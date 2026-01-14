Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 6

Per favore chiarisci, solo per essere sicuro.

Voglio prelevare denaro dal portafoglio donazioni per il rifugio per animali, non ho mai fatto operazioni qui, se prelevo dal loro portafoglio, sarà legato al mio conto e potrà funzionare solo attraverso di esso?

 
E un'altra domanda. Ho completamente dimenticato, ho da tempo cambiato il mio numero di telefono, e simku no simku a cui il conto è collegato, è possibile modificare manualmente? documenti necessari per confermare l'identità.
 

Nella voce del profilo prelevare dal conto - Trasferire fondi al nuovo borsellino WebMoney

Vi state nascondendo dal fisco?

Zeleniy:

Per favore, chiarisci, per essere sicuro.

Voglio prelevare denaro per il borsellino delle donazioni al rifugio per animali, non ho mai fatto operazioni qui, se prelevo nel loro borsellino, sarà legato al mio conto e solo io potrò operare attraverso di esso?

Sarà collegato al suo conto dopo la conferma di questo portafoglio via SMS. In futuro sarà possibile prelevare su altri portafogli seguendo la stessa procedura.

Ma è importante ricordare che è necessario utilizzare un solo sistema di pagamento. Se si prelevano fondi da un sistema di pagamento e si entra da un altro, il conto verrà bloccato per sospetta frode.

Zeleniy:

E un'altra domanda. Dimenticavo, ho cambiato da tempo il mio numero di telefono e non ho la SIM a cui è collegato l'account, potete cambiarlo manualmente? Vi fornirò i documenti necessari per confermare l'identità.
Contattare il Servizio assistenza
Vladon:

Nella voce del profilo prelevare dal conto - Trasferire fondi a un nuovo borsellino WebMoney

Vi state nascondendo dal fisco?

Sì, mi sto nascondendo, sto cercando di risparmiare, ho deciso di prelevare 28$ dollari (per due anni di permanenza qui) e di comprare fiammiferi per costruire una casa di legno, ma con le tasse non posso stare sul muro delle scatole di fiammiferi =).
 
Quando posso prelevare denaro su webmoney se prima ho inserito un certo importo tramite carta e poi un importo maggiore tramite webmoney? L'"importo" inserito dalla carta viene speso per il servizio segnali.
Lo diceva quando si inseriva il denaro.


 
Naturalmente lo leggo. Ma cosa succede se ho già speso la somma di denaro inserita con la carta? Nella mia situazione, risulta che se ho inserito il denaro dalla carta una volta, tutte le altre ricariche, anche con webmani, saranno a senso unico.
 
Parlare con l'assistenza su questo argomento. Ma qui voglio fare una domanda molto semplice. Sembrerà un po' strana, ma la mia pratica mi spinge a farla, non imprecate troppo ;) Se il primo deposito è stato effettuato tramite carta, significa che ora non posso più prelevare fondi (più che trasferiti tramite carta!) (rimasti nel conto/ guadagnati/ inseriti tramite webmani) da nessuna parte? Grazie.
