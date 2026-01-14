Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 151

@Peter Olutayo Oladele #: Qualcuno conosce una carta, preferibilmente virtuale, che mi permetta di prelevare il denaro guadagnato. Da quando PayPal è stato rimosso, non sono stato in grado di effettuare alcun prelievo con successo.

Potete chiedere agli utenti del vostro paese come fanno a prelevare (perché dipende molto dal paese, mi dispiace).

 
No, ho provato molte carte. Dipende dal paese, quindi se il paese elencato è bloccato, nessuna carta funziona.

 

Qualcuno è riuscito a prelevare con successo sulla propria carta bancaria?

Il mio denaro è letteralmente bloccato in mql5, senza potervi accedere.

È incredibile che se voglio ricaricare il mio portafoglio ci siano 12 opzioni disponibili per depositare, ma nessuna opzione funzionale e conveniente per prelevare, quindi penso che possiamo capire quali siano le loro priorità.

 
Salve.
Il giorno prima che rimuovessero PAYPAL ho prelevato 249,90 dollari tramite PayPal.
Ma il denaro non è mai arrivato.

Il giorno dopo il denaro è apparso come congelato.

.

Nella chat non mi danno una risposta,

solo una risposta automatica che mi dice di aspettare. Ma è passato molto tempo.

Nella chat sono riuscito ad aprire un ticket che non ha avuto risposta:


 

Solo una domanda, per favore

Perché l'importo massimo del bonifico bancario è di 4960,23$
Perché non è un numero rotondo, come 5000$


 
Questo è l'importo massimo di prelievo Muhammad, perché il saldo attuale del tuo conto MQL5 è probabilmente di 4990,23 dollari.

30 USD è la commissione per il prelievo bancario.

 

dove si trova l'opzione di pagamento paypal?

 
PayPal non è più disponibile (in modo permanente) per tutti.

Se ciò dovesse cambiare, sarete avvisati.


Per maggiori dettagli, puoi leggere questa discussione su "Pagamenti e metodi di pagamento".

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


NOTA-1: Il forum serve principalmente agli utenti per:

(i) scambiare idee

(ii) discutere di strategie di trading, tendenze di mercato, funzionalità di MetaTrader e suggerimenti di codifica

(iii) condividere opinioni su altri argomenti legati al trading e al mercato.

NOTA-2: Siamo tutti utenti regolari come voi e non abbiamo accesso diretto alle operazioni di pagamento di MetaQuotes.

Si tratta di Gone e vogliono che aspettiamo di avere 3000 dollari in fondi per poter prelevare. Non sono contento.

