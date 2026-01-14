Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 152

Nuovo commento
 

Ho 50 dollari sul mio MQL5, sto facendo acquisti per un valore di 30 dollari ma il mio pagamento non arriva, dice che il pagamento non è riuscito? Per favore, aiutatemi. Grazie.


 
@jon41 #: Ho 50 dollari sul mio MQL5, ho fatto un acquisto di 30 dollari ma il pagamento non arriva, dice che il pagamento non è riuscito? Per favore, aiutatemi. Grazie.

Forse le operazioni finanziarie sono limitate sul suo conto? In ogni caso, è necessario contattare il Service Desk.

 

Ho notato che l'opzione di deposito/prelievo di PayPal non è più disponibile sulla piattaforma. Questo ha reso un po' difficile per gli utenti gestire le proprie finanze e transazioni su MQL5.

Vorrei proporre due miglioramenti:

  1. Abilitare i trasferimenti di fondi tra i conti MQL5:
    • Migliora la convenienza quando si collabora o si effettuano transazioni di servizio tra i membri della comunità.
  2. Introdurre una moneta interna MQL5:
    • Nell'era della finanza digitale, avere una moneta interna per le transazioni e i pagamenti sulla piattaforma sarebbe una mossa strategica.
    • Questa moneta potrebbe aiutare a ridurre i costi delle transazioni, accelerare i tempi di elaborazione ed espandere la potenziale integrazione con gli ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi).

Spero che il team di MQL5 prenda in considerazione questi suggerimenti per offrire un'esperienza migliore alla comunità degli utenti.

Grazie a tutti per l'attenzione!

 
@Jesse Phipps : Non è possibile prelevare fondi da nessun guadagno sul sito. Ogni volta lo stesso messaggio di errore " Declinato dalla banca emittente ". Anche la carta virtuale Skrill non ha funzionato. Si sa quando i prelievi saranno di nuovo disponibili per i clienti USA?
Non sono negli USA, ma ricevo lo stesso messaggio di errore quando provo con la mia carta di debito. Ho sentito che Paypal non tornerà mai più.
 
@Jesse Phipps : Non è possibile prelevare fondi da nessun guadagno sul sito. Ogni volta lo stesso messaggio di errore " Declinato dalla banca emittente ". Anche la carta virtuale Skrill non ha funzionato. Si sa quando i prelievi saranno di nuovo disponibili per i clienti USA?

Vedi il seguente post, e per favore continua le tue domande qui invece di creare un altro argomento ...

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sul test delle strategie di trading

Discussione dell'articolo "Pagamenti e metodi di pagamento"

Scott Fredeman, 2025.02.24 13:47

Si tratta di Gone e vogliono che aspettiamo fino a quando abbiamo $ 3000 in fondi per essere in grado di ritirare. Non sono contento.
 
Fernando Carreiro #: Vedi il seguente post, e per favore continua le tue domande qui invece di creare un altro argomento ...

Quindi la mia unica opzione è aspettare di guadagnare 3000 dollari?

 
@Jesse Phipps #: Quindi la mia unica opzione è aspettare di guadagnare 3000 dollari?

Finora MetaQuotes non ha fornito alcuna informazione ufficiale. Le schermate delle risposte del service desk, condivise dagli utenti, sono tutto ciò che abbiamo a disposizione.

 
Dicono che stanno lavorando a una soluzione, ma nel frattempo le opzioni disponibili sono solo quelle.
 
Au Phuong Tan #:

Ho notato che l'opzione di deposito/prelievo di PayPal non è più disponibile sulla piattaforma. Questo ha reso un po' difficile per gli utenti gestire le proprie finanze e transazioni su MQL5.

Vorrei proporre due miglioramenti:

  1. Abilitare i trasferimenti di fondi tra i conti MQL5:
    • Migliora la convenienza quando si collabora o si effettuano transazioni di servizio tra i membri della comunità.
  2. Introdurre una moneta interna MQL5:
    • Nell'era della finanza digitale, avere una moneta interna per le transazioni e i pagamenti sulla piattaforma sarebbe una mossa strategica.
    • Questa moneta potrebbe contribuire a ridurre i costi delle transazioni, ad accelerare i tempi di elaborazione e ad ampliare la potenziale integrazione con gli ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi).

Spero che il team di MQL5 prenda in considerazione questi suggerimenti per offrire un'esperienza migliore alla comunità degli utenti.

Grazie a tutti per l'attenzione!

Dovrebbe però essere una moneta stabile, altrimenti verrebbe pagato l'equivalente di $100 in MQC (metaquotes coin) e il giorno dopo varrebbe $45 perché è stato un periodo in cui molti utenti si sono ritirati.

Oppure qualcuno che detiene molte monete potrebbe tirare il "tappeto" sotto la moneta [vendendo la sua offerta], comprare tutti i prodotti di punta e i segnali a buon mercato e poi ricomprare le monete MQC.
 
@Au Phuong Tan #: Introdurre una moneta interna MQL5:
  • Nell'era della finanza digitale, avere una moneta interna per le transazioni e i pagamenti sulla piattaforma sarebbe una mossa strategica.
  • Questa moneta potrebbe contribuire a ridurre i costi delle transazioni, accelerare i tempi di elaborazione ed espandere la potenziale integrazione con gli ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi).

Perché?

È già possibile finanziare il proprio MQL5 Community Wallet in USD e poi pagare da lì quando si acquistano prodotti o servizi.

E quando guadagnate denaro, anche questo va al portafoglio, dal quale potete poi acquistare prodotti o servizi.

In cosa è diverso dall'avere una "Moneta MQL5"? Si tratta già di una "moneta", il cui valore è semplice e pari a quello del dollaro USA.

1...145146147148149150151152153154155156157158159...184
Nuovo commento