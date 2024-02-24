L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1124
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
e ancora, che differenza fa che l'attaccante sia dietro l'apprendista? Se i campioni non si sovrappongono. Sono solo insiemi di punti, non collegati in alcun modo (beh, forse collegati a una piccola profondità a causa del ritardo dei predittori).puoi chiedere a lui :)@fxsaber o come fare un invito qui
L'invito via @ non ha funzionato. Non capisco di cosa si tratti. Sembra che i post siano stati cancellati.
L'invito via @ non ha funzionato. Non capisco di cosa si tratti. Sembra che i post siano stati cancellati.
Dedichiamo la serata al tuo genio :)
Ho ricevuto il messaggio che ha scritto che non si può fare un passaggio in avanti dietro il vassoio, come nel tuo screenshot... ma poi abbiamo deciso che è irragionevole.
Sembra che i post siano stati cancellati.
Ahimè, qualcuno in questo thread ha preso questo modo di scrivere i post e tutti l'hanno ripreso... ha scritto, read-ster-.... stupido ma è così che facciamo tutti ))))
Si parlava di come ha scritto che non si può fare un forward dietro un vassoio, come nel tuo screenshot... ma poi abbiamo deciso che era irragionevole.
Forse un po' fuori tema nell'ultima conversazione, sono con la mia merda))
Ecco il processo:
Processo di restituzione
È possibile lavorare con un processo come questo?
PS Ho deciso di aggiungere:
Caratteristiche statali e distribuzione:
)))))) Hai ragione sulla maggior parte dei tori e degli orsi, così come quelli che ottimizzano l'errore solo sul lern e poi mostrano ancora il loro poco... Intendo indietro come argomento. Ti auguro il "trading redditizio" di cui parli. Hai per caso un PAMM? O un corso di "trading di successo" preso da un autosalone di noleggio?
Ancora una volta, il backtest è mostrato come un argomento che la tua affermazione sulla casualità di Expert Advisor è falsa, perché anche uno scolaro moccioso sa che è impossibile risolvere casualmente un problema, come il trading redditizio di Expert Advisor nel tester.
Se vuoi difendere il tuo caso, allora invece di trollare a vuoto fornisci le tue prove con esempi.
E la cosa del "trading di successo" sembra essere un mal di testa professionale per l'algotrader
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (trading e oltre)
2018.10.20 11:39
Beh, io personalmente comunico con persone specifiche, per il mio beneficio o divertimento al momento, ma non ho intenzione di insegnare ai potenziali concorrenti in massa, quindi mi pulisco da solo, chi altro inoltre non sa o suppone perché.
Aaaahhhhhhhhh))))))) Esattamente, anche uno scolaro moccioso può vedere che anche in SB, è ELEMENTARE adattarsi al campione di formazione, quindi questo NON è affatto un ARGOMENTO, ma un IDIOTISMO.
Non c'è affatto bisogno di aggiustare il campione di allenamento, normalmente il campione è diviso in apprendista, validazione e test. Lo impariamo in treno MA ottimizziamo l'errore nella convalida, come piena correttezza per ottimizzare l'errore nei LORO DATI, è... a meno che non sia per qualche esperimento accademico, e allora è tutto eseguito su TEST per ottenere il risultato.
Sono scioccato che... Non sono nemmeno scolari ma imbecilli che ottimizzano una specie di mashup su un campione e poi mostrano il "risultato" come argomento, è una vergogna.
A che diavolo serve? Non sto nemmeno parlando di dimensioni del campione, probabilmente è per questo che il nostro quasi-market maker non mostra quello avanti... che posso dire))) Ride e pecca
Spero che tu non ti riferisca a me per quanto riguarda il tipo di mercato vicino???? perché anch'io mi alleno su 4 settimane, ma faccio trading con i robot da molto tempo e non puoi chiamarmi così impudente. Sono un praticante.
Beh, non hai un sito web con grails e allenamenti per la perdita di peso e non discuti con palle curve al contrario, no, non si tratta di te.
Uff... Questo è un sollievo. Oggi mi sono ricordato di nuovo del video promesso per chiedere scusa a graalepichardy. Quando avrò in mano una carta vincente indiscutibile, penso che ce la farò... :-)
Aaaahhhhhhhhh))))))) Esattamente, anche uno scolaro moccioso può vedere che anche in SB, è ELEMENTARE adattarsi al campione di formazione, quindi questo NON è affatto un ARGOMENTO, ma un IDIOTISMO.
Non c'è affatto bisogno di aggiustare il campione di allenamento, normalmente il campione è diviso in apprendista, validazione e test. Impariamo in un test, ma ottimizziamo l'errore nella convalida, come piena curezza per ottimizzare l'errore nello stesso set di dati, è... a meno che non sia per qualche esperimento accademico, e allora è tutto eseguito su TEST per ottenere il risultato.
Sono scioccato che... Non sono nemmeno scolari ma imbecilli che ottimizzano una specie di mashup su un campione e poi mostrano il "risultato" come argomento, è una vergogna.
A che diavolo serve? Non sto nemmeno parlando di dimensioni del campione per una settimana, questo è probabilmente il motivo per cui il nostro market maker non mostra il forward... che posso dire))) Ride e pecca
Lei ha scritto ancora una volta un'affermazione falsa - il test in avanti l'ho mostrato in primo luogo e io non batto i miei post, a differenza di alcuni.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
Ho anche dato la password dell'account dell'investitore ed ecco un nuovo screenshot:
stranamente, ma i profitti continuano a salire e se non hai niente da spiegare allora è meglio non postare affatto, ritiro la domanda che ho fatto, far ridere gli altri.