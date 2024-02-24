L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1085

Nuovo commento
 
Transcendreamer:
Come al solito, la ricerca del Graal è accompagnata da partecipanti che si tirano i capelli a vicenda

Vorrei specificare: NeuroGrail. NeuroGraal è il figlio del Graal.

 
Vizard_:

Sono totalmente dalla tua parte.
Quali sono gli altri co-pattern?

Finalmente.

non più.

 
Vizard_:

Pensi che forse c'è qualcos'altro che ti preoccupa? Ansia? Ansia? La voglia di uscire dalla finestra?

Mago, non essere sfacciato, eh?

Scrivi qualcosa sull'argomento, mostrami le tue statistiche, descrivi la tua strategia.

Perché dovrei prestare attenzione al tuo trolling?

Non lo fai, vero?

si traggono le conclusioni.

Quindi abbiamo finito qui.

Da qui in poi, continuerò a parlare di affari e non di altro.

 
Vizard_:

Che abitudine. Sei un uomo adulto, ma ti metti una calzamaglia rossa e vai al computer
e corre al computer per scrivere messaggi geniali sul forum. E soprattutto - sa come scegliere i rami!)))
Regno di pace un cazzo!))

la mia previsione era per il 27, oggi è il 30

Cosa c'è da non essere felici?


 
Vizard_:

Ti ho chiesto ieri come uomo - non mangiare tutte le pillole in una volta)))

A proposito, grazie per aver citato i miei post


Eccone un altro:


 

Non dire parolacce.

 
Renat Akhtyamov:

Solo lo stato dal commercio reale può suonare convincente e nient'altro.

Sì, proprio ora. Posso darle anche la chiave dell'appartamento? Perché così modesto?
A proposito, perché sei interessato? E, è stato notato, tutto il tempo. La FTS può risolvere la questione senza volontari. Allora perché?
 
Yuriy Asaulenko:
Subito. O forse si dovrebbe anche dare una chiave dell'appartamento? Perché così modesto?
A proposito, perché sei interessato? E, è stato notato, tutto il tempo. La FTS può risolvere la questione senza volontari. Allora perché?

Chiedo solo a coloro che non sono modesti nelle loro espressioni.

;)

 
Dove sei mio occhio nero dove in volgde dove in volgde dove in volgde volgde... TAAAAAAAmmmmmmmmm dove è la foresta polisade :-). asciugare la lacrima di un avaro.... E le passioni sono ancora forti :-).
 
Alexander_K2:

Vorrei specificare - NeuroGraal. NeuroGraal è il figlio del Graal.

Ora stiamo arrivando alla trinità:

dio_1

dio_2dio_3

dio_4

Allora suppongo che arriverà l'albero di Sephiroth - la cosa giusta per descrivere la tendenza. )))

1...107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092...3399
Nuovo commento