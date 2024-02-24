L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1500
Credo che una sorta di graal stia emergendo per me. I test sono stati fatti su 28 coppie e 4 timeframe (5-15-30-60). Il risultato totale del test (profitto in pip) è dato qui sotto. Tuttavia, l'ho provato non in un tester, ma programmaticamente, e senza lo spread. Ho creato un Expert Advisor per esso. L'ho testato su una demo. Se comincerà a muoversi in direzione positiva, aggiungerò il segnale per la revisione.
Ho anche inventato 2 nuove previsioni per l'Assemblea Nazionale:
1. Calcolare il profitto dei crossover di due barre per un certo periodo e presentarlo per l'ingresso.
2. inserire i prezzi di incrocio o la differenza (rapporto) dei prezzi correnti e di incrocio
È sempre così sull'apprendimento. Ma nessuno ce l'ha su quello di prova.
Ho lo stesso graal se "viterbi" è considerato come funzione pronta dal pacchetto ed è uno strumento euras m5.
Ma se simulo il trading reale dove il modello riceve solo gli ultimi dati sono fregato ((
Ho ottenuto il 100% di somiglianza con i risultati della funzione batch "whiterby" se alleno il modello con i dati nella finestra scorrevole ma poi c'è un ritardo nei segnali + - per la dimensione della finestra e il modello non rende
Quindi è altamente raccomandato simulare una sorta di "trading reale" quando i dati inseriti nel modello sono esattamente gli stessi della realtà
È nella sezione di formazione o nella sezione di test (in avanti)?
Nella sezione di formazione è sempre così. Ma sul test uno, nessuno lo fa.
Hai provato a fare qualcosa con l'indicatore sulle macchine che ho caricato qui?
Bene, si scopre che il pulsante "graal" è già stato inventato in R, e nessuno lo ha ancora inventato in mql
Ho scritto un centinaio di volte in vari thread che la cosa più preziosa in MT4 / MT5 è il tester di strategia, distrugge rapidamente qualsiasi ipotesi hraal o TS
))))
SZZY: mql ha il Graal, basta applicare i tuoi articoli ;) Penso che sia un peccato che gli sviluppatori di MQL abbiano ridotto tutto il loro lavoro attuale per ottimizzare e velocizzare il terminale e MQL5, e le librerie standard non sono state riempite con nuovi pacchetti MO e NS per molti anni
è un peccato che gli sviluppatori di MQgL abbiano ridotto tutto il loro lavoro attuale all'ottimizzazione e alla velocizzazione del terminale e di MQL5, mentre le librerie standard non sono state riempite con nuovi pacchetti MO e NS per molti anni
ZS: c'è un graal in mql, basta ..........
Potete dare un'occhiata a ???? ;)
la domanda è retorica...