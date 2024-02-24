L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1355
La seconda foto è davvero bella! Quali cambiamenti nell'algoritmo lo hanno reso possibile?
Cambiati i parametri del filtro per calcolare l'obiettivo. I componenti HF, che causavano la diffusione, sono stati eliminati. Ricordate che non sto predicendo il prezzo, ma solo spostando il possibile centro della sua possibile distribuzione.
Già molto meglio). Partendo da previsioni >2 e < -2 per x, difficilmente ci si aspetta che i trade in perdita vengano chiusi in 5 min.
Se avete eliminato il componente HF, dovrete aspettare mezz'ora invece di 5 minuti. E in mezz'ora cosa succede nella 1a figura. Quindi, puoi prendere SL. Ma se le fermate sono grandi, allora può funzionare. D'altra parte un grande stop, coprirà diversi piccoli TP.
Non dovrai farlo). Chiarire l'obiettivo della formazione NS è buono in ogni caso. Neanche le fermate e le uscite dagli affari sono state cancellate, e nessuno ha proibito di fare previsioni nel corso dell'affare). Questo non è stato ancora esaminato e non è nemmeno nei piani.
Per mezz'ora le previsioni non sono affatto realistiche. Con queste impostazioni per 10-15 minuti tutto dovrebbe teoricamente iniziare a cadere a pezzi. E non mi occupo di quelli a lungo termine.
PS Ha cominciato a cadere a pezzi a 10 minuti. Ma posso ancora vivere). Sul reale, solo ~1/4 dei trade sono in deficit sul grafico ad area, per chiarezza è necessario tracciare una linea di regressione.
PS2 In generale, sul componente HF il prezzo non dovrebbe correre lontano, tranne in casi straordinari. Se vuoi vedere quanto va di solito, e se va di più, dovresti usare degli stop.
In ogni situazione poco chiara, contate lo spettro! Lo spettro è una vostra scelta! (Lo spettro è ora disponibile anche in caso di non stazionarietà)
Avete mai provato a contare lo spettro, per esempio, di un qualsiasi strumento azionario o forex?
Guarda qui. Sarà utile. Vi aprirà gli occhi. Probabilmente, ti libererai dei tuoi paraocchi.
Salo e salo - perché provare).
Lardo e strutto - perché provare))
;)))
C'è il lardo e molto, ma si differenzia per gusto, odore, spessore, con pepe, aglio o affumicato... --- l'intera instabilità, ecco com'è... ;)))))))
I radioamatori non conoscono bene le basi del matstat - calcolare un analogo campionario di un valore ha senso solo quando converge al valore vero (quando la dimensione del campione cresce). Per esempio, è sempre possibile calcolare la media aritmetica di un campione di distribuzione di Cauchy, ma non significa l'aspettativa della distribuzione.
I prezzi non hanno uno spettro, poiché sono abbastanza vicini a un processo di Wiener. Ma da qualsiasi grafico particolare di essi (realizzazione di un processo casuale) si può sempre calcolare qualcosa chiamandolo spettro.
Tutto sommato, non hai pratica.
La teoria senza la pratica è morta.
"La teoria senza la pratica è morta e infruttuosa, e la pratica senza la teoria è inutile e perniciosa".
П. L. Chebyshev
Oleg, smettila. Il compagno è troppo intelligente, e ha cercato di farci arrivare al punto per una settimana che finché papà non è caduto dalle scale, non possiamo dire nulla sullo spettro delle sue dichiarazioni sull'argomento, perché non esistono.