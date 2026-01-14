Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 5
Come risolvere questo problema?
Trovate qualcuno con un telefono cellulare di cui vi fidate. Penso che sia più facile che cambiare il sistema di pagamento per lo 0,1% delle situazioni non standard.
Lo 0,1% è un po' esagerato.
E così via.
Molto probabilmente il sistema di pagamento MQL5 ha ancora pochi utenti, quindi il supporto non ha ancora provato cosa può comportare la mancanza di opzioni alternative per la conferma del numero di telefono.
Per quanto riguarda la persona di fiducia, vi ho detto che ho usato il cellulare di mio fratello. Al momento è fuori città. Quindi, ancora una volta, la situazione è inaffidabile. Il cellulare di qualcun altro non è il mio cellulare e nel caso in cui il sistema di pagamento scopra che il numero non è il mio, cioè che ho cercato di imbrogliarlo, bloccherà il mio account.
Ma non è questo il punto. La cosiddetta situazione "non standard" si è già verificata e ora la domanda è: come risolverla onestamente, cioè senza tentare di aggirare e imbrogliare il sistema?
E gli utenti, come me, che sono contrari all'aumento dei metodi di conferma dei prelievi? Al giorno d'oggi - il telefono cellulare è come la spazzatura:
1. costa una miseria e può essere acquistato in ogni angolo e la SIM e il telefono sono sia costosi che economici
2. la manutenzione - minima, può essere di un paio di dollari all'anno
3. in caso di furto del cellulare, perdita della SIM - per ripristinare il numero e una nuova SIM - nessun problema
4. il numero di telefono nel profilo può essere facilmente cambiato.
A quanto pare, il prossimo problema che si presenterà sarà come prelevare i fondi su webmoney, se sono stati inseriti tramite carta.
Inoltre, il numero di telefono viene specificato una volta sola e per il regolare prelievo di fondi su WebMoney non è necessario.
A Mosca o in qualsiasi altra grande città russa è possibile che sia così. Ma non tutti sono d'accordo. Non tutti vivono in queste città.
4. il numero di telefono nel profilo può essere facilmente cambiato.
Se è così, che senso ha la "protezione" con la conferma via SMS? E se non è così, allora si verificheranno sistematicamente proprio le situazioni "non standard", che secondo Rosh possono verificarsi solo nello 0,1% dei casi.
Signori, i sistemi di difesa possono solo essere resi più complessi, non eliminati.
È il denaro.
La probabilità di stato di servizio del sistema nel suo complesso è uguale al prodotto delle probabilità di stato di servizio dei singoli elementi del sistema.
Renat, in crittografia esiste anche un approccio diverso da quello che intendi introdurre, ovvero la forza crittografica dell'intero sistema viene valutata a livello di forza crittografica della difesa più debole del sistema. Pertanto, eliminando l'anello più debole, è possibile aumentare la forza crittografica dell'intero sistema.
L'ingegneria sociale conferma che l'apparente solidità delle cosiddette difese non fa altro che spegnere la vigilanza di chi è troppo fiducioso nella loro forza.
Gli hacker sanno anche che l'aumento della complessità delle difese può ridurne l'affidabilità complessiva. Quindi cercano di trovare punti deboli.
Dove c'è una linea sottile, c'è uno strappo.
Tutte le affermazioni di cui sopra sono verità comuni. Pertanto, se volete discutere, non è con me, ma proprio con queste verità. Non le ho inventate e non le ho prescritte.
Ancora non riesco a trovare il motivo per cui pagare per mql5 cloud agnets. solo quelli gratuiti sono in grado di utilizzare.
Qualcuno sa cos'è mql5 cloud agnets?