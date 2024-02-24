L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1345

Mihail Marchukajtes:
A proposito, qualcuno ha visto Trickster? Avevo voglia di discutere con lui..... Sì, è passato un po' di tempo.... Noi non siamo Noi!!! :-)

Lo stregone corse in soccorso di Aliosha, che era stato catturato da investitori arrabbiati... Tornerà presto.

Aleksey Nikolayev:

Il concetto di spettro è definito solo per un processo stazionario. Il prezzo non lo è, se non altro per l'aumento della dispersione nel tempo.

Che sciocchezze stai dicendo...

A quanto pare, il concetto di spettro rimane inesplorato per te, nebbioso.
 
Oleg, vuoi parlare dello spettro?

Come si applica questo alla formazione dei prezzi di mercato?

Yuriy Asaulenko:


Ora, come preparare i dati per l'allenamento.

1. otteniamo una serie dal generatore di numeri casuali e la trasformiamo in una serie vicina a quella del mercato. Tali serie hanno uno spettro illimitato e non è realistico prevederne i valori.

2. passiamo la serie attraverso il filtro passa basso (LPF). Abbiamo ricevuto una serie casuale che ha uno spettro limitato e la possibilità di prevedere in anticipo per n-count, tuttavia questa serie non è molto simile a quella del mercato.

3. Generiamo una serie con M=0 dalla RNG e la aggiungiamo alla serie dopo la LPF, dopo aver tenuto un gioco di tamburello. Otteniamo di nuovo una serie che è molto vicina a quella del mercato. Useremo questa serie per la formazione.

4. Come funzione obiettivo prendiamo la serie nel passo 2 passata attraverso la LPF e spostata di N campioni all'indietro che dà la previsione di N campioni in avanti.

Poi alimenta le serie di input e di target al NS, si allena e controlla i risultati dell'allenamento. Poi ripetere i passi 1-4, alimentato serie nel passo 3 al NS e confrontare l'uscita del NS con una serie spostata di N campioni nel passo 4.

Questo è tutto. Nessuna meraviglia. Tutto questo può essere fatto senza NS. Quello che mi ha sorpreso è che l'NS lo ha fatto in pochi secondi, e in soli 24 cicli di clock di apprendimento. E questo con molto rumore, non si può nemmeno vedere la componente a bassa frequenza. Incredibile.

Perché non ha funzionato con il mercato VR. Qualsiasi LPF ha un ritardo significativo e la sua curva è spostata a destra rispetto a VR. Cioè, abbiamo un segnale LF già ritardato in ogni punto della serie, e quindi l'intervallo di predizione risulta essere più grande del consentito, e la predizione diventa irrealistica. Non possiamo nemmeno costruire un vero obiettivo per l'allenamento.

Oleg avtomat:

Che sciocchezze stai dicendo...

A quanto pare, la nozione di spettro è rimasta sconosciuta, nebbiosa per voi.

Imparare il teorico non dai discorsi di Cicerone, ma dai libri di testo. Cercate il vostro Korolyuk raccomandato, per esempio.

