Quando si carica il file EX5 si ottiene questo errore, che si trova proprio alla fine
 
Fernando Carreiro #:
Aggiornato. Grazie!
 

Salve!

Vorrei mettere in vendita il mio EA solo per il noleggio mensile.

Vorrei dare a chi è interessato l'opportunità di vedere come funziona il mio EA in tempo reale.

La mia domanda è: come faccio a mettere in vendita il mio EA (nel mercato MQL5) e a comunicare e includere la password dell'investitore nell'inserzione?

Grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi.

 
Utilizzare il servizio"Segnali

 
Aprire la pagina del mercato per il vostro prodotto - https://www.mql5.com/it/market/product/XXXXX/controlpanel

Andate alla scheda Comune e nel gruppo Prezzo attivate solo il flag "1 mese di affitto" (togliete il segno di spunta a tutte le altre caselle per l'uso illimitato e gli altri periodi).

Per quanto riguarda la password dell'investitore, è possibile condividerla con i clienti dopo l'acquisto/noleggio del prodotto.

 
Quando vogliamo + Aggiungere il file del prodotto, carichiamo la versione completa di EA o la versione demo?
Chi convertirà la versione demo quando l'acquirente scarica la versione demo?
 
La versione completa (.ex4 o .ex5).

MetaQuotes.

 
0988888 #:
come pubblicare il mio robot di trading?
Per inserire il vostro robot di trading nel Market - consultate l'articolo: Come pubblicare il vostro prodotto nel servizio Market
Le regole di https://www.mql5.com/it/market/rules stabiliscono che è vietato:
Utilizzare funzionalità e pubblicità invasive. In particolare:<br/ translate="no">
  • pannelli con link a risorse di terzi, link di affiliazione di broker, ecc.

Ho bisogno di un link per aprire un file HTML salvato nella sandbox.

Nella descrizione degli oggetti grafici non ho trovato la creazione di link. Come si fa?

Oppure vietano qualcosa che è tecnicamente impossibile da fare? Oppure c'era prima, ma ora non è più consentito e si sono dimenticati di rimuoverlo dalle regole?

Quali sono i modi alternativi?

Finora ho visto un'opzione per mostrare l'URL in un campo di testo, che l'utente deve copiare e incollare nel browser. A proposito, è possibile copiare?

Oppure aprire una finestra di selezione dei file, ma non selezionare il file, bensì aprirlo facendo clic con il tasto destro del mouse. Ma è un po' doloroso spiegare....

 
Forester #:

Nella descrizione degli oggetti grafici non ho trovato la creazione di collegamenti. Come si fa?

Oppure vietano qualcosa che è tecnicamente impossibile da fare? Oppure c'era anche prima, ma ora non è più permesso e si sono dimenticati di rimuoverlo dalle regole?

Non lo sono mai stati. Non tutti i link sono link su cui si può cliccare e che si apriranno immediatamente nel browser. Un link può anche essere semplicemente un testo su un'immagine o un commento su un grafico. Questi tipi di link sono menzionati nelle regole.
