L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1083
esilarante...
lo stesso.
Lo sappiamo, abbiamo sentito:)
E'?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Collegalo al TS e vedi. Se nella griglia, bisogna prepararla correttamente, altrimenti impazzirà (livelli).
qui si cucina normalmente, non mi è ancora chiaro....
I soliti estremi non funzionano, varie combinazioni complesse funzionano lungo il percorso, ma la griglia non li trova. Avrei bisogno di un algoritmo separato che raccolga le combinazioni e ne controlli la validità e solo allora la rete sarà pronta ... ma ci sono molte domande sull'algoritmo, o piuttosto semplicemente non so ancora come implementarlo anche a livello di schema a blocchi
Alberi e così via nella foresta.
Beh, sì, ma quello è il passo successivo, ma sono bloccato sulla primissima - trasformazione delle informazioni, quindi per cercare le combinazioni dobbiamo prima crearle, quelle per dividere i dati in certi pezzi di cluster che possiamo collegare, aggiungere, buttare via in generale combinare... ma come fare questo, cosa contare come pezzi non lo so...
Ecco un modello semplice, ma i due colpi, nessuna rete non lo troverà ora disegnare ...
1) aspettare il movimento a zig zag
2) è un processo a più vie, il prezzo può muoversi ovunque, purché abbia rotto attraverso 261,8
3) Solo dopo ci si può aspettare il rimbalzo dalla linea del 100%, cioè la condizione (2) può verificarsi o meno, o può non verificarsi affatto
Il rimbalzo può non avvenire, ma è più probabile che sia dovuto al fatto che qualcosa non viene considerato, ed esso (qualcosa) si verifica.
1) Vedi, ho scritto un movimento a zig zag in linguaggio umano, tutto è semplice, ma cos'è il movimento - un'onda in un codice? Come può essere programmato se il mercato è frattale? E ho bisogno di programmarlo, e anche portare tutto agli stessi parametri per poi condividere e fare queste combinazioni per trovare qualcosa ...
2) Per metterlo in rete non funziona, si sa.... . E la rete non troverà molte situazioni di movimento e ci sono solo quelle sul mercato... multi-movimenti - quando una situazione cresce da un'altra e può andare avanti così molte volte
Probabilmente si può fare lo zigzag 1 se c'è abbastanza distanza dal 2 per evitare
ridisegno. Cercate gli articoli - credo che qualcuno abbia evidenziato i modelli zzz, ecc.
Non c'è affatto bisogno dei sonagli MO...
L'ho letto e ho provato gli zigzag, la frattalità dovrebbe essere superata in qualche modo...
La questione non è come descrivere il modello dato, ce ne sono centinaia, la questione è come fare la ricerca in rete di tali modelli di classe, con varianti di mohodovy, con obiettivo vago di scansione temporale, ecc...
la prima cosa è ovviamente come convertire i dati, quindi sto pensando
ci sono metodi per stimare la frattalità, il più popolare è il box-counting dimension
il tempo può essere eliminato usando i grafici Renko
Renco è lo stesso di zigzag. devi anche inserire il parametro della gamma e questo non va bene
Come posso usare la stima della frattalità?
Renco è lo stesso di zigzag, devi anche inserire un parametro di intervallo e questo non va bene
Che dire della stima frattale, come usarla?
Renco non è un PZ, Renco nasconderà tutti i movimenti fini all'interno della barra - funziona sfondando il mattone Renco per il valore del mattone Renco, ritarda, ma non ci sarà nessuna componente temporale e nessuna componente di rumore
Hai iniziato con la frattalità, ti ho dato il metodo che ho letto una settimana fa su hibrehabre.
Cosa rappresenta la frattalità? Nessuno lo sa, penso che sia una stima simile all'entropia, e tutto quello che si può trovare nella stima della frattalità o nei cambiamenti di entropia è che il mercato è cambiato, ma lo si può vedere a occhio nudo)))
Sto studiando la dimensione del conteggio delle scatole, non l'ho ancora scritto in codice, lo scriverò, forse qualcosa verrà fuori... ma ne dubito
ci sono metodi per stimare la frattalità, il più popolare è il box-counting dimension
il tempo può essere eliminato con i grafici Renko
Igor, non hai mostrato una distribuzione con le orecchie? L'ho perso.
Fammi dare un'altra occhiata e dimmi da cosa e come è stato ottenuto.