Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 2
Penso che sia stato fatto bene. Il 20% non è molto. E l'avidità di un venditore (in qualsiasi ambito) viene rapidamente curata da bassi fatturati.
Naturalmente è possibile aggirare il mercato. Ma in questo caso il venditore darà all'acquirente un file non protetto. Ora lascia che lo cronometri,
dopo di che apparirà su pay ryu, ecc.
Non voglio polemizzare, non è per questo che ho risposto. La mole di lavoro di MQ è enorme, per questo ho sempre rispetto e stima da parte di tutti. Voglio solo far capire che attività come "l'accesso al pubblico, la nostra pubblicità dei servizi degli sviluppatori, l'affitto del nostro spazio, la fornitura di un ambiente di pagamento, la partecipazione all'arbitraggio" appaiono come una sorta di servizio generale compensato agli occhi di un uomo comune/non marketer.
Un programmatore riterrà di scrivere personalmente il programma (non è così?) e di venderlo, e la commissione per l'utilizzo del servizio a pagamento è per lui una "spesa esterna". La ragionevolezza dell'entità di questa commissione determinerà se il programmatore utilizzerà il servizio o cercherà soluzioni alternative, perché sarà il programmatore a decidere se includere la commissione MQ nel prezzo del suo prodotto (e se non perderà alcuni ordini a causa di ciò).
Ho scritto "il proprietario/distributore del canale ha una partecipazione diretta nel prodotto" per un motivo.
I metodi di vendita del software sono marginali e inefficienti. Qualsiasi azienda di software di successo spende una quantità enorme di denaro (anche se spesso dice il contrario al pubblico) per promuovere i propri prodotti. E ogni azienda sa bene che il canale di distribuzione è il generatore di reddito. Niente canale significa niente vendite.
Per i non addetti ai lavori, il semplice pensiero "ho un mio sito, ci guadagnerò" è di solito sufficiente, ma la pratica dimostra che il proprio sito non genera vendite sufficienti, e l'aumento delle entrate dal sito è una funzione diretta dei costi pubblicitari. Un gran numero di "uomini d'affari" cerca di utilizzare siti gratuiti (soprattutto Google), inizia a considerare il flusso gratuito di clienti da tali siti come qualcosa di ovvio, ma si indigna terribilmente quando per qualche motivo perde tale flusso. In questi casi, non tutti capiscono il valore dei canali e continuano a lottare per gli omaggi .
Se uno sviluppatore vuole fare soldi veri, è meglio che si unisca al nostro sistema comune, che elimini i problemi di infrastruttura, che abbia accesso a un vasto pubblico, che aumenti le sue vendite e che paghi una commissione equa.
L'alternativa è una vendita bassa o nulla al di fuori del sistema.
In secondo luogo, la mia opinione è che il 20% di commissione è una vera e propria rapina. Sarebbe accettabile se gli sviluppatori fossero con voi - con intermediari - nella quota. Ma non lo sono. Con una commissione del genere il servizio respirerà male. E sarà costantemente aggirato per altre vie. Il servizio si trasformerà in una vetrina per annunci gratuiti, con transazioni che avverranno al di fuori di esso....
Per niente, una commissione molto equa.
Vi faccio un esempio della mia esperienza personale. Essendo un modellatore 3D(tutto questo può essere proiettato sui programmatori), sconosciuto a chiunque, era molto difficile trovare un acquirente per i miei modelli. E un giorno ho trovato in rete una risorsa (di cui non farò il nome perché non sarebbe considerata una pubblicità), che offriva l'opportunità di esporre i propri prodotti alla maniera di una vetrina. Su tale "vetrina" possono affacciarsi, e affacciarsi, i più grandi studi di design, i giganti dell'industria cinematografica, e semplicemente i designer freelance che hanno urgentemente bisogno di un modello per il loro progetto, ma non hanno il tempo di modellarlo. Si tratta di un pubblico enorme con molti potenziali clienti e acquirenti a cui non avrei mai avuto accesso se non fosse stato per questa piattaforma di acquisto/vendita di modelli 3D. Inoltre, gli acquirenti possono lasciare i loro commenti e le loro valutazioni, il che contribuisce al successo e alla redditività dell'attività (mia e del proprietario della risorsa). Pertanto, non ho esitato ad accettare una commissione del 50%(il 20% viene preso dal proprietario della risorsa e il 30% di tasse statunitensi).
a Mischek +1
Di solito i venditori alle prime armi impiegano alcuni mesi o anni per rendersi conto dell'eccezionale valore del canale promozionale.
Sono assolutamente d'accordo con questa affermazione. La mia esperienza mi ha convinto una volta.
Se uno sviluppatore vuole davvero fare soldi, è meglio che si inserisca nel nostro sistema comune, che elimini i problemi di infrastruttura, che abbia accesso a un vasto pubblico, che aumenti le sue vendite e che paghi una commissione equa.
In generale, si scopre che molto dipende dalla consapevolezza che il programmatore ha di questa necessità e dal confronto con l'entità della commissione.
30% di tasse negli Stati Uniti.
C'è un posto dove posso vedere i vostri modelli?
È per gli stranieri o per tutti gli americani?
Penso che sia per tutti, ho compilato il modulo fiscale statunitense WB8EN.
C'è un posto dove posso vedere i tuoi modelli?
Sì, qui ci sono alcuni dei miei primi lavori. :)
Fantastico!