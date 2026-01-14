Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 152
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho 50 dollari sul mio MQL5, sto facendo acquisti per un valore di 30 dollari ma il mio pagamento non arriva, dice che il pagamento non è riuscito? Per favore, aiutatemi. Grazie.
Forse le operazioni finanziarie sono limitate sul suo conto? In ogni caso, è necessario contattare il Service Desk.
Ho notato che l'opzione di deposito/prelievo di PayPal non è più disponibile sulla piattaforma. Questo ha reso un po' difficile per gli utenti gestire le proprie finanze e transazioni su MQL5.
Vorrei proporre due miglioramenti:
Spero che il team di MQL5 prenda in considerazione questi suggerimenti per offrire un'esperienza migliore alla comunità degli utenti.
Grazie a tutti per l'attenzione!
Vedi il seguente post, e per favore continua le tue domande qui invece di creare un altro argomento ...
Quindi la mia unica opzione è aspettare di guadagnare 3000 dollari?
Finora MetaQuotes non ha fornito alcuna informazione ufficiale. Le schermate delle risposte del service desk, condivise dagli utenti, sono tutto ciò che abbiamo a disposizione.
Ho notato che l'opzione di deposito/prelievo di PayPal non è più disponibile sulla piattaforma. Questo ha reso un po' difficile per gli utenti gestire le proprie finanze e transazioni su MQL5.
Vorrei proporre due miglioramenti:
Spero che il team di MQL5 prenda in considerazione questi suggerimenti per offrire un'esperienza migliore alla comunità degli utenti.
Grazie a tutti per l'attenzione!
Dovrebbe però essere una moneta stabile, altrimenti verrebbe pagato l'equivalente di $100 in MQC (metaquotes coin) e il giorno dopo varrebbe $45 perché è stato un periodo in cui molti utenti si sono ritirati.Oppure qualcuno che detiene molte monete potrebbe tirare il "tappeto" sotto la moneta [vendendo la sua offerta], comprare tutti i prodotti di punta e i segnali a buon mercato e poi ricomprare le monete MQC.
Perché?
È già possibile finanziare il proprio MQL5 Community Wallet in USD e poi pagare da lì quando si acquistano prodotti o servizi.
E quando guadagnate denaro, anche questo va al portafoglio, dal quale potete poi acquistare prodotti o servizi.
In cosa è diverso dall'avere una "Moneta MQL5"? Si tratta già di una "moneta", il cui valore è semplice e pari a quello del dollaro USA.