L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1081

Nuovo commento
 
Vizard_:
Beh, no,
Quindi, no.
Da solo, a fissare la luna...

Bene, ecco un argomento per voi che credo sarete in grado di capire, a differenza dei giovani. Dopo tutto, bisogna capire che anche le giovani menti ci leggono.... :-) Booze.....

Il punto chiave nel trading reale, in contrasto con la ricerca, gli studi, ecc. è la fiducia nel modello quando lo metti sul conto reale. Il momento dell'inizio del lavoro con TS è anche molto importante, come è mostrato nella foto in questo momento. La domanda a cui deve rispondere l'HANDWATCHER sopra il robot (nome figo che mi sono dato, vero?) è se comporre o meno il TC now?????

Scommesse GOSPELLI!!!!!

Scommetto di no, anche se è in piedi su real!!!!

 
Maxim Dmitrievsky:

I guru non vengono ascoltati, vengono usati. Se uno è ammirato per più di un anno, è in trappola. Esaltando un altro, sminuisci te stesso. Smettila. Con un vero insegnante, gli studenti diventano rapidamente dei guru. Per mettere in guardia gli altri dai guru baffuti.

Non incolpare te stesso per il passato. Ha fatto tutto bene con il tempo, le risorse e le contorsioni della mente che c'erano. Non si è arreso di sicuro, per questo è vivo. Solo per questo comprate del buono per la vostra bocca e del buono per la vostra pelle oggi. Ben meritato.


Spero che sia una citazione di qualche rivista femminile, altrimenti comincio a temerti in silenzio).

Potresti piantarmi un coltello nel fianco se mi incontri per caso?????

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Maxim Dmitrievsky:
Fissa un momento per dire addio a te stesso. Meglio tra un minuto. Con quell'unità obsoleta che avete utilizzato negli ultimi 10-20 anni. E iniziare a crearne uno nuovo, basato sulla forza, l'accumulo e l'auto-consiglio.

Circa obsoleto, sono pienamente d'accordo con voi, così ho iniziato a migliorarlo, ma un prezzo misero di tutti i miglioramenti se il futuro non è certo e determinare la generalizzabilità futura del polinomio è impossibile e tutte le metriche attuali non hanno nulla a che fare, e sono solo natura condizionale della definizione dei modelli risultanti. Algoritmi e metodi derivati negli ultimi anni migliorano certamente i risultati di generalizzazione, ma nessuna delle stime conosciute determina la generalizzabilità futura del polinomio. E determinano l'attuale con una forte sovrastima e non sempre in modo adeguato. Sono sicuro che non capirete questo testo al primo tentativo, Maxim, quindi rileggetelo. È il pesce, non il metodo di costruzione. Con un polinomio di alta qualità si può costruire la modellazione su una semplice backpropagation dell'errore in caso di contingenza.... so.... aspetta un minuto....

 
Maxim Dmitrievsky:

C'è solo un modello di complessità ottimale che soddisfa il criterio di qualità esterna. Non è colpa tua se non conosci il criterio. Lascia perdere.

Avanti.... Niente da fare... Maximka... illuminarmi. Lo apprezzerei molto.... Qual è il tuo criterio lì?????

 
Maxim Dmitrievsky:

Questa conoscenza è troppo sacra. Il tuo e il mio. Non una parola di più. I polinomi dovrebbero essere esclusi dai dialoghi.

Beh, è quello che voglio dire. Né tu né io li abbiamo .... Ma ho una teoria e nel suo quadro ci sono opzioni interessanti per risolvere questo problema, che voglio implementare nel mio blocco a Reshetov!!!! vi aggiungerò una valutazione di esperti e solo per questo riceverò il premio dell'accademia del cinema!!!!! AAAA Max, che ne dici :-)

 
Vizard_:

È una lunga attesa). Dai, pubblica un video adesso. Alza un bicchiere per i ragazzi. Augura loro ogni bene.

Andiamo monsieur, ora vado a letto...... Sai perché non vieni pagato per i tuoi post, perché li cancelli :-)

 
Vizard_:

Ho pensato che fosse il mio Maestro, che porta la luce alle persone senza alcun compenso).

Lo sono, solo che io vengo pagato e tu no :-) Ma li porto gratuitamente. Dopo tutto, il mio pensiero vale molto :-) Tu più di tutti dovresti saperlo......

 
discarica puzzolente...
 

sfogliando l'articolohttps://www.mql5.com/ru/articles/5008

un articolo su "Ciao mondo!" - niente di eccezionale, ma ero interessato a questo grafico.... Beh, questo è un po' il predittore perfetto :)


ZS: Non sto suggerendo di invertire i trade rispetto a questo grafico!!! - nessun pesce lì ;)

Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
  • www.mql5.com
Реверсирование — это одна из разновидностей мартингейла. В таких системах после убыточной сделки происходит удвоение объема, чтобы в случае успеха прибыль покрыла собой и убытки от предыдущей сделки. Основное отличие реверсирования от классического мартингейла заключается в том, что сделка, следующая после убыточной, открывается в...
 

Rileggete tutto il thread di ieri - Dio, è stato uno sballo! Folle di malati che si spingono l'un l'altro, che strappano le reti come leoni, cioè letteralmente con i loro denti. Brillante di arguzia e follia... Servivano tutto ciò che si muoveva, anche un diavolo calvo...

E poi cosa è successo? Apatia, ginocchia deboli e vuoto... I soliti postumi della sbornia.

Ancora una volta, preparate dati di input che soddisfino i requisiti di Kolmogorov e sarete felici.

1...107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088...3399
Nuovo commento