Renkosulla base di esso questi dati sono raccolti in incrementi di 0,001
Yep....
Questo è un raduno di professionisti di alto livello ))))
.....
Renco assume un passo fisso su ogni punto dei dati
Il che significa che la distribuzione di una data rinegoziazione sarebbe qualcosa del genere
Mda....
Questo è un raduno di professionisti di altissimo livello ))))
.....
Renco assume un passo fisso su ogni punto dei dati
Il che significa che la distribuzione della serie renco sarebbe qualcosa del genere
Sei confuso. Il delta di cattura alto è sempre max 0,001 clausola uguale a alto e basso a seconda della salita e della discesa.Le specifiche non sono specifiche, ma non c'è un graal, non per me, non per te. E chiunque può complicare le cose.
Da dove viene questa cifra???, ci sono 6 colonne nel file, la prima di esse è il tempo, quindi non sarà presa in considerazione, le altre colonne sono da 2 a 6
Stiamo facendo le distribuzioni per tutte le colonne .....
Le prime 5 distribuzioni sono dalle righe originali, le seconde 5 (quelle sotto) sono dalle distribuzioni delle righe.
Allora, da dove vengono questi disegni?
Prendete, per esempio, la colonna E - prezzo CLOSE
............
Gli incrementi sono rispettivamente pari a:
.......
Ora, l'istogramma di questi incrementi è quello che sembra così strano. E non è Renko!
Se è la prima volta che lavorate con gli incrementi, provate a prevedere il segno "+" o "-" del prossimo incremento, come ha fatto Doc, per favore.
Signori!
Il Graal è necessario come l'aria, quindi devo andare a misure estreme, ma senza violare la riservatezza delle informazioni.
Mettiamola così: ho nel mio PM i dati in base ai quali un certo signor X ha ricevuto l'ambito Graal (vedi archivio allegato).
Il formato dei dati è standard: Tempo, OHLC, Volume.
Insolito e unico è il modo in cui i dati vengono acquisiti. Gli incrementi CLOSE, per esempio, hanno la seguente densità di distribuzione:
Non riesco a capirci niente...
Per favore, chi non è occupato - veda se può estrarre profitti illimitati da queste righe con una foresta/rete neurale.
Specialmente quelli che lavorano con i ritorni - per favore.
Serve una risposta semplice: il Graal è lì/il Graal non è lì.
Grazie.
Perché questa storia a brandelli? Ne dia uno normale, senza omissioni, allora forse avrà senso guardare qualcosa...
Oltre al posthttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 sulla previsione di processi casuali.
Ora è lo stesso, usiamo una rete neurale per prevedere il valore dell'uscita del filtro LF su dati di mercato reali. Intervallo di previsione - 5 min a 1m TF.
Tutti i valori sono in unità convenzionali sulla scala dei dati NS, naturalmente, possono essere ricalcolati in valori reali.
Con valori della previsione in 5 m < -(3-4) o > (3-4) si può già lavorare in una vera TS. Non andrà nella direzione opposta.
E a proposito - previsione a 10 m
Ricordiamo che se il tempo di previsione =0, otteniamo una linea retta a 45 gradi.
Che tipo di storia è così a brandelli? Dammene uno normale, senza vuoti, allora forse c'è qualcosa da guardare...
Ti ho dato quello che mi hanno mandato. Quell'uomo non si è più fatto sentire. Questa non è una favola - vi prego di credermi.
Sono MOLTO interessato a questo side-by-side - non ho mai visto questi prima.
Se ne viene fuori qualcosa - esamineremo insieme l'algoritmo per la sua formazione. Ho solo informazioni sommarie su di esso - ovviamente, questa persona non voleva davvero parlarne :))
Supponiamo che questi siano punti di decisione. Allora dobbiamo determinare che tipo di strumento è e ripristinare la storia per generare predittori, perché ovviamente aveva una storia e non solo numeri grezzi con discretizzazione incomprensibile.Ci sarà una storia, possiamo pensare quali sono questi punti sovrapponendoli al grafico.
sapete come fare soldi con una tale distribuzione?
Se l'avessi saputo, non avrei chiesto aiuto qui.
In generale, la storia di come questo file è entrato in mio possesso è oscura. Non capisco le motivazioni e gli obiettivi della persona che l'ha inviato. Ma sarebbe molto sciocco non indagare. IMHO.