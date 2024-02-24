L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1350

Nuovo commento
 
Oleg avtomat:

.

Ecco un problema semplice, ma molto utile: riesci a gestirlo?

Faresti meglio a studiare attentamente ciò che Cooper scrive sui processi casuali. Sarà davvero utile per voi.

[Eliminato]  
Aleksey Nikolayev:

Faresti meglio a studiare attentamente ciò che Cooper scrive sui processi casuali. Vi sarà molto utile.

;) Lo apprezzo.

 

Signori!

Il Graal è necessario come l'aria, quindi devo andare a misure estreme, ma senza violare la riservatezza delle informazioni.

Mettiamola così: ho nel mio PM i dati in base ai quali un certo signor X ha ricevuto l'ambito Graal (vedi archivio allegato).

Il formato dei dati è standard: Tempo, OHLC, Volume.

Insolito e unico è il modo in cui i dati vengono acquisiti. Gli incrementi CLOSE, per esempio, hanno la seguente densità di distribuzione:

Non riesco a capirci niente...

Per favore, chi non è occupato - veda se può estrarre profitti illimitati da queste righe con una foresta/rete neurale.

Specialmente quelli che lavorano con i ritorni - per favore.

Serve una risposta semplice: il Graal è lì/il Graal non è lì.

Grazie.

File:
Data_Sorce.zip  526 kb
 
Alexander_K:

Signori!

Il Graal è necessario come l'aria, quindi devo andare a misure estreme, ma senza violare la riservatezza delle informazioni.

Mettiamola così: ho nel mio PM i dati in base ai quali un certo signor X ha ricevuto l'ambito Graal (vedi archivio allegato).

Il formato dei dati è standard: Tempo, OHLC, Volume.

Insolito e unico è il modo in cui i dati vengono acquisiti. Gli incrementi CLOSE, per esempio, hanno la seguente densità di distribuzione:

Non riesco a capirci niente...

Per favore, chi non è occupato - veda se può estrarre profitti illimitati da queste righe con una foresta/rete neurale.

Specialmente quelli che lavorano con i ritorni - per favore.

Serve una risposta semplice: il Graal è lì/il Graal non è lì.

Grazie.

In ogni situazione poco chiara, contate lo spettro! Lo spettro è una vostra scelta! (Lo spettro è ora disponibile anche in caso di non stazionarietà)

[Eliminato]  
Essendo già diventati un nome familiare, i chMO non prestano attenzione alle ali e alle code, ma si affidano interamente a una coscienza superiore di silicio, pregandola in questo thread come veri sofferenti, ma non meno fanatici, gaussiani diseredati. Amen.
 
Maxim Dmitrievsky:
gli ormai famosi, chMO ignorano le ali e le code, ma si affidano interamente a una coscienza superiore di silicio, pregandola in questo thread come veri sofferenti, ma non meno fanatici, privati gaussiani. Amen.

Cominciavo a pensare che non ci fosse nessuno qui...

Lyosha Vyazmikin - l'ultimo malato di rabbia - si è apparentemente perso nella foresta, essendo caduto di faccia in un erbario fresco.

[Eliminato]  
Alexander_K:

Cominciavo a pensare che non ci fosse nessuno qui...

Lyosha Vyazmikin, l'ultima sofferente frenetica, si è apparentemente persa nel bosco, cadendo di faccia in un erbario fresco.

Credo che le idee folli si siano un po' affievolite... Devo raccogliere le forze e andare avanti di nuovo con un nuovo ottuso... ))

Leggo libri interessanti, troppo pigro per scrivere qualcosa e nessuno che risponde sull'argomento dei miei interessi

 
Maxim Dmitrievsky:

Credo che le idee folli si siano un po' esaurite... Ho bisogno di raccogliere le mie forze e andare avanti di nuovo con un nuovo ottuso... ))

Leggo libri interessanti, troppo pigro per scrivere qualcosa e quasi nessuno risponde sull'argomento dei miei interessi

Capisco.

Beh, aspettiamo i nuovi furiosi cercatori del Graal. È un peccato, naturalmente, che il thread sia così vuoto.

 
Alexander_K:

Signori!

Il Graal è necessario come l'aria, quindi devo andare a misure estreme, ma senza violare la riservatezza delle informazioni.

Mettiamola così: ho nel mio PM i dati in base ai quali un certo signor X ha ricevuto l'ambito Graal (vedi archivio allegato).

Il formato dei dati è standard: Tempo, OHLC, Volume.

Insolito e unico è il modo in cui i dati vengono acquisiti. Gli incrementi CLOSE, per esempio, hanno la seguente densità di distribuzione:

Non riesco a capirci niente...

Per favore, chi non è occupato - veda se può estrarre profitti illimitati da queste righe con una foresta/rete neurale.

Specialmente quelli che lavorano con i ritorni - per favore.

Serve una risposta semplice: il Graal è lì/il Graal non è lì.

Grazie.

Da dove viene questa cifra? Ci sono 6 colonne nel file, la prima di esse è il tempo, quindi non la prenderemo in considerazione, lasceremo le colonne da 2 a 6

Stiamo facendo le distribuzioni per tutte le colonne .....

Le prime 5 distribuzioni sono dalle righe originali, le seconde 5 (quelle sotto) sono dalle distribuzioni delle righe.

a.k. idiota


da dove vengono questi disegni?

 
Alexander_K:


Renko

sulla base di esso questi dati sono raccolti in incrementi di 0,001
1...134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357...3399
Nuovo commento