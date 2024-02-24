L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1482
Purtroppo non conosco l'essenza del tuo TS, ho solo dichiarato il fatto, ***
Ti chiamerò Pinocchio perché sei di legno )))))
Ho messo i dati nell'ultima figura come predittori a SMM, non ho dato affatto il prezzo, l'algoritmo non sa assolutamente nulla del prezzo, ho allenato senza un insegnante e non ho dato un obiettivo, il numero di stati in SMM è solo due.
SMM non è riuscito a trovare rimbalzi veloci come nel quadro precedente ma è riuscito a segnare positivamente gli stati del mercato di tendenza.
La figura mostra come SMM identifica due stati di mercato, il campionamento OOS
lo stato 1 è segnato in rosso, lo stato 2 è segnato in verde
Eurodollaro 5 min.
Credo che il mio graal sia stato trovato...
Ecco una grande trama di 7500 punti
Naturalmente non è perfetto, ma è solo l'inizio, ci sono livelli come punti di ingresso, stoplots, penso che con questa idea farò un dolce
Grafico Eurobucks dal 6.12.2018 al 16.01.19? Lì, se si butta solo qualche bacchetta, si ottengono segnali simili, anche migliori in alcuni posti.
uno sguardo al futurohttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
tutti i calcoli in p-ku, carico solo un vettore di segnali in tslab puramente per visualizzare buy-sel come 000110000
quindi bypassare
se i prezzi sono convertiti in un sistema a 2 interi o, lì, a 8 cifre, cambierà in qualche modo la loro rappresentazione per NS o l'albero?
almeno la configurazione della rete cambierà, giusto?
abbiamo 8 bit, alimentiamo 0-255 a 1 ingresso, e se in binario, alimentiamo 8 ingressi e ogni 0-1
e i pesi NS saranno più nitidi, la funzione di attivazione lavorerà ora solo ai bordi
SZY: cerca di imparare la tabella di moltiplicazione ;)
La tabella delle moltiplicazioni non funziona per la classificazione
Volevo provare solo per divertimento, forse non 8 ingressi ma tutti gli 8 valori in 1
o grafici di ricorrenza, diciamo, ogni colonna o riga come 010101010
è figo che con il rumore gaussiano e gli ingressi saranno pieno rumore, ma altrimenti qualche tipo di formazioni strutturali. E gli ingressi saranno binari, ben parzialmente, il che può ridurre l'overshoot
ma se si alimentano le colonne o le righe, è sbagliato. Se ogni punto ha un ingresso separato, la dimensionalità è troppo alta.
Ho provato una cosa simile, il risultato è stato lo stesso del prezzo
Ho provato una cosa simile, il risultato è stato lo stesso del prezzo
da aspettarsi)
Stavo solo esaminando le opzioni di come scalare il prezzo senza normalizzazione, assillo perpetuo
L'ho anche convertito in lettere una volta), c'è un metodo SAX