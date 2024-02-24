L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1343
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E a proposito,
questo risultato NS sul generatore di rumore conferma ulteriormente la possibilità di "fare soldi su SB", la possibilità di "fare soldi a palate". Anche se molte persone non ce l'hanno in testa.
Beh, questa è solo una parola al punto.
...Facciamo il tuo modello...
Yuri, prova ad aggiungere qualche tipo di artefatto al SB.
Per esempio così: https://smart-lab.ru/blog/186186.php
Il compito è artificiale, fatto su un generatore di rumore, e in modo che questo rumore possa essere teoricamente previsto. Provato con alcuni conteggi in anticipo.
Se non è un segreto, su quali principi è fatta la serie artificiale? È solo un'onda sinusoidale grossolanamente mischiata al rumore, o in qualche modo più complicato?
E a proposito,
questo risultato NS sul generatore di rumore conferma ulteriormente la possibilità di "fare soldi su SB", la possibilità di "fare soldi a palate". Anche se molte persone non ce l'hanno in testa.
Beh, è così, in una parola.
Beh è assurdo, come il moto perpetuo in fisica, che è, naturalmente, non molto ovvio assurdo, mi ricordo che quando avevo 7 anni ho fatto la mia versione del moto perpetuo, ma dopo che mio nonno ha spiegato le leggi di conservazione, ho facilmente capito che tutti i tentativi di futile, così con i tentativi di commercio SB, anche se per i principianti è scusabile e anche consigliato di lavorare attraverso))
Beh questo è assurdo, come il moto perpetuo in fisica, che è, naturalmente non molto evidente assurdità, mi ricordo all'età di 7 anni ho fatto la mia versione del moto perpetuo, ma dopo mio nonno ha spiegato le leggi di conservazione, ho facilmente capito che tutti i tentativi invano, così come con i tentativi di commercio SB, anche se i principianti sono scusati e anche consigliato di lavorare attraverso))
il circo se n'è andato ma i clown sono rimasti
persone intelligenti, pensate bene a cosa sia un generatore di rumore.
hai visto quella combinazione di parole sul coperchio. Buon per te.