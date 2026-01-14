Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 173

Qualcuno dal Brasile sa come prelevare denaro dal conto? Se si utilizza una carta di credito, quale? Ho bisogno di prelevare una somma per un servizio che ho avuto e non riesco a farlo.
 
Qualcuno dal Brasile sa come prelevare denaro dal conto? Se si utilizza una carta di credito, quale? Devo prelevare una somma per un servizio che ho avuto e non riesco a farlo.

Ho usato la mia carta Pagbank Visa e il prelievo è stato effettuato, ma ha richiesto molto tempo. Sembra che Pagbank impieghi tempo per liquidare i pagamenti internazionali. Se non vi dispiace aspettare qualche giorno, provate.

 
Ciao a tutti,

Ho visto molta confusione e frustrazione da parte di utenti di diversi Paesi sul perché alcuni metodi di pagamento non siano disponibili su MQL5.com, sul perché i prelievi con carta falliscano in molte regioni o sul perché i prelievi bancari abbiano un minimo così alto. Ho quindi pensato di condividere una prospettiva personale, basata sull'esperienza e sulle informazioni pubblicamente disponibili. Questo non è in alcun modo ufficiale e non sto cercando di difendere MetaQuotes. Sto solo cercando di fare luce su cose di cui molti utenti potrebbero non essere a conoscenza.

Questo non è un problema solo degli Stati Uniti. Gli utenti del Kenya, dell'India, dell'Argentina, del Sudafrica e di molti altri paesi sono colpiti dalle stesse limitazioni. E spesso la ragione non risiede interamente in MetaQuotes, ma nelle leggi locali, nei sistemi finanziari e nelle reti di pagamento.

Perché PayPal non è supportato?

Molti utenti hanno chiesto il supporto di PayPal, ma il suo utilizzo creerebbe diverse difficoltà a una piattaforma come MQL5:

  • PayPal consente agli acquirenti di annullare i pagamenti (chargeback) anche molto tempo dopo la transazione. Questo è rischioso per i prodotti digitali che non possono essere restituiti.
  • PayPal ha una storia di congelamento dei fondi senza preavviso quando rileva ciò che considera un'attività irregolare.
  • Le commissioni sono elevate, soprattutto per le transazioni transfrontaliere.
  • MetaQuotes gestisce il proprio sistema di pagamento interno e l'utilizzo di PayPal limiterebbe la capacità di controllare direttamente le controversie e i problemi del conto.
  • Alcuni servizi legati al trading, come l'abbonamento ai segnali, potrebbero violare la Politica d'uso accettabile di PayPal.

In breve, PayPal non si adatta bene al modo di operare di MetaQuotes.

Perché gli utenti di alcuni Paesi non possono prelevare con la loro Visa o Mastercard?

Questo è un problema comune non solo negli Stati Uniti, ma anche in luoghi come Kenya, Argentina, India e altri. Ecco i motivi principali:
  • Alcuni Paesi hanno normative che rendono difficile o addirittura illegale per i residenti ricevere pagamenti internazionali su carte locali.
  • Negli Stati Uniti e in alcune altre regioni, i conti personali Visa/Mastercard spesso non consentono di ricevere pagamenti in entrata da società straniere. Negli Stati Uniti, ciò è regolato dal Bank Secrecy Act, e qualsiasi società che voglia inviare fondi a carte con sede negli Stati Uniti deve registrarsi come trasmettitore di denaro presso il FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
  • MetaQuotes non è registrata presso la FinCEN. Questo non significa che stia facendo qualcosa di sbagliato, ma semplicemente che non ha creato un'entità legale negli Stati Uniti per operare secondo la legge finanziaria statunitense. Farlo sarebbe estremamente complesso e costoso e non fa parte del loro modello di business.
  • In molti Paesi, le banche o gli emittenti di carte di credito rifiutano automaticamente i pagamenti di società legate al trading o agli investimenti, a volte senza una chiara ragione legale.
Quindi, anche se MetaQuotes volesse offrire prelievi con carta ovunque, in molti casi non potrebbe farlo.

Perché l'importo minimo per un bonifico bancario è di 3.000 dollari?

