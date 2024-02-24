L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1494

Attualmente sto provando il pacchetto ldhmm. In contrasto con depmixS4, che non ha quasi nessuna impostazione, qui, a seconda del tipo di distribuzione (normale e lamda-distribuzione) diverse coppie di parametri mu, sigma e lamdasono inizialmente impostati . Questi parametri sono necessari per calcolare la distribuzione di mescolamento P(x; mu, sigma, lamda) e la matrice di probabilità di transizione. Il modello è costruito ottimizzando (MLE) questi valori secondo i criteri AIC, BIC, MLLK. Ecco il primo risultato dell'esecuzione della strategia (BUY/SELL) nel tester su USDJPY-H1 dal 2018.08.20 al 2019.05.21. Questa è una variante per ottenere una previsione senza decodificare gli stati utilizzando viterbi. Farò il prossimo giro con Viterbi.

Ilya Antipin:

Che grafico si ottiene lì? cioè 2 stati nascosti n-numero di osservati? può essere visualizzato in qualche modo?

 
Maxim Dmitrievsky:

Uso 2 stati nascosti con una lunghezza della serie temporale di 11000 barre. Come serie temporale delle osservazioni uso il ritorno logaritmico: serie[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)).


 
L'archivio contiene la versione MQ4 dell'indicatore RHMM dal post .
Maxim Dmitrievsky:

È strano che il log ritorni e abbia già alcuni risultati, dato che non ci sono molte informazioni in essi

Provate la differenziazione frazionata (potete mettere gradi da 0,1 a 0,9), dovrebbe essere ancora meglio allora (indicatore). Se lo impostate a 1,0 avrete gli stessi rendimenti con ritardo unitario, se lo diminuite a 0,1 avrete più informazioni nei rendimenti ma rimarranno stazionari.

Proviamo.
 
Graal:

Qualsiasi macchina può essere trasformata in un graal con la formazione. E in generale si è detto molto sul fatto che poco dipende dalla scelta del metodo di classificazione/regressione, così come con gli "indicatori" che, tra l'altro, difficilmente possono essere chiamati MO (se ottimizzati).

L'ottimizzazione degli indicatori nel tester può essere un certo MO, ma il TS deve avere un insieme di "gradi di libertà" - alla fine otterremo il fitting sulla storia - ci sono già passato


qualcuno ha un esempio di logit - regressione su alglib? - hanno alcune idee, vogliono testare

Igor Makanu:

Ti ho dato i banditos, cercali sul PM.

o scriverò presto un articolo con logit, ho appena deciso di finirlo oggi)
 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, grazie! Sono solo un paio di anni dietro di te, leggo molto e guardo YouTube, ma il materiale è tonnellate

Voglio solo fare e controllare - basta inseguire il MO intorno al CA - il successo sarà come un normale TS, ahimè, il mercato è così

ma potrei provare ad aggiungere il "contesto di mercato" a qualche TS robusto sotto forma di regressione logit - cioè dopo il test valutare tutti i trade come una probabilità

tutto sommato, ora c'è qualcosa da fare

Igor Makanu:

Beh, sì, è possibile. Sto guardando più verso l'ottimizzatore all'interno dell'ottimizzatore. Cioè, gli iperparametri sono ottimizzati dalla genetica nel tester (ad esempio, la dimensione della finestra e i parametri dell'ottimizzatore interno), e l'ottimizzatore interno lavora all'interno del bot tutto il tempo. Logit è adatto perché è veloce, anche se primitivo.

anche quelle puzzolenti catene di margini nascoste puramente sotto mql dovrebbero essere trovate da qualche parte :) roba forte
 
Maxim Dmitrievsky:

Logit è adatto perché è veloce, anche se primitivo.

sì, la precisione peggiora sempre il TS - c'è una specie di grafico di regressione logit e questo è sufficiente per stimare la probabilità

Lo leggerò, ma penso che possa essere un compito molto semplice - l'output della regressione logit può essere 50/50 e sotto 0,5 tutte le perdite, sopra 0,5 takei e più alta è la probabilità, più grande è il takei

Potrei provare a visualizzarlo, forse proverò a dipingere l'indicatore del canale in questo modo, forse! )))

