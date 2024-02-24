L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 671
Anche io ho strumenti di borsa in MT, nessun problema, uso diversi sistemi per i test) e solo recentemente ho iniziato a trattare in modo più o meno sensato con la multicurrency
Gli strumenti scambiati in borsa sono anche disponibili dai commercianti di forex. Ma il Forex non è un mercato, ma un'imitazione di un mercato e del trading. C'è un conflitto di interessi: il trader-dealer. Il commerciante stipula contratti con voi sul suo denaro duramente guadagnato. I suoi guadagni sono le perdite dei commercianti.
Nel mercato non c'è questo conflitto - al broker non importa se si vince o si perde.
Per quanto riguarda MT come terminale di scambio - questa è una questione aperta. In ogni caso, i broker (e i trader) non si affrettano a passare ad esso.
Molti sono già passati al russo, quelli americani ed europei hanno abbastanza terminali propri.
Penso che non sia così facile arrivarci.
Credo che ci siano tre broker.) Dove sono molti? E non hanno commutato, ma utilizzare insieme ad altri terminali. Sono d'accordo che MT non è un cattivo terminale forex (il migliore che abbiamo). Ma per il mercato di scambio non lo userei. E non è a causa della velocità - qui MT non è affatto male. La funzionalità per la borsa è chiaramente carente.
Alcuni strumenti stranieri sono già scambiati sulla borsa russa. E per le valute e i metalli preziosi c'è un equivalente completo di quello che abbiamo sul Forex. Per le valute, tuttavia, ci sono meno coppie.
A proposito, non c'è bisogno di passare al CME, le commissioni sono pesanti lì.
ZS2 La tassa per il terminale e abbiamo alcuni broker prendere. Fino a 300 p / mese. (Questo è un massimo di 1 transazione sfortunata).
un sacco di commercianti
Non capisco perché dovresti fare trading sul mercato dei futures, ma devi controllare la redditività.
Non ho alcun problema con lo scalping in Russia.
Fastidioso )) sembra che anche il sistema numero 2 dovrà essere demolito, l'ultimo sarà lasciato
Sperimenterò ancora con il numero di alberi e poi avrò finito.
Per il MT russo non c'è alternativa al trading algoritmico. Quick è una schifezza. Ho esaminato molti terminali sia a pagamento che gratuiti. Ma sapete qual è il loro problema? O sono terribilmente glitch, o non hanno una documentazione adeguata, o non possono essere estesi. Set standard di indicatori non necessari. Quindi non c'è alternativa alla MT, anche se ha i suoi svantaggi. Ho quasi provato a scrivere il mio terminale destinato solo a me stesso. Ma se iniziate a scriverlo, potreste dimenticarvi del trading. Sapete qual è il potere della MT? È un tester con test in avanti. È molto difficile testare visivamente la strategia. Ci vorrà molto tempo per la demo. C'è solo il tester. Quindi imparate la programmazione. È vero, non è sufficiente per un trading di successo.
Non è così. Faccio i test con il mio tester, in un ambiente visivo (qualcosa come R). Dopo i test si può calcolare qualsiasi cosa - qualsiasi statistica, qualsiasi grafico, anche quelli tridimensionali.
Ticchettii, sì, no, almeno 1 minuto. Ma non sono davvero necessari, i minuti sono sufficienti anche per le strategie scalper.
Yuri, non è interessante chi fa cosa).
E comunque, tu non senti, o non ascolti)). Puoi postare qui le idee del Graal senza alcun rischio che vengano rubate). Nessuno se ne accorgerà nemmeno - tutti sono impegnati nel processo).
Devo dire che anche io sono in qualche modo più interessato al processo. Bene, ecco il risultato, e ora cosa - accendere e spegnere. Ugh.Alla fine del sesto anno, a Hu Jou sembrava di essere penetrato nell'essenza stessa dell'arte della caccia. Perché non la preda, ma il concetto stesso è diventato la cosa principale per lui. (с)
:))))))))))))))))) Sto ascoltando. "Quest'uomo sono io! Io sono quest'uomo!".
Ma essenzialmente, sì. Puoi stendere l'algoritmo del Graal senza lasciare traccia, nessuno ci farebbe caso.