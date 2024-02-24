L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1493
Non capisco affatto come funziona.
Non ho capito nessuno dei due e ho visto la differenza d'uso, quindi ho rinunciato dopo 2-3 ore di studio)
Anch'io non ho capito e visto la differenza d'uso, per questo l'ho abbandonato dopo 2-3 ore di studio)
diciamo che si potrebbe moltiplicare i valori della matrice Hidden per il valore corrente, per esempio return, e ottenere l'etichetta di classe (cioè lo stato nascosto). Ma poi si scopre che è un semplice classificatore.
e anche alimentare valori normalizzati 0:1 all'ingresso
Non so quale sia il trucco :)
Il metodo ricorda molto un classificatore naïve bayesiano non parametrico. Non c'è nessun obiettivo. Se si usano due stati nel modello, essi distinguono bene tra un downtrend e un uptrend (esempio EURUSD-H4). L'implementazione più semplice dell'indicatore in R è fatta in poche righe (pacchetto depmixS4). I segnali commerciali e i risultati da essi generati corrispondono pienamente all'area di osservazione, sulla quale è stata eseguita la simulazione. È interessante vedere come le curve di stato di probabilità cambieranno nel mercato reale quando arriveranno nuovi dati.
Sui nuovi dati è interessante. Finora non abbiamo trovato nessun codice semplice e comprensibile in C, che possiamo usare mql per scrivere la libreria e non preoccuparci. Viterbi e EM tutti i tipi, lightclihoods e così via.sarebbe buono come indicatore di debug.
come un indicatore di ripartizione funzionerebbe
Giusto. E determinando i bassi, gli alti e dove chiudere, vi aiuteremmo a farlo comunque.
Dovresti studiare la matematica con l'aiuto di Dio, è pericoloso usare i pacchetti senza pensare.
Ma sì, è una semplice griglia bayesiana, probabilistica.
Puoi fare uno di questi? Mi chiedo come funziona in tempo reale. E un canale per attaccarlo a questa cosa - ci vorrà un secondo.
Ho letto per giorni, curiosando tra i pacchetti. Non posso ancora, bisogno di più mana.
Non so perché, ma il tuo indicatore sembra MACD troncato da qualche filtro passa-banda, aggiungi MACD per confronto
I segnali di trading e i risultati da essi generati sono pienamente coerenti con l'area di osservazione in cui la simulazione ha avuto luogo.
Qualsiasi macchina può essere trasformata in un graal con la formazione. E in generale si è detto molto sul fatto che poco dipende dalla scelta del metodo di classificazione/regressione, così come con gli "indicatori" che, tra l'altro, difficilmente possono essere chiamati MO (se sono ottimizzati).