L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1350
.
Ecco un problema semplice, ma molto utile: riesci a gestirlo?
Faresti meglio a studiare attentamente ciò che Cooper scrive sui processi casuali. Sarà davvero utile per voi.
;) Lo apprezzo.
Signori!
Il Graal è necessario come l'aria, quindi devo andare a misure estreme, ma senza violare la riservatezza delle informazioni.
Mettiamola così: ho nel mio PM i dati in base ai quali un certo signor X ha ricevuto l'ambito Graal (vedi archivio allegato).
Il formato dei dati è standard: Tempo, OHLC, Volume.
Insolito e unico è il modo in cui i dati vengono acquisiti. Gli incrementi CLOSE, per esempio, hanno la seguente densità di distribuzione:
Non riesco a capirci niente...
Per favore, chi non è occupato - veda se può estrarre profitti illimitati da queste righe con una foresta/rete neurale.
Specialmente quelli che lavorano con i ritorni - per favore.
Serve una risposta semplice: il Graal è lì/il Graal non è lì.
Grazie.
In ogni situazione poco chiara, contate lo spettro! Lo spettro è una vostra scelta! (Lo spettro è ora disponibile anche in caso di non stazionarietà)
gli ormai famosi, chMO ignorano le ali e le code, ma si affidano interamente a una coscienza superiore di silicio, pregandola in questo thread come veri sofferenti, ma non meno fanatici, privati gaussiani. Amen.
Cominciavo a pensare che non ci fosse nessuno qui...
Lyosha Vyazmikin - l'ultimo malato di rabbia - si è apparentemente perso nella foresta, essendo caduto di faccia in un erbario fresco.
Cominciavo a pensare che non ci fosse nessuno qui...
Lyosha Vyazmikin, l'ultima sofferente frenetica, si è apparentemente persa nel bosco, cadendo di faccia in un erbario fresco.
Credo che le idee folli si siano un po' affievolite... Devo raccogliere le forze e andare avanti di nuovo con un nuovo ottuso... ))
Leggo libri interessanti, troppo pigro per scrivere qualcosa e nessuno che risponde sull'argomento dei miei interessi
Credo che le idee folli si siano un po' esaurite... Ho bisogno di raccogliere le mie forze e andare avanti di nuovo con un nuovo ottuso... ))
Leggo libri interessanti, troppo pigro per scrivere qualcosa e quasi nessuno risponde sull'argomento dei miei interessi
Capisco.
Beh, aspettiamo i nuovi furiosi cercatori del Graal. È un peccato, naturalmente, che il thread sia così vuoto.
Da dove viene questa cifra? Ci sono 6 colonne nel file, la prima di esse è il tempo, quindi non la prenderemo in considerazione, lasceremo le colonne da 2 a 6
Stiamo facendo le distribuzioni per tutte le colonne .....
Le prime 5 distribuzioni sono dalle righe originali, le seconde 5 (quelle sotto) sono dalle distribuzioni delle righe.
da dove vengono questi disegni?
Renkosulla base di esso questi dati sono raccolti in incrementi di 0,001