solo per esperienza? Ci devono essere dei criteri oggettivi. Dobbiamo fare delle ricerche,
Le immagini sembrano interessanti.
Se si evidenziano i segnali e si guarda l'equilibrio risultante
Buona fortuna
Ecco, te l'avevo detto :( gli psicologi chiedono l'estrazione del DNA da resti fossilizzati, antichi come i dinosauri.
Tutto è possibile se lo si vuole, basta il giusto bio-materiale.
Per quanto riguarda la conferenza - manca completamente di coprire il tema dichiarato "Cos'è l'intelligenza?", infatti è una dichiarazione delle idee di Charles Darwin, che non è nuova.
E non mi piaceva l'idea che un essere umano pensasse ad ogni sua azione tramite la neocorteccia, che consuma troppa energia. No, un uomo al contrario cerca di risparmiare energia, e pensa a compiti separati, allo stesso tempo non gli piace pensare due volte e usa decisioni già prese, per risparmiare energia.
non ti rivela, e puoi parlarne all'infinito, insieme a come-si-chiama... che è anche uno psicologo... Peter o qualsiasi altra cosa... che scrive inutili visual libs.
Perché non si può pensare logicamente, senza l'aiuto di libri di psicologia per deficienti. Le donne pensano in modo più logico e intelligente.
Per far funzionare il cervello - è necessario mangiare carne, vitamine e risolvere almeno semplici problemi matematici.
Il secondo uomo si offende per qualsiasi parola... Dovrebbe essere iscritto a un club di pugilato e dovrebbe essere picchiato ogni giorno... allora forse non sarà una tale sgualdrina :D
Maxim, è produttivo cercare di mostrare fiducia nella propria conoscenza della materia attraverso un comportamento aggressivo primitivo?
No, è più una dimostrazione di debolezza e una mancanza di volontà di difendere la tua posizione a causa della tua scarsa conoscenza dell'argomento.
Tuttavia, non è sorprendente, dato che questo video ti ha portato un sacco di conoscenza, quindi c'è qualcosa per cui lottare...
In generale, non diciamo sciocchezze e insultiamo le persone, c'è già molto marcio in questo thread sul Ministero della Difesa, è disgustoso sentire dichiarazioni inadeguate.
Ho volutamente caricato il video per divertimento, cioè sapevo quale sarebbe stata la reazione.
E fin dall'inizio ho scritto specificamente degli psicologi. E tu ci stai cascando.
Il video è comunque fantastico, e anche il docente.
Se le tue azioni sono volte a creare una situazione in cui puoi insultare gli altri per rafforzare la tua mascolinità e aumentare la tua autostima, allora è un'altra storia...
Nel complesso non è chiaro cosa c'entri la psicologia, l'argomento del docente non è davvero rilevante e quindi non c'è molto da discutere.
Beh, ci state cascando, quindi ho raggiunto il mio obiettivo.
Volevi parlarmi così tanto ma non sapevi come dirlo o trovare una ragione?
Recentemente stavamo guidando con un conoscente e lui ha visto un cartello come questo per la prima volta nella sua vita. E naturalmente ha subito "capito" cosa significava, è stato sposato per molto tempo. Quindi il mio punto è che ho pensato che fosse molto simile alla situazione di riconoscere i modelli di mercato e fare trading in essi.
Immaginate che una rete neurale sia stata addestrata a riconoscere diversi segni/tabelle. Tutto è normale, riconosce facilmente ciò che si trova nel campione di allenamento. E poi una nuova tabella e basta.Questa è la prima volta che la persona lo vede, ma ha esperienza di vita e un sacco di conoscenze aggiuntive e ha immediatamente "indovinato" cosa significa. Quindi se vuoi che una rete neurale faccia soldi sui mercati, deve essere in grado di "indovinare" cosa significano i "modelli" altrimenti - non c'è modo.Siete stati addestrati sui pattern-situazioni, ma un neurone deve afferrare il principio e non semplicemente memorizzare i pattern suggeriti. La situazione di mercato è diversa ogni volta, ma il principio di costruzione non cambia mai, come il principio di "disegnare" i cartelli sotto i segnali stradali.Se si indovina il significato del prossimo segnale di mercato, si otterrà un profitto. È inutile guardare la storia del mercato e cercare una situazione simile. Bisogna "capire" e "indovinare". Così come è inutile sfogliare un libro del traffico di 198 anni fa alla ricerca di un "modello". Allora non c'erano questi segnali, ma ce n'erano molti altri e studiandoli bisogna imparare a indovinare il significato di quelli nuovi.
Wizard2018:
Allora non c'erano questi segni. Ma ce n'erano molti altri e studiandoli bisogna imparare a indovinare il significato di quelli nuovi.
IMHO il mercato non deve avvertire nessuno di quello che succederà dopo, pensa a perché dovrebbe essere così? Le grandi imprese agiscono in modo imprevedibile o contrario alle previsioni dei piccoli e medi, mentre i piccoli e medi "non sparano indietro" ciò che sta accadendo, sono in balia delle illusioni, come i drogati "vedono" sul tappeto tutti i tipi di creature, o anche eventi cosmici globali, a volte questo coincide puramente per caso con la realtà, ma più spesso no. Non ci sono "segni".
Psicologi impressionati e coccolati non dovrebbero guardare
Immagino che questo sia il mio problema? Beh, uh... vedremo.
Wow, che gruppo di persone. Sei tu il Trickster di cui sto parlando? Notate che l'ho scritto in maiuscolo :-)