E comunque, o non si sente o non si ascolta). Puoi postare qui le idee del Graal senza alcun rischio che vengano rubate). Nessuno ci presterà attenzione - tutti sono impegnati nel processo).
Devo dire che anche io sono in qualche modo più interessato al processo. Bene, ecco il risultato, e ora cosa - accendere e spegnere. Ugh.Alla fine del sesto anno, a Hu Jou sembrava di essere penetrato nell'essenza stessa dell'arte della caccia. Perché non la preda, ma il concetto stesso è diventato il più importante per lui. (с)
Non capisco niente).
Yuri, smettila di scherzare. Esci alla luce del giorno. Presentati formalmente, mostra i tuoi documenti (passaporto, ecc.) e inizia a presentare la tua strategia in modo potente, chiaro, con pathos. Rispondere chiaramente alle domande dei bambini in ascolto. Ti piace questo?
E la mia strategia è già pronta. E da te, compreso).
Non credo che qualcuno l'abbia capito ^)))) A causa di una mancanza di educazione accademica e semplicemente di un eccesso di fiducia.
Ma la strategia - sì, bella e l'unica corretta. L'unica cosa che non capisco è come si collegano le reti neurali? Ho bisogno di rileggere i tuoi post.
In che modo? - L'hai già capito tu stesso e l'hai detto in questo thread un paio di settimane fa). Il NS determina il momento dell'affare, nel caso in cui altre condizioni siano favorevoli.
Questa è la quinta volta che lo cito:
No, è chiaro, quello che non è chiaro è COME esattamente. Input/output della rete neurale, come questi input/output sono "legati" all'algoritmo di base, ecc. Sputa il rospo! Detto in modo grossolano - sono interessato a legare la rete neurale all'algoritmo di base.
Non c'è nessun vincolo. Le quotazioni sono alimentate direttamente all'NS, e l'uscita è un segnale di accordo. HC funziona solo quando le altre condizioni sono favorevoli, il che è risolto algoritmicamente senza alcun MO. Vedere la citazione. NS risolve un problema locale.
Ho già scritto tutto questo molte volte). Girate dieci pagine e leggerete la stessa cosa).
Guarda. So già più di chiunque altro sulle distribuzioni e su tutti i tipi di processi.
Questa è la BASE per risolvere il problema e viene presa come base.
Ma, poverino, nessun momento NE (né la curtosi, né l'asimmetria) dà alcuna conoscenza supplementare sul processo. NULLA!
Attualmente mi sto occupando della non-entropia, ma non sta andando da nessuna parte.
Lei è uscito da quella situazione combinando in qualche modo reti neurali e distribuzioni.
Cioè, l'input del NS è lo stesso dell'input dell'algoritmo di base - l'avete solo messo in parallelo.
E l'uscita è una sorta di segnale aggiuntivo per aprire/chiudere, che sto cercando sotto forma di non-entropia. Giusto?
Non seguo più la teoria e la pratica, non so chi cerca cosa)). La parola non-entropia mi dà un'idiosincrasia). Di solito, più termini ci sono, meno senso hanno).
Non l'hanno parallelizzato, ma hanno limitato l'ambito di applicazione della NS e semplificato di conseguenza l'addestramento e la NS stessa.
Non un segnale in più, ma un unico segnale: l'entrata in un trade.
Per quanto riguarda il tuo sistema, non posso dire nulla sull'applicabilità del NS nel tuo caso. Penso che sia un po' diverso. Non credo nemmeno che questi sistemi possano avere una metodologia comune. Ma potrei sbagliarmi, lo so solo in generale.