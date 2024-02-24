L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1514
Ecco altro materiale interessante sull'entropia, per così dire, l'autore lo spiega con le sue dita
https://habr.com/ru/post/171759/
Non riesco a trovare nulla sugli alberi decisionali, alcuni frammenti di informazioni sono sul web, ho bisogno di qualcosa sotto forma di letteratura.
Sì, sembra un buon articolo, credo di averlo già visto.
beh, un libro del padre della foresta casuale forse dovresti leggerlo subito.
ho finito i punti sul sito, non posso scaricare)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
riconoscimento alla velocità della luce - non male
Aleksey Vyazmikin:
La rete neurale di vetro può riconoscere le immagini senza telecamere o algoritmi
Questa tecnologia ha più di 50 anni. Niente di più che un'altra applicazione.
Ho fatto un indicatore secondo il principio dell'articolo sulla massima entropia (il presupposto è che il sistema va sempre nella direzione della massimizzazione dell'etr.) Rosso per comprare, verde per vendere. Il valore più grande determina la tendenza.
Lo controllerò, ma sembra che non sia peggiore delle MA.
L'ho cercato su Kodobase, nessuno l'ha fatto.
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Mi piace
Ho fatto un indicatore secondo il principio dell'articolo sulla massima entropia (il presupposto è che il sistema va sempre nella direzione della massimizzazione dell'etr.) Rosso per comprare, verde per vendere. Quale ha un valore maggiore e va nella direzione della tendenza.
Lo controllerò, ma sembra che non sia peggiore delle MA.
L'ho cercato su Kodobase, non credo che qualcuno l'abbia fatto.
È forte. Un po' rumoroso, però...
Buon pomeriggio.
C'è un modello che vedo con i miei occhi, ma non riesco a codificarlo a causa della sua complessità e della comprensione non del tutto chiara di ciò che vedo. Il nucleo è compreso e formalizzato, ma ci sono dettagli che vengono colti dalla "visione laterale", presi in considerazione, ma non trasmessi alla coscienza. Il modello è stato scambiato con successo con le mie mani per molti anni.
Vorrei insegnare la neuronica per vederla (o meglio quella parte che mette in piedi 1) per risolvere due problemi:
1) per tirare fuori quello che ha visto, per capire "a cosa si è agganciata" nel set-up e attraverso di esso per capire meglio quello che vedo io e qual è esattamente la caratteristica importante del grafico.
2) per spostare il commercio su di esso o (opzione minima) per mettere una campana.
La domanda ai professionisti, per favore consigliate se il problema è impostato correttamente e dove andare per risolverlo?
P.S. Sono tranquillo sul fatto che dovrà passare un anno o due per una soluzione e ancora più tranquillo sulla collaborazione con i professionisti.
Non credo che sarebbe facile trovare cinque lacune del genere di seguito. Sarebbe meglio prendere un'istantanea dal grafico del luogo in cui è presente questo allestimento. O meglio ancora, fai diverse foto.
Non credo che sarebbe facile trovare cinque lacune del genere di seguito. Forse sarebbe meglio prendere un'istantanea del grafico nel luogo in cui è presente questa configurazione. O meglio ancora, fai diverse foto.
L'immagine è solo un'illustrazione della fase 1 e 2.