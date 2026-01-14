Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 155
La mancanza di capacità di prelevare denaro è un problema crescente che sembra essere completamente ignorato da metaquotes.
È ora di iniziare a studiare modi alternativi per commercializzare i miei prodotti, non ha senso venderli qui se non sono in grado di ricevere i soldi.....
hanno ignorato il problema e non vogliono risolverlo. Mi hanno detto che funziona, ma dopo 3 mesi non funziona più. Ci deve essere una responsabilità
@MetaQuotes @MetaQuotes Supporto
Il Pix è il metodo di pagamento più comune in Brasile. Il vostro sito offre già il Pix per i depositi:
Considerate la possibilità di aggiungerlo anche per i prelievi. Molti servizi globali, come Neteller e Skrill, supportano il Pix sia per i depositi che per i prelievi.
Questa aggiunta risolverebbe il problema dei prelievi per gli utenti brasiliani e sarebbe molto apprezzata.
Quando tornerà il prelievo con Paypal?
non lo farà
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
Discussione dell'articolo "Pagamenti e metodi di pagamento"
966346, 2025.02.08 05:08
Sfortunatamente, PayPal non è disponibile a causa di problemi tecnici del fornitore di pagamenti.
Si prega di provare ad utilizzare un altro sistema di pagamento.
Siamo spiacenti per l'inconveniente.
Cordiali saluti,
Team di supporto MQL5.com
Salve,
questo non sarà più disponibile
Per favore, utilizzate un'altra opzione di pagamento
Grazie per averci contattato.
Gentile utente,
Questo è permanente. Paypal non tornerà più tra le nostre opzioni di pagamento.
Cordiali saluti,
Team di supporto MQL5.com
Bene, niente più paypal
Ho 12 opzioni per "ricaricare" il mio conto, ma ho solo 3 opzioni per prelevare: si vede chiaramente dove sono le priorità di Metaquotes.
Sicuramente se possono avere così tante opzioni per depositare denaro, allora possono avere più opzioni per prelevare.
Non ha alcun senso.
Ho inviato così tante chat al service desk e loro ripetono sempre la stessa linea e si comportano come se tutto fosse a posto e funzionasse. Non hanno intenzione di risolvere il problema e sembrano solo tenere i soldi di tutti.
Salve, è possibile ricaricare con criptovalute?
Salve, è possibile ricaricare il borsellino WMT nel sistema Webmoney con criptovalute, e poi da Webmoney trasferire al proprio conto in mql5.com.