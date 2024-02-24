L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1082
Ieri ho fatto una rapida rilettura di tutto il thread - Dio, è stato uno sballo! Folle di malati che si spingono l'un l'altro, che strappano le reti come leoni, cioè letteralmente con i loro denti. Brillavano di arguzia e follia... Servivano tutto ciò che si muoveva, fino a un diavolo calvo...
E poi cosa è successo? Apatia, ginocchia deboli e vuoto... I soliti postumi della sbornia.
Ancora una volta - preparate dati di input che soddisfino i requisiti di Kolmogorov e sarete felici.
Lo sappiamo, abbiamo sentito:)
Questo è il punto chiave. Se qualcuno vi dice che è impossibile preparare una tale serie, potete tranquillamente sputargli negli occhi. Lo stregone lo fa in qualche modo - ha praticamente un BP fermo e conserva con cura questo segreto di trasformazione. C'è qualcosa da conservare - ovviamente. È su questo che dobbiamo lavorare. Io uso anche la BP nera nel mio ramo, ma per altri scopi.
Sto cercando di farlo in modo tale che una tale serie verrebbe fuori da qualsiasi dato a mia insaputa, con la pressione di un pulsante :))) e più soldi verrebbero nella mia vita naturalmente.
Sto cercando di fare in modo che una tale serie sia creata a mia insaputa da qualsiasi dato con la pressione di 1 pulsante :))) e che il grande denaro entri naturalmente nella mia vita.
Aspettiamo e vediamo... Molto desideroso di ubriacarsi con il neuroGraal. Voglia di ...
Neuro Graal!
Fico!
La mia opinione è che se volete veramente capire le reti neurali classiche, non dovreste leggere le traduzioni, specialmente le interpretazioni degli esperti locali, perché vi porteranno in un vicolo cieco o a risultati sbagliati fin dall'inizio.
Google nella tua testa e un traduttore per aiutarti, sarai felice.
non capirlo....
è abbastanza chiaro.
prendiamo una serie di Winner di ordine 1, cioè
il che significa che l'igra è uguale all'ikas moltiplicato per il coefficiente A-item corrispondente, che è diverso per ogni ikas...
cosa c'è di così bello?
esilarante
Beh, moltiplicate uno per il prezzo.
esilarante...