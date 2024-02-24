L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1343

E a proposito,


questo risultato NS sul generatore di rumore conferma ulteriormente la possibilità di "fare soldi su SB", la possibilità di "fare soldi a palate". Anche se molte persone non ce l'hanno in testa.

Beh, questa è solo una parola al punto.

 
Yuriy Asaulenko:

...Facciamo il tuo modello...

Yuri, prova ad aggiungere qualche tipo di artefatto al SB.

Per esempio così: https://smart-lab.ru/blog/186186.php

Yuriy Asaulenko:


Il compito è artificiale, fatto su un generatore di rumore, e in modo che questo rumore possa essere teoricamente previsto. Provato con alcuni conteggi in anticipo.

Se non è un segreto, su quali principi è fatta la serie artificiale? È solo un'onda sinusoidale grossolanamente mischiata al rumore, o in qualche modo più complicato?

 
Oleg avtomat:

E a proposito,


questo risultato NS sul generatore di rumore conferma ulteriormente la possibilità di "fare soldi su SB", la possibilità di "fare soldi a palate". Anche se molte persone non ce l'hanno in testa.

Beh, è così, in una parola.

Beh è assurdo, come il moto perpetuo in fisica, che è, naturalmente, non molto ovvio assurdo, mi ricordo che quando avevo 7 anni ho fatto la mia versione del moto perpetuo, ma dopo che mio nonno ha spiegato le leggi di conservazione, ho facilmente capito che tutti i tentativi di futile, così con i tentativi di commercio SB, anche se per i principianti è scusabile e anche consigliato di lavorare attraverso))

Gianni:

Beh questo è assurdo, come il moto perpetuo in fisica, che è, naturalmente non molto evidente assurdità, mi ricordo all'età di 7 anni ho fatto la mia versione del moto perpetuo, ma dopo mio nonno ha spiegato le leggi di conservazione, ho facilmente capito che tutti i tentativi invano, così come con i tentativi di commercio SB, anche se i principianti sono scusati e anche consigliato di lavorare attraverso))

il circo se n'è andato ma i clown sono rimasti

persone intelligenti, pensate bene a cosa sia un generatore di rumore.
 
Oleg avtomat:
persone intelligenti, pensate bene a cosa sia un generatore di rumore.
Vitaly Muzichenko:

hai visto quella combinazione di parole sul coperchio. Buon per te.

 
Ciao a tutti. In molti modi gli ultimi commentatori sul generatore di rumore hanno ragione. La teoria dell'oscillazione del mercato delle frequenze presa dalla radiotecnica è un fallimento assoluto. Ho fatto conoscenza con FATL SATL nel 2006 circa e naturalmente ha mostrato la sua inconsistenza sotto forma di mancanza di risultati. La fluttuazione ad alta frequenza del prezzo c'è, ma è solo una conseguenza del prezzo. Sì, qui e ora c'era una tale frequenza, e qui c'era una tale frequenza. Ma non dice nulla su quale sarà la frequenza in futuro. L'unico risultato veramente buono è CSSA che, per quanto ho capito, ha imparato a completare la punta della media mobile che viene ridisegnata in SSA ma non viene ridisegnata in CSSA. Gli investigatori che prendono questo strumento lo stanno semplicemente sopravvalutando e gli stanno dando troppa importanza. Beh, qualcuno finalmente è riuscito ad aggiungerlo al suo TS. Ma nel complesso sono scettico sull'analisi delle frequenze e soprattutto sui generatori di rumore. Qui state cercando di liberarvene in tutti i modi, mentre qualcuno lo aggiunge. Pazzi e tutto il resto :-)
 
A proposito, qualcuno ha visto Trickster? Mi fa venire voglia di avere un dibattito con lui..... Sì, quello era un tempo.... Noi non siamo Noi!!! :-)
