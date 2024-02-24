L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1482

Mihail Marchukajtes:

Purtroppo non conosco l'essenza del tuo TS, ho solo dichiarato il fatto, ***

Ti chiamerò Pinocchio perché sei di legno )))))

 
mytarmailS:

Ho messo i dati nell'ultima figura come predittori a SMM, non ho dato affatto il prezzo, l'algoritmo non sa assolutamente nulla del prezzo, ho allenato senza un insegnante e non ho dato un obiettivo, il numero di stati in SMM è solo due.

SMM non è riuscito a trovare rimbalzi veloci come nel quadro precedente ma è riuscito a segnare positivamente gli stati del mercato di tendenza.

La figura mostra come SMM identifica due stati di mercato, il campionamento OOS

lo stato 1 è segnato in rosso, lo stato 2 è segnato in verde


Eurodollaro 5 min.

Credo che il mio graal sia stato trovato...


Ecco una grande trama di 7500 punti

Naturalmente non è perfetto, ma è solo l'inizio, ci sono livelli come punti di ingresso, stoplots, penso che con questa idea farò un dolce

Grafico Eurobucks dal 6.12.2018 al 16.01.19? Lì, se si butta solo qualche bacchetta, si ottengono segnali simili, anche migliori in alcuni posti.

 
Igor Makanu:

uno sguardo al futurohttps://smart-lab.ru/blog/305752.php

tutti i calcoli in p-ku, carico solo un vettore di segnali in tslab puramente per visualizzare buy-sel come 000110000

quindi bypassare

[Eliminato]  
Se i prezzi sono convertiti in sistemi a 2 o, per esempio, a 8 cifre, questo cambierà in qualche modo la loro rappresentazione per il NS o l'albero?
 
Maxim Dmitrievsky:
se i prezzi sono convertiti in un sistema a 2 interi o, lì, a 8 cifre, cambierà in qualche modo la loro rappresentazione per NS o l'albero?

almeno la configurazione della rete cambierà, giusto?

abbiamo 8 bit, alimentiamo 0-255 a 1 ingresso, e se in binario, alimentiamo 8 ingressi e ogni 0-1

e i pesi NS saranno più nitidi, la funzione di attivazione lavorerà ora solo ai bordi


SZY: cerca di imparare la tabella di moltiplicazione ;)

[Eliminato]  
Igor Makanu:

almeno la configurazione della rete cambierà, giusto?

abbiamo 8 bit, alimentiamo 0-255 a 1 ingresso, e se in codice binario, allora 8 ingressi e ogni 0-1 sarà alimentato

e i pesi NS saranno più nitidi, la funzione di attivazione lavorerà ora solo ai bordi


ZS: cerca di imparare la tavola della moltiplicazione ;)

La tabella delle moltiplicazioni non funziona per la classificazione

Volevo provare solo per divertimento, forse non 8 ingressi ma tutti gli 8 valori in 1

o grafici di ricorrenza, diciamo, ogni colonna o riga come 010101010

è figo che con il rumore gaussiano e gli ingressi saranno pieno rumore, ma altrimenti qualche tipo di formazioni strutturali. E gli ingressi saranno binari, ben parzialmente, il che può ridurre l'overshoot

ma se si alimentano le colonne o le righe, è sbagliato. Se ogni punto ha un ingresso separato, la dimensionalità è troppo alta.

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, la tabella di moltiplicazione non è adatta alla classificazione.

Volevo provare per divertimento, forse non 8 ingressi ma tutti gli 8 valori in 1

o grafici di ricorrenza, diciamo, ogni colonna o riga come 010101010

è figo che con il rumore gaussiano e gli ingressi sarà pieno rumore, altrimenti qualche tipo di formazioni strutturali. E gli ingressi saranno binari, ben parzialmente, il che può ridurre l'overshoot

ma se si alimentano le colonne o le righe, è sbagliato. E se ogni punto è un input separato, la dimensionalità è troppo alta.

Ho provato una cosa simile, il risultato è stato lo stesso del prezzo

[Eliminato]  
mytarmailS:

Ho provato una cosa simile, il risultato è stato lo stesso del prezzo

da aspettarsi)

Stavo solo esaminando le opzioni di come scalare il prezzo senza normalizzazione, assillo perpetuo

 
Maxim Dmitrievsky:

previsto )

Sto solo esaminando le opzioni di come scalare il prezzo senza normalizzazione, eterno assillo

Torna all'impalcatura - non hanno bisogno di normalizzazione. Io elaboro solo gli outlier, tutto qui.
 
Maxim Dmitrievsky:

previsto )

Stavo solo esaminando le opzioni per scalare il prezzo senza normalizzazione, è sempre un no-go.

L'ho anche convertito in lettere una volta), c'è un metodo SAX

