Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 173
Qualcuno dal Brasile sa come prelevare denaro dal conto? Se si utilizza una carta di credito, quale? Devo prelevare una somma per un servizio che ho avuto e non riesco a farlo.
Ho usato la mia carta Pagbank Visa e il prelievo è stato effettuato, ma ha richiesto molto tempo. Sembra che Pagbank impieghi tempo per liquidare i pagamenti internazionali. Se non vi dispiace aspettare qualche giorno, provate.
Molti utenti hanno chiesto il supporto di PayPal, ma il suo utilizzo creerebbe diverse difficoltà a una piattaforma come MQL5:
In breve, PayPal non si adatta bene al modo di operare di MetaQuotes.
Perché gli utenti di alcuni Paesi non possono prelevare con la loro Visa o Mastercard?
Grazie per aver dedicato del tempo a condividere una spiegazione così dettagliata. Aiuta davvero a chiarire il motivo di queste restrizioni e quanto di esse sia al di fuori del controllo diretto di MetaQuotes. Lavoro su MQL5 dal 2010 e amo veramente la piattaforma e la comunità.
Detto questo, la mancanza di opzioni di prelievo efficienti sta diventando un problema serio per molti di noi che vendono prodotti qui. Senza un modo affidabile per accedere ai nostri guadagni, è difficile giustificare il fatto di continuare a contribuire nonostante la nostra passione per questo ecosistema.
Una potenziale soluzione potrebbe essere l'integrazione della DeFi o almeno la possibilità di effettuare depositi e prelievi tramite criptovalute. In questo modo si aggirerebbero molte delle limitazioni bancarie e si offrirebbe un'alternativa sicura, veloce e globale. Inoltre, anche se PayPal non è fattibile per i depositi, aggiungerlo come opzione per i soli prelievi potrebbe fare una grande differenza per molti utenti.
Spero davvero che MQL5 prenda in considerazione la possibilità di espandere presto i metodi di prelievo. La piattaforma ha così tanto potenziale e, con migliori opzioni di pagamento, manterrebbe i collaboratori di lunga data come me motivati a rimanere e crescere con essa.
Grazie ancora per aver condiviso le vostre intuizioni!
Ho prelevato una parte dei miei soldi dal mio conto MQ:) Sono riuscito a prelevare 100$! Dopo un paio di secondi dal mio prelievo, i 100$ sono stati convertiti in € da 1$ = 0,86280 = 86,28 €.
E ora nell'app c'è scritto"pagamentoin sospeso", quindi il mio conto è ancora a zero! Penso che dovrò aspettare fino a lunedì.
Ho aperto il conto in 10 minuti ieri sera con passaporto, selfie e codice fiscale austriaco.
Ho scelto un conto gratuito (senza le normalispese di ) con una MasterCard gratuita. Più tardi vedrò se posso ricaricare, ad esempio, il mio conto broker.
Quanto mi paghereste per dirvi dove e come ;)
No, sto scherzando. La banca si chiama bunq B.V. ed è regolamentata dall'UE e dai Paesi Bassi, quindi fino a 100.000 € di denaro privato sono salvati in caso di fallimento della banca.
Le recensioni sulla banca e sul conto criticano il fatto che si ottengono solo risposte AI. Questo significa che se tutto rimane normale, tutto va bene, ma se qualcosa va storto, ci vuole molto tempo e diventa stressante e fastidioso!
Amministratori, Salve!
1) Non riesco a ricaricare il saldo del mio conto qui sul sito con la carta UnionPay, numero d'ordine: 250804_2818.
2) perché non c'è la possibilità di creare un "Nuovo Ordine" in "Servicedeck" ?? quando si cerca di aprire un Nuovo Ordine non succede nulla (!) - alla fine della riga dell'indirizzo c'è un "vuoto" (#).
3) (?) e perché hanno rimosso WebMoney come sistema di pagamento per riempire un account qui sul sito ????
... Come ricaricare i saldi qui sul sito MQL5 e pagare per il Freelancing ?????.
Amministratori, ciao!
1) Non riesco a ricaricare il saldo del mio conto qui sul sito con la carta UnionPay, numero d'ordine: 250804_2818.
2) perché in "Servicedeck" non c'è la possibilità di creare una "Nuova domanda"? Quando provo ad aprire una Nuova domanda - non succede nulla (!) - alla fine della riga dell'indirizzo appare "vuoto" (#).
3) (?) perché hanno rimosso WebMoney come sistema di pagamento per la compilazione di un conto qui sul sito ??? ?
... COME ricaricare i saldi qui sul sito MQL5 e pagare il Freelancing ?????.
... come ho appreso in seguito dallo stesso Freelance Executor - recentemente l'UE ha bloccato UnionPay dalle banche russe ...
e questo = FIASCO, signori (!)
Il segmento russo degli utenti del sito web MQL-5 non potrà più essere parte attiva dell'enorme e amichevole comunità MQL-5 ... finché non ci saranno più utenti MQL-5 ... fino a quando non ci saranno altri modi per ricaricare il proprio saldo sul sito web MQL-5 (e prelevare denaro dal proprio conto) per la regione RU (!).
:(
Salve @Jefferson Judge Metha
Ho avuto difficoltà a prelevare i fondi direttamente sulla mia carta Visa bancaria, quindi l'unica opzione pratica è stata quella di utilizzare WebMoney.
Se WebMoney è consentito in Zimbabwe e hai un conto in criptovaluta (ad esempio Binance) registrato e verificato, prova a fare così:
Questo è l'approccio che uso per farmi accreditare i fondi. In attesa che MQL5 risolva i problemi di prelievo, potete provare questo approccio.
Grazie.
La carta Visa o Master offerta dalla maggior parte dei paesi asiatici funziona perfettamente con i prelievi da mql5.
Vi suggerisco di procurarvene una o di contattare un amico per aiutarvi a prelevare. Ti risparmierà lo stress, i costi e il tempo speso utilizzando altri mezzi.
Solo il mio suggerimento