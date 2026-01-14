Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 6
Per favore chiarisci, solo per essere sicuro.
Voglio prelevare denaro dal portafoglio donazioni per il rifugio per animali, non ho mai fatto operazioni qui, se prelevo dal loro portafoglio, sarà legato al mio conto e potrà funzionare solo attraverso di esso?
Vi state nascondendo dal fisco?
Per favore, chiarisci, per essere sicuro.
Sarà collegato al suo conto dopo la conferma di questo portafoglio via SMS. In futuro sarà possibile prelevare su altri portafogli seguendo la stessa procedura.
Ma è importante ricordare che è necessario utilizzare un solo sistema di pagamento. Se si prelevano fondi da un sistema di pagamento e si entra da un altro, il conto verrà bloccato per sospetta frode.
E un'altra domanda. Dimenticavo, ho cambiato da tempo il mio numero di telefono e non ho la SIM a cui è collegato l'account, potete cambiarlo manualmente? Vi fornirò i documenti necessari per confermare l'identità.
Vi state nascondendo dal fisco?
Lo diceva quando si inseriva il denaro.