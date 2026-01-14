Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 153
Potete già finanziare il vostro portafoglio comunitario MQL5 in USD e poi pagare da lì quando acquistate prodotti o servizi.
E quando guadagnate denaro, questo va anche nel portafoglio, da cui potete poi acquistare prodotti o servizi.
In cosa è diverso dall'avere una "Moneta MQL5"? Si tratta già di una "moneta", il cui valore è semplice e pari a quello del dollaro USA.
E se il suo valore diminuisse?
Non credo che gli utenti ne sarebbero affatto contenti. No, un portafoglio di criptovalute non è affatto desiderabile.
La possibilità di depositare o prelevare con le criptovalute è una questione diversa, ma il portafoglio deve essere una valuta fiat.
L'USDC è stabile
Non essere petulante. In precedenza ti era stato detto di postare in questo topic quando si parlava di pagamenti.
Tuttavia, non l'hai fatto e hai postato nella sezione generale. Quindi, ovviamente, ho rimosso il tuo post con un messaggio che ti ricorda di postare nuovamente qui.
Siamo utenti normali qui. Anche noi mod. Quindi, non sappiamo nulla di più di quello che è già stato postato qui.
Al Service Desk. Se li avete contattati, dovrete avere pazienza e aspettare una risposta. Nessuno qui nel forum può fare altro.
Dal ticket di supporto di oggi:
Qualche anno fa MQL5 ha detto che non avrebbe più lavorato con PayPal, ma in realtà lo ha fatto.
Ora PayPal è sparito di nuovo, per favore, con quale altra forma di pagamento o prelievo lavorerà il team di MQL5.
Ecco alcuni suggerimenti
1. Perfect Money
2. AirTM per favore, quale sito posso usare per trasferire i fondi da Webmoney a PayPal, anche se sono il 30% delle spese. AirTM
per favore aiutatemi a capire quale sito posso usare per trasferire i fondi da Webmoney a PayPal, anche se sto perdendo il 30% delle spese, come possiamo risolvere questo nuovo inconveniente di MQL5 che stiamo affrontando, dato che gli unici metodi di pagamento rimasti non funzionano in altri paesi.
