L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1500

Nuovo commento
[Eliminato]  
Cosa sono le catene, lo spettacolo è finito?
 

Credo che una sorta di graal stia emergendo per me. I test sono stati fatti su 28 coppie e 4 timeframe (5-15-30-60). Il risultato totale del test (profitto in pip) è dato qui sotto. Tuttavia, l'ho provato non in un tester, ma programmaticamente, e senza lo spread. Ho creato un Expert Advisor per esso. L'ho testato su una demo. Se comincerà a muoversi in direzione positiva, aggiungerò il segnale per la revisione.

Ho anche inventato 2 nuove previsioni per l'Assemblea Nazionale:

1. Calcolare il profitto dei crossover di due barre per un certo periodo e presentarlo per l'ingresso.

2. inserire i prezzi di incrocio o la differenza (rapporto) dei prezzi correnti e di incrocio



Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Ilya Antipin:

Credo che una sorta di graal stia emergendo per me. I test sono stati fatti su 28 coppie e 4 timeframe (5-15-30-60). Il risultato totale del test è riportato di seguito. Tuttavia, l'ho provato non in un tester, ma programmaticamente e senza diffusione. Ho creato un Expert Advisor per esso. L'ho testato su una demo. Se comincerà a fluttuare sul lato positivo, aggiungerò il segnale per la revisione.



Questo è il caso del sito di formazione o di quello di prova (in avanti)?
È sempre così sull'apprendimento. Ma nessuno ce l'ha su quello di prova.
 
Ilya Antipin:

Credo che una sorta di graal stia emergendo per me. I test sono stati fatti su 28 coppie e 4 timeframe (5-15-30-60). Il risultato totale del test è riportato di seguito. Solo che l'ho provato non in un tester, ma programmaticamente e senza diffusione. Ho creato un Expert Advisor per esso. L'ho testato su una demo. Se è redditizio, lo aprirò per la revisione.

Ho lo stesso graal se "viterbi" è considerato come funzione pronta dal pacchetto ed è uno strumento euras m5.

Ma se simulo il trading reale dove il modello riceve solo gli ultimi dati sono fregato ((

Ho ottenuto il 100% di somiglianza con i risultati della funzione batch "whiterby" se alleno il modello con i dati nella finestra scorrevole ma poi c'è un ritardo nei segnali + - per la dimensione della finestra e il modello non rende


Quindi è altamente raccomandato simulare una sorta di "trading reale" quando i dati inseriti nel modello sono esattamente gli stessi della realtà

 
elibrario:
È nella sezione di formazione o nella sezione di test (in avanti)?
Nella sezione di formazione è sempre così. Ma sul test uno, nessuno lo fa.
500 barre al di fuori del periodo di formazione.
 
Ilya Antipin:

Hai provato a fare qualcosa con l'indicatore sulle macchine che ho caricato qui?

[Eliminato]  
R ha già inventato il pulsante"graal", ma nessuno lo ha ancora riscritto in mql
 
Maxim Dmitrievsky:
Bene, si scopre che il pulsante "graal" è già stato inventato in R, e nessuno lo ha ancora inventato in mql

Ho scritto un centinaio di volte in vari thread che la cosa più preziosa in MT4 / MT5 è il tester di strategia, distrugge rapidamente qualsiasi ipotesi hraal o TS

))))

SZZY: mql ha il Graal, basta applicare i tuoi articoli ;) Penso che sia un peccato che gli sviluppatori di MQL abbiano ridotto tutto il loro lavoro attuale per ottimizzare e velocizzare il terminale e MQL5, e le librerie standard non sono state riempite con nuovi pacchetti MO e NS per molti anni

 
Igor Makanu:

è un peccato che gli sviluppatori di MQgL abbiano ridotto tutto il loro lavoro attuale all'ottimizzazione e alla velocizzazione del terminale e di MQL5, mentre le librerie standard non sono state riempite con nuovi pacchetti MO e NS per molti anni

Qual è il problema? Fate una DLL wrapper e tutte le librerie necessarie saranno vostre. Non devo spiegartelo.
 
Igor Makanu:

ZS: c'è un graal in mql, basta ..........

Potete dare un'occhiata a ???? ;)

la domanda è retorica...

1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...3399
Nuovo commento