Questa è un'altra lamentela frequente, ma ci sono alcune ragioni pratiche e legali che la giustificano:
  • I bonifici bancari internazionali (SWIFT) comportano molteplici commissioni, da parte della banca dell'ordinante, delle banche intermediarie e della banca ricevente. Queste commissioni possono essere sostanziali, rendendo i piccoli prelievi non redditizi sia per l'utente che per la società.
  • MetaQuotes deve rispettare le leggi antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC). Queste includono la Direttiva 2015/849 dell'UE e le raccomandazioni del GAFI che si applicano a livello globale. Un modo per ridurre il rischio è evitare grandi volumi di transazioni di basso valore.
  • L'elaborazione di molti piccoli trasferimenti comporta un notevole dispendio amministrativo.
  • La definizione di una soglia più alta aiuta a garantire che gli utenti effettuino i prelievi in modo più deliberato ed efficiente.
Nota finale

Anche in questo caso, non si tratta di giustificare nulla. Ci sono sicuramente cose che MetaQuotes potrebbe migliorare, opzioni di prelievo più flessibili, una migliore assistenza clienti e una comunicazione più chiara. Ma è anche vero che molti degli ostacoli che gli utenti devono affrontare provengono dall'esterno della società, dalle leggi nazionali, dai regolamenti finanziari, dalle politiche bancarie e dalle regole delle reti di pagamento.

Capire questo non risolve il problema, ma può aiutare alcuni a capire che la situazione è più complessa di quanto sembri a prima vista. Anche solo questo può contribuire a ridurre la frustrazione.

Se qualcuno ha ulteriori informazioni o correzioni da condividere, sono felice di leggerle. Più cose capiamo, più decisioni possiamo prendere.

Abbiate cura di voi.

Grazie per aver dedicato del tempo a condividere una spiegazione così dettagliata. Aiuta davvero a chiarire il motivo di queste restrizioni e quanto di esse sia al di fuori del controllo diretto di MetaQuotes. Lavoro su MQL5 dal 2010 e amo veramente la piattaforma e la comunità.

Detto questo, la mancanza di opzioni di prelievo efficienti sta diventando un problema serio per molti di noi che vendono prodotti qui. Senza un modo affidabile per accedere ai nostri guadagni, è difficile giustificare il fatto di continuare a contribuire nonostante la nostra passione per questo ecosistema.

Una potenziale soluzione potrebbe essere l'integrazione della DeFi o almeno la possibilità di effettuare depositi e prelievi tramite criptovalute. In questo modo si aggirerebbero molte delle limitazioni bancarie e si offrirebbe un'alternativa sicura, veloce e globale. Inoltre, anche se PayPal non è fattibile per i depositi, aggiungerlo come opzione per i soli prelievi potrebbe fare una grande differenza per molti utenti.

Spero davvero che MQL5 prenda in considerazione la possibilità di espandere presto i metodi di prelievo. La piattaforma ha così tanto potenziale e, con migliori opzioni di pagamento, manterrebbe i collaboratori di lunga data come me motivati a rimanere e crescere con essa.

Grazie ancora per aver condiviso le vostre intuizioni!

 
Ho avuto lo stesso problema da febbraio o marzo di quest'anno (sarebbe stata la prima volta che ho provato a prelevare), ma ieri, 28 luglio 2025, ho deciso di riprovare e il prelievo è stato immediatamente trasferito alla mia carta di debito Banorte in Messico.
Quindi penso che ci sia speranza, o che stiano già lavorando al problema dei prelievi.
Buoni prelievi :)
 

Ho prelevato una parte dei miei soldi dal mio conto MQ:) Sono riuscito a prelevare 100$! Dopo un paio di secondi dal mio prelievo, i 100$ sono stati convertiti in € da 1$ = 0,86280 = 86,28 €.

E ora nell'app c'è scritto"pagamentoin sospeso", quindi il mio conto è ancora a zero! Penso che dovrò aspettare fino a lunedì.

Ho aperto il conto in 10 minuti ieri sera con passaporto, selfie e codice fiscale austriaco.

Ho scelto un conto gratuito (senza le normalispese di ) con una MasterCard gratuita. Più tardi vedrò se posso ricaricare, ad esempio, il mio conto broker.

Quanto mi paghereste per dirvi dove e come ;)

No, sto scherzando. La banca si chiama bunq B.V. ed è regolamentata dall'UE e dai Paesi Bassi, quindi fino a 100.000 € di denaro privato sono salvati in caso di fallimento della banca.

  1. La FMA austriaca () non riporta alcun avviso: https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V.

  2. Le recensioni sulla banca e sul conto criticano il fatto che si ottengono solo risposte AI. Questo significa che se tutto rimane normale, tutto va bene, ma se qualcosa va storto, ci vuole molto tempo e diventa stressante e fastidioso!

  3. Controllate e assicuratevi che dopo l'apertura del conto sia impostato su FREE Bunq, credo che di default sia stato impostato automaticamente un piano di pagamento diverso con costi regolari.
Quindi se volete rischiare lo farete da soli - da parte mia non c'è alcuna garanzia, la mia esperienza si estende su 24 ore, l'apertura del conto e un pagamento!
Amministratori, Salve!

1) Non riesco a ricaricare il saldo del mio conto qui sul sito con la carta UnionPay, numero d'ordine: 250804_2818.

