Discussione sull'articolo "Come pubblicare un prodotto sul Market"
Salve!
Vorrei mettere in vendita il mio EA solo per il noleggio mensile.
Grazie a tutti coloro che possono aiutarmi.
Utilizzare il servizio"Segnali
Aprire la pagina del mercato per il vostro prodotto - https://www.mql5.com/it/market/product/XXXXX/controlpanel
Andate alla scheda Comune e nel gruppo Prezzo attivate solo il flag "1 mese di affitto" (togliete il segno di spunta a tutte le altre caselle per l'uso illimitato e gli altri periodi).
Per quanto riguarda la password dell'investitore, è possibile condividerla con i clienti dopo l'acquisto/noleggio del prodotto.
Chi convertirà la versione demo quando l'acquirente scarica la versione demo?
La versione completa (.ex4 o .ex5).
MetaQuotes.
come pubblicare il mio robot di trading?
Ho bisogno di un link per aprire un file HTML salvato nella sandbox.
Nella descrizione degli oggetti grafici non ho trovato la creazione di link. Come si fa?
Oppure vietano qualcosa che è tecnicamente impossibile da fare? Oppure c'era prima, ma ora non è più consentito e si sono dimenticati di rimuoverlo dalle regole?
Quali sono i modi alternativi?
Finora ho visto un'opzione per mostrare l'URL in un campo di testo, che l'utente deve copiare e incollare nel browser. A proposito, è possibile copiare?
Oppure aprire una finestra di selezione dei file, ma non selezionare il file, bensì aprirlo facendo clic con il tasto destro del mouse. Ma è un po' doloroso spiegare....
