L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 750
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
NO hai appena visto un concorrente in questo thread))))
P.S.
Ok, vai avanti con la tua teoria.
Questo percorso è già stato fatto.
NS è promettente ma richiede alcune qualità individuali.
Che tipo di qualità? Ho tolto la logica dal fuzzy per accelerare i calcoli e ora la sto rimettendo insieme
se intendi palle di titanio, sì
Beh, va bene, ma perché non fare un bot?
Quindi questo è un elemento del bot.
Che tipo di qualità, ho svitato tutta la logica fuzzy per accelerare i calcoli, ora la sto rimettendo insieme
Se intendi le palle di titanio, sì.
Cosa sono le palle di titanio:?
Quindi è un elemento del bot.
Beh, avete bisogno dello stato, non delle immagini.
Cosa sono le palle di titanio: è seduto fuori perdite?
No, è seduto in un posto per molto tempo, bisogna anche sapere come farlo.
Bene, allora avete bisogno di uno stato, non di immagini.
Non ho motivo di convincere nessuno. Se siete intelligenti sarete soddisfatti delle immagini in tempo reale.
Non ho motivo di convincere nessuno. Se sei intelligente ti accontenti di immagini in tempo reale.
Impossibile!
Una nuova storia.
Ma questo era il grande TF di un collega, fino a 5M.
Ed ecco uno sguardo al minuto 1.
Ma questo era il grande TF di un collega, fino a 5M.
Ed ecco uno sguardo a quello di 1 minuto.
Spero che tu capisca che questi sono grafici della storia del 2022?