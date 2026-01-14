Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 153

Fernando Carreiro #:

Perché?

Potete già finanziare il vostro portafoglio comunitario MQL5 in USD e poi pagare da lì quando acquistate prodotti o servizi.

E quando guadagnate denaro, questo va anche nel portafoglio, da cui potete poi acquistare prodotti o servizi.

In cosa è diverso dall'avere una "Moneta MQL5"? Si tratta già di una "moneta", il cui valore è semplice e pari a quello del dollaro USA.

Se ci fosse una moneta crittografica, sarebbe più facile prelevare per gli individui negli Stati Uniti. Non è necessario che la moneta sia direttamente collegata al dollaro USA 1:1. Potrebbe anzi crescere di valore, per cui il valore della moneta potrebbe essere più basso. Potrebbe anzi crescere di valore, rendendola ancora più attraente. La base di utenti crescerebbe e MQL5 avrebbe bisogno di un altro edificio.
 
Wilna Barnard #: Se ci fosse una moneta cripto, sarebbe più facile prelevare per gli individui negli Stati Uniti. Non è necessario che la moneta sia direttamente collegata al dollaro USA 1:1. Potrebbe anzi crescere di valore, il che la renderebbe ancora più attraente. Potrebbe anzi crescere di valore, rendendola ancora più attraente. La base di utenti crescerebbe e MQL5 avrebbe bisogno di un altro edificio.

E se il suo valore diminuisse?

Non credo che gli utenti ne sarebbero affatto contenti. No, un portafoglio di criptovalute non è affatto desiderabile.

La possibilità di depositare o prelevare con le criptovalute è una questione diversa, ma il portafoglio deve essere una valuta fiat.

 
Fernando Carreiro #:

E se si riducesse il suo valore?

Non credo che gli utenti ne sarebbero affatto contenti. No, un portafoglio di criptovalute non è affatto desiderabile.

La possibilità di depositare o prelevare con le criptovalute è una questione diversa, ma il portafoglio deve essere una valuta fiat.

L'USDC è stabile

 
I mod stanno rimuovendo i post sui pagamenti. E Metaquotes continua a non rispondere. Qualcuno può spiegare quando possiamo aspettarci un qualche tipo di risposta? Perché Metaquotes continua a prendere i pagamenti dai clienti, se pagano non possono restituire i soldi che gli sono dovuti? Metaquotes ha un account sul forum. Dove sono i dipendenti? Questo è un problema urgente per molte persone e nessuno sembra preoccuparsi.
 
@Jesse Phipps #: I mod stanno rimuovendo i post sui pagamenti ora.

Non essere petulante. In precedenza ti era stato detto di postare in questo topic quando si parlava di pagamenti.

Tuttavia, non l'hai fatto e hai postato nella sezione generale. Quindi, ovviamente, ho rimosso il tuo post con un messaggio che ti ricorda di postare nuovamente qui.

Jesse Phipps #: Qualcuno può spiegare quando possiamo aspettarci una qualche risposta? Perché Metaquotes continua ad accettare pagamenti dai clienti, se questi pagano non possono restituire loro il denaro che gli è dovuto?

Siamo utenti normali qui. Anche noi mod. Quindi, non sappiamo nulla di più di quello che è già stato postato qui.

Jesse Phipps #: Dove sono i dipendenti? Si tratta di una questione urgente per molte persone e nessuno sembra preoccuparsene.

Al Service Desk. Se li avete contattati, dovrete avere pazienza e aspettare una risposta. Nessuno qui nel forum può fare altro.

 

Dal ticket di supporto di oggi:

 
Jesse Phipps #: Dal ticket di supporto di oggi:
Mi hanno ripetuto questo problema per 2 mesi. Dicono che stanno lavorando a una soluzione, ma sono passati 2 mesi e non so come sia possibile che ci voglia così tanto tempo. I soldi potrebbero essere bloccati fino a 3k di profitto
 
Qualcuno può verificare che il bonifico di $3000 funzioni per gli utenti negli USA?
 
Buongiorno.
Qualche anno fa MQL5 ha detto che non avrebbe più lavorato con PayPal, ma in realtà lo ha fatto.
Ora PayPal è sparito di nuovo, per favore, con quale altra forma di pagamento o prelievo lavorerà il team di MQL5.
Ecco alcuni suggerimenti

1. Perfect Money
2. AirTM per favore, quale sito posso usare per trasferire i fondi da Webmoney a PayPal, anche se sono il 30% delle spese. AirTM

per favore aiutatemi a capire quale sito posso usare per trasferire i fondi da Webmoney a PayPal, anche se sto perdendo il 30% delle spese, come possiamo risolvere questo nuovo inconveniente di MQL5 che stiamo affrontando, dato che gli unici metodi di pagamento rimasti non funzionano in altri paesi.
 
Fernando Carreiro #:

E se si riducesse il suo valore?

Non credo che gli utenti ne sarebbero affatto contenti. No, un portafoglio di criptovalute non è affatto desiderabile.

La possibilità di depositare o prelevare con le criptovalute è una questione diversa, ma il portafoglio deve essere una valuta fiat.

Credete a quello che volete. Io sono andato in pensione con il mio Bitcoin, quindi non mi convincerò mai che le criptovalute siano una cattiva idea.
