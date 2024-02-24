L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1349

Oleg avtomat:

Questo è un teorema sulla rappresentazione spettrale delle funzioni di correlazione dei processi stazionari.

Non dà risposte alle domande poste.

Entrare nell'essenza delle domande poste. E prova di nuovo a rispondere.

La rappresentazione spettrale di un processo stazionario (p. 248) si basa su di essa.

Indica, se puoi, altri posti in questo libro relativi al concetto di spettro.

Aleksey Nikolayev:

Una rappresentazione spettrale di un processo stazionario si basa su questo (p. 248).

Indica, se puoi, altri posti in questo libro relativi al concetto di spettro.

Esattamente!

E tu agisci in modo gesuita, chiedendo"Non sei d'accordo con Korolyuk?"Ma Korolyuk non ha niente a che fare con questo. Sono solo tue speculazioni e un tentativo di nascondersi dietro l'autorità di qualcun altro. (Discorso di Cicerone, per usare le sue stesse parole)

Korolyuk non afferma da nessuna parte cheil concetto di spettro è definito solo per un processo stazionario.

Da nessuna parte Korolyuk afferma che non esiste un concetto di spettro per un processo non stazionario.

Vi incoraggio a familiarizzare con l'analisi dello spettro: imparerete molte cose interessanti sugli spettri di cui non siete a conoscenza.

 
Oleg avtomat:

Esattamente!

E lei si comporta in modo gesuitico, chiedendo: "Non è d'accordo con Korolyuk?"Ma non ha niente a che fare con Korolyuk. Sono solo tue speculazioni e un tentativo di coprirti di autorità.

Da nessuna parte Korolyuk afferma che ilconcetto di spettro è definito solo per un processo stazionario.

Da nessuna parte Korolyuk afferma che il concetto di spettro non esiste per i processi non stazionari.

Ti consiglio di familiarizzare con l'analisi spettrale - imparerai molte cose interessanti sullo spettro, che ora ti sono sconosciute.

Cercherò di spiegarlo in termini semplici. Uno spettro può essere definito solo se l'ACF dipende da una variabile e non da due variabili come nel caso generale. Questo è vero solo per processi ampiamente stazionari (in effetti, questo fa parte della loro definizione).

Con i radioamatori, tuttavia, l'ACF dipende sempre da una sola variabile, perché non distinguono tra il concetto di ACF e la sua versione campione. Cioè, come ho scritto prima, mischiano i concetti di un processo casuale e della sua realizzazione. Forse nel loro campo questo non è critico, ma per i prezzi è sbagliato farlo.

Aleksey Nikolayev:

Cercherò di spiegarlo in termini semplici. Uno spettro può essere definito solo se l'ACF dipende da una variabile, non da due come nel caso generale. Questo è vero solo per processi ampiamente stazionari (in effetti, questo fa parte della loro definizione).

Con i radioamatori, tuttavia, l'ACF dipende sempre da una sola variabile, perché non distinguono tra il concetto di ACF e la sua versione campione. Cioè, come ho scritto prima, mischiano i concetti di un processo casuale e della sua realizzazione. Questo può non essere critico nel loro campo, ma è sbagliato farlo per i prezzi.

Per ripetere :

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)

Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53

Perché sei così fissato con la teoria... Probabilmente perché la tua conoscenza è limitata a questo.

Vedo che non avete familiarità con i concetti di:

1) spettri generalizzati;

2) spettri istantanei;

3) struttura spettrale di un processo instabile.

Lei non sa come si analizzano i processi non stazionari. Non sai nemmeno come avvicinarti.

Cercatelo su Internet, leggetelo attentamente. E non dire più sciocchezze.


Interessatevi alle pp. 1, 2, 3, e capirete qual è il vostro errore.

 
Aleksey Nikolayev:


Alexei, devi portare la situazione al punto dell'assurdo - aprire e gestire un thread di "Teoria". Solo "Teoria" e basta. Sarebbe un capolavoro.

Se vuoi fare pratica - fai quello che io e Warlock abbiamo chiesto di fare: prendi un periodo di tempo mobile, fai una moltiplicazione - come si comporta la densità di probabilità degli incrementi di tick (o secondi) all'interno di questo periodo, calcola la curtosi e l'asimmetria.

Imparerete molto e sarà un vero caso.

 
Oleg avtomat:

Lo dirò di nuovo:


Interessatevi a p.1, p.2, p.3 - capirete qual è il vostro errore.

non capirà...

non sprecare la tua energia

 
Oleg avtomat:

Lo dirò di nuovo:


Interessati ai p.1, p.2, p.3 elencati, vedrai dove sta il tuo errore.

Le idee di quasi-stazionarietà, stazionarietà frammentaria e simili possono essere utili da sole, ma legate all'analisi spettrale saranno solo dannose.

Aleksey Nikolayev:

Le idee di quasi-stazionarietà, stazionarietà frammentaria e simili possono essere utili di per sé, ma legate all'analisi spettrale saranno solo dannose.

???

Nocivo? Dannoso per chi? o per cosa? Dannoso per te? o dannoso per l'analisi spettrale? o dannoso per la scienza? o dannoso per l'umanità?

Apparentemente, tuttavia, dannoso per voi e solo per voi, perché siete confusi.

mytarmailS:

non capirà...

non sprecare la tua energia

A quanto pare lo fa...

Aleksey Nikolayev:


.

Ecco un problema semplice, ma molto utile, puoi gestirlo?

