L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1495
Testato l'indicatore fractional.mq5. I risultati non erano significativamente migliori di quelli ottenuti con i rimpatriati. Risultati irrealisticamente buoni usando l'indicatore RVI serie[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Il grafico della crescita delle azioni è mostrato nella schermata qui sotto. Questi risultati sono stati ottenuti nell'area di osservazione, ma la cosa sorprendente è che l'apprendimento avviene senza un insegnante. Ora resta da verificare le sue prestazioni nel tester. Ho dato un'occhiata e sono giunto alla conclusione che ldhmm è un pacchetto HMM più completo con molte funzioni ausiliarie utili per l'analisi delle serie temporali finanziarie.
bello, vorrei avere qualche altro esempio di oos, altrimenti potrebbe essere un jolly.
che parametri frazionari hai usato? hai provato a ridurlo a 0,1, per esempio? e treshhold 1e-05 è ottimale.
infatti, non sono molto diversi :) il primo è più sensibile
Sì, ho provato a cambiare grado e treshhold. La frequenza del segnale in tutte le impostazioni era bassa. Ora vedrò cosa mostra in ldhmm.
Sto pubblicando un indicatore mq4 sul pacchetto ldhmm.
E nessuno ha provato niente sui miei dati(( ma un sacco di roba vuota è stata scritta su di essi(
Sarebbe bello se tu pubblicassi anche il codice sul P
Non ho ancora tempo, ho scaricato della letteratura sui circuiti, ma non l'ho ancora letta.
Guarda il codice sorgente
+ che tipo di serie di dati hai lì, qualche numero. Non so perché dovrei fissare il mio modello a delle cifre strane.
C'è un indicatore con il codice allegato. Il codice è davvero poco pettinato e arcaico, ma funziona.
Stanno calcolando un evento che spiega (e predice) quasi tutte le inversioni nel mercato, se si confronta il dataset con il prezzo è chiaramente visibile, ma nessuno lo ha fatto, ma ci sono un sacco di ritardati che hanno iniziato a scrivere tutti i tipi di sciocchezze come - "sì la media mobile è migliore",
"è tutto uno sguardo al futuro" yeah....
Che senso ha adattare il modello a numeri incomprensibili?
Chi ti ha chiesto di aggiustare qualcosa? Ho solo chiesto di fare la stessa cosa che ho fatto in un pacchetto diverso, per esempio con python. Ci vogliono 4 minuti e 4 righe di codice.
Ma hai iniziato a leggere qualcosa, imparare qualche teoria, scriverne e comunicare.
Come risultato, hai scritto tonnellate di pagine e hai dimenticato quello che ti è stato chiesto di fare) e ti è stato chiesto di spendere4 minuti su 4 righe di codice
È un peccato...
il che è un peccato...Non so µl, ho cercato di capirlo ma c'è molta confusione, sarebbe meglio se mettessi solo il codice e R, ci sono solo poche righe di codice e tutto sarebbe chiaro, cosa è dove e dove.
perché anche quel pacchetto Python non funziona così, bisogna inserire matrici di probabilità di transizione, matrici di medie e altre cose. Da dove li prendi? Non capisco come funziona al volo, quindi devo leggere tutto l'algoritmo
e in realtà hai due righe di codice lì dentro
e comunque, giusto per capire, i modelli dello spazio di stato si dividono in processo di Markov e processo decisionale di Markov. Ho lavorato con il secondo, e il primo è il tuo caso. E anche lì ci sono sottospecie di algoritmi.
Asaiulenka è sempre in fiamme, non importa quello che dici.
e hai davvero due righe di codice lì.
Beh, più o meno, sì, ecco l'articolo da cui è stata presa la base di tuttohttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/.
Ed ecco uno snippet di codice dall'esempio nell'articolo.
Se si rimuove l'elaborazione e la visualizzazione dei dati, il codice è lungo tre righe.