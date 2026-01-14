Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 151
Potete chiedere agli utenti del vostro paese come fanno a prelevare (perché dipende molto dal paese, mi dispiace).
Qualcuno conosce una carta, preferibilmente virtuale, che mi permetta di prelevare i miei soldi guadagnati. Da quando PayPal è stato rimosso, non sono stato in grado di effettuare alcun prelievo con successo.
No, ho provato molte carte. Dipende dal paese, quindi se il paese elencato è bloccato, nessuna carta funziona.
Qualcuno è riuscito a prelevare con successo sulla propria carta bancaria?
Il mio denaro è letteralmente bloccato in mql5, senza potervi accedere.
È incredibile che se voglio ricaricare il mio portafoglio ci siano 12 opzioni disponibili per depositare, ma nessuna opzione funzionale e conveniente per prelevare, quindi penso che possiamo capire quali siano le loro priorità.
Il giorno dopo il denaro è apparso come congelato.
Nella chat non mi danno una risposta,
solo una risposta automatica che mi dice di aspettare. Ma è passato molto tempo.
Nella chat sono riuscito ad aprire un ticket che non ha avuto risposta:
Solo una domanda, per favore
Perché l'importo massimo del bonifico bancario è di 4960,23$
Perché non è un numero rotondo, come 5000$
Questo è l'importo massimo di prelievo Muhammad, perché il saldo attuale del tuo conto MQL5 è probabilmente di 4990,23 dollari.
30 USD è la commissione per il prelievo bancario.
dove si trova l'opzione di pagamento paypal?
PayPal non è più disponibile (in modo permanente) per tutti.
Se ciò dovesse cambiare, sarete avvisati.
Per maggiori dettagli, puoi leggere questa discussione su "Pagamenti e metodi di pagamento".
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
NOTA-1: Il forum serve principalmente agli utenti per:
(i) scambiare idee
(ii) discutere di strategie di trading, tendenze di mercato, funzionalità di MetaTrader e suggerimenti di codifica
(iii) condividere opinioni su altri argomenti legati al trading e al mercato.
NOTA-2: Siamo tutti utenti regolari come voi e non abbiamo accesso diretto alle operazioni di pagamento di MetaQuotes.