2) perché non c'è la possibilità di creare un "Nuovo Ordine" in "Servicedeck" ?? quando si cerca di aprire un Nuovo Ordine non succede nulla (!) - alla fine della riga dell'indirizzo c'è un "vuoto" (#).

3) (?) e perché hanno rimosso WebMoney come sistema di pagamento per riempire un account qui sul sito ????

... Come ricaricare i saldi qui sul sito MQL5 e pagare per il Freelancing ?????.

 
Dustin Vlok #:

Ho usato la mia carta Pagbank Visa e il prelievo è stato effettuato, ma ha richiesto molto tempo. Sembra che Pagbank abbia bisogno di tempo per liquidare i pagamenti internazionali. Se non vi dispiace aspettare qualche giorno, provate.

Ci è voluto un po', ma è l'unico modo che ho visto finora. Lo proverò.
 
Vitaliy Kostrubko #:

Amministratori, ciao!

1) Non riesco a ricaricare il saldo del mio conto qui sul sito con la carta UnionPay, numero d'ordine: 250804_2818.

2) perché in "Servicedeck" non c'è la possibilità di creare una "Nuova domanda"? Quando provo ad aprire una Nuova domanda - non succede nulla (!) - alla fine della riga dell'indirizzo appare "vuoto" (#).

3) (?) perché hanno rimosso WebMoney come sistema di pagamento per la compilazione di un conto qui sul sito ??? ?

... COME ricaricare i saldi qui sul sito MQL5 e pagare il Freelancing ?????.

... come ho appreso in seguito dallo stesso Freelance Executor - recentemente l'UE ha bloccato UnionPay dalle banche russe ...

e questo = FIASCO, signori (!)

Il segmento russo degli utenti del sito web MQL-5 non potrà più essere parte attiva dell'enorme e amichevole comunità MQL-5 ... finché non ci saranno più utenti MQL-5 ... fino a quando non ci saranno altri modi per ricaricare il proprio saldo sul sito web MQL-5 (e prelevare denaro dal proprio conto) per la regione RU (!).

:(

 
Jefferson Judge Metha # Come utente Zim, senza possibilità di ritirare i miei fondi, anch'io mi unirò a voi.

Salve @Jefferson Judge Metha

Ho avuto difficoltà a prelevare i fondi direttamente sulla mia carta Visa bancaria, quindi l'unica opzione pratica è stata quella di utilizzare WebMoney.

Se WebMoney è consentito in Zimbabwe e hai un conto in criptovaluta (ad esempio Binance) registrato e verificato, prova a fare così:

  1. Prelevare fondi sul proprio conto WebMoney (WMZ).
  2. Convertire WMZ in WMT (al tasso odierno: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Trasferire WMT al conto USDT di Binance. Su WebMoney, il tasso è 1 WMT = 1 USDT. Assicuratevi di selezionare una rete blockchain con basse commissioni di transazione.
  4. Vendete USDT tramite Binance P2P e ritirate il ricavato sul vostro metodo locale preferito (conto Mobile Money o conto bancario).
  5. Confrontate attentamente le tariffe in modo da minimizzare i costi di transazione e massimizzare l'importo ricevuto.

Questo è l'approccio che uso per farmi accreditare i fondi. In attesa che MQL5 risolva i problemi di prelievo, potete provare questo approccio.

Grazie.

 
Daniel Opoku #:

Salve @Jefferson Judge Metha

Ho avuto difficoltà a prelevare i fondi direttamente sulla mia carta Visa bancaria, quindi l'unica opzione pratica era quella di utilizzare WebMoney.

Se WebMoney è consentito in Zimbabwe e hai un conto in criptovaluta (ad esempio Binance) registrato e verificato, allora prova questo:

  1. Prelevare fondi sul proprio conto WebMoney (WMZ).
  2. Convertire WMZ in WMT (al tasso odierno: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Trasferire WMT al conto USDT di Binance. Su WebMoney, il tasso è 1 WMT = 1 USDT. Assicuratevi di selezionare una rete blockchain con basse commissioni di transazione.
  4. Vendete USDT tramite Binance P2P e ritirate il ricavato sul vostro metodo locale preferito (conto Mobile Money o conto bancario).
  5. Confrontate attentamente le tariffe in modo da minimizzare i costi di transazione e massimizzare l'importo ricevuto.

Questo è l'approccio che uso per farmi accreditare i fondi. In attesa che MQL5 risolva i problemi di prelievo, potete provare questo approccio.

Grazie.

La carta Visa o Master offerta dalla maggior parte dei paesi asiatici funziona perfettamente con i prelievi da mql5.

Vi suggerisco di procurarvene una o di contattare un amico per aiutarvi a prelevare. Ti risparmierà lo stress, i costi e il tempo speso utilizzando altri mezzi.


Solo il mio suggerimento

