Questo è un teorema sulla rappresentazione spettrale delle funzioni di correlazione dei processi stazionari.
Non dà risposte alle domande poste.
Entrare nell'essenza delle domande poste. E prova di nuovo a rispondere.
La rappresentazione spettrale di un processo stazionario (p. 248) si basa su di essa.
Indica, se puoi, altri posti in questo libro relativi al concetto di spettro.
Esattamente!
E tu agisci in modo gesuita, chiedendo"Non sei d'accordo con Korolyuk?"Ma Korolyuk non ha niente a che fare con questo. Sono solo tue speculazioni e un tentativo di nascondersi dietro l'autorità di qualcun altro. (Discorso di Cicerone, per usare le sue stesse parole)
Korolyuk non afferma da nessuna parte cheil concetto di spettro è definito solo per un processo stazionario.
Da nessuna parte Korolyuk afferma che non esiste un concetto di spettro per un processo non stazionario.
Vi incoraggio a familiarizzare con l'analisi dello spettro: imparerete molte cose interessanti sugli spettri di cui non siete a conoscenza.
Cercherò di spiegarlo in termini semplici. Uno spettro può essere definito solo se l'ACF dipende da una variabile e non da due variabili come nel caso generale. Questo è vero solo per processi ampiamente stazionari (in effetti, questo fa parte della loro definizione).
Con i radioamatori, tuttavia, l'ACF dipende sempre da una sola variabile, perché non distinguono tra il concetto di ACF e la sua versione campione. Cioè, come ho scritto prima, mischiano i concetti di un processo casuale e della sua realizzazione. Forse nel loro campo questo non è critico, ma per i prezzi è sbagliato farlo.
Per ripetere :
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
Perché sei così fissato con la teoria... Probabilmente perché la tua conoscenza è limitata a questo.
Vedo che non avete familiarità con i concetti di:
1) spettri generalizzati;
2) spettri istantanei;
3) struttura spettrale di un processo instabile.
Lei non sa come si analizzano i processi non stazionari. Non sai nemmeno come avvicinarti.
Cercatelo su Internet, leggetelo attentamente. E non dire più sciocchezze.
Interessatevi alle pp. 1, 2, 3, e capirete qual è il vostro errore.
Alexei, devi portare la situazione al punto dell'assurdo - aprire e gestire un thread di "Teoria". Solo "Teoria" e basta. Sarebbe un capolavoro.
Se vuoi fare pratica - fai quello che io e Warlock abbiamo chiesto di fare: prendi un periodo di tempo mobile, fai una moltiplicazione - come si comporta la densità di probabilità degli incrementi di tick (o secondi) all'interno di questo periodo, calcola la curtosi e l'asimmetria.
Imparerete molto e sarà un vero caso.
non capirà...
non sprecare la tua energia
Le idee di quasi-stazionarietà, stazionarietà frammentaria e simili possono essere utili da sole, ma legate all'analisi spettrale saranno solo dannose.
Le idee di quasi-stazionarietà, stazionarietà frammentaria e simili possono essere utili di per sé, ma legate all'analisi spettrale saranno solo dannose.
???
Nocivo? Dannoso per chi? o per cosa? Dannoso per te? o dannoso per l'analisi spettrale? o dannoso per la scienza? o dannoso per l'umanità?
Apparentemente, tuttavia, dannoso per voi e solo per voi, perché siete confusi.
A quanto pare lo fa...
.
Ecco un problema semplice, ma molto utile, puoi gestirlo?