Yuriy Asaulenko:

Un mercato BP è stato alimentato all'ingresso LPF. La stessa BP è alimentata all'ingresso NS. Sì, è vero, la rete ha descritto il funzionamento del LPF e ha fatto una previsione della sua uscita ad un dato intervallo.

Per quanto riguarda il boosting - no, non l'ho provato.

Se non è di troppo disturbo, farò un tentativo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Pubblica un campione, se non ti dispiace, lo proverò.

Non capisco, quale campione? La stessa BP? Puoi farlo. Ma un campione della BP è casuale.

 
Yuriy Asaulenko:

Aleksey Vyazmikin:

Non puoi scriverlo in un file? Probabilmente lo stai facendo in Python, dove puoi scaricare in un file i campioni divisi preparati per l'allenamento, giusto?

Ripetiamo ancora una volta.

1. L'intera BP è 55k OHLSV. Casualmente 5 - 6k linee di lunghezza 20 (solo Close) sono estratte da esso. Andrà agli ingressi NS per la formazione.

2. Il campionamento secondo la clausola 1 è passato attraverso un LPF. Ora otteniamo una sequenza di lunghezza 20+Tr. Dove Tp è il tempo di predizione. L'ultimo valore dell'uscita LPF è il valore target.

3. Alimentazione ai NS 1 e 2 - formazione.

O forse non capisco qualcosa.

PS Cercando di salvare i dati. I formati di file .mat o .spydata funzionano? L'esportazione in CSV in qualche modo non è arrivata, dovrebbe cercare.

 
Yuriy Asaulenko:

Ok, non preoccuparti.

Non so come leggere questi formati.

Ma non sono sicuro di quali siano i predittori...

 
Aleksey Vyazmikin:

Non ci sono predittori, una serie scalare di valori di Close - [Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19]] - è direttamente alimentata all'ingresso NS.

Come obiettivo - un valore di uscita VLF [i + Tp], dove Tp è il tempo di previsione in minuti. L'importo totale di tali stringhe è di 5-6 mila.

ZZY In generale, è interessante vedere i risultati nella foresta. Se avete intenzione di farlo, farò un CSV nel prossimo futuro.

Bene, un altro grafico di previsione per finire. Prevedere FNF (approssimativamente uguale a EMA(8)) per 5 minuti. Lo mostro perché è abbastanza possibile lavorare con le previsioni.

.

 
Alexander_K:

Beh, questo cittadino ha detto molto e vagamente... Lo scopo principale del suo messaggio era che niente può aiutarmi: né Erlang, né Bachelier, niente di niente, tranne le righe che lui ha dato.

Niente funziona sui miei modelli - ecco perché sono venuto qui, forse la rete neurale vedrà qualcosa.

Cerca su Wikipedia altri cognomi - ce ne sono molti. Più cognomi conosci, più sembrerai intelligente. Qualcosa che Kalomorov ha dimenticato di menzionare di nuovo.

 
Yuriy Asaulenko:

Non ci sono predittori, una serie scalare di valori di Close - [Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19]] - è direttamente alimentata all'ingresso NS.

Come obiettivo - un valore di uscita VLF [i + Tp], dove Tp è il tempo di previsione in minuti. L'importo totale di tali stringhe è di 5-6 mila.

ZZY In generale, è interessante vedere i risultati nella foresta. Se hai intenzione di farlo, farò un CSV a breve.

Se tu fai il campionamento, io lo farò. È vero, non sarebbe una classificazione, ma sarebbe comunque interessante.

 
Aleksey Vyazmikin:

OK. Ma non urgente.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ecco gli archivi. Vedere l'allegato.

Learn.csv - input. Prima cifra in ogni riga - storia vincolante, dovrebbe essere cancellata.

Cell.scv - obiettivo.

Questo è il grafico che dovremmo ottenere dopo l'allenamento su questi dati.

Il filtro è approssimativamente uguale a EMA(16) e la previsione - 5 min.

Eseguirò il test più tardi, se necessario.

File:
TS1.zip  961 kb
