Discussione sull'articolo "Come pubblicare un prodotto sul Market"
Le regole di https://www.mql5.com/it/market/rules affermano che è vietato:
Ho bisogno di un link per aprire un file HTML salvato nella sandbox.
Nella descrizione degli oggetti grafici non ho trovato la creazione di link. Come si fa?
Oppure vietano qualcosa che è tecnicamente impossibile da fare? Oppure c'era anche prima, ma ora non è più consentito e si sono dimenticati di rimuoverlo dalle regole?
Quali sono i modi alternativi?
Finora ho visto un'opzione per mostrare l'URL in un campo di testo, che l'utente deve copiare e incollare nel browser. A proposito, è possibile copiare?
Oppure aprire una finestra di selezione dei file, ma non selezionare il file, bensì aprirlo facendo clic con il tasto destro del mouse. Ma è un po' doloroso spiegare....
Visualizzare il link nel registro degli esperti e avvisare l'utente. I collegamenti sono cliccabili (doppio clic).
Rapporto salvato in: C:\Users0AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
Nemmeno io sapevo di questa funzione. Visivamente nella rivista i link non sono evidenziati in alcun modo, quindi la loro cliccabilità non è affatto evidente.
Ho fatto qualche prova e ho scoperto che:
Oppure aprire la finestra di selezione dei file, ma non selezionare il file, bensì aprirlo facendo clic con il tasto destro del mouse. Ma è un po' doloroso spiegare.....
Io l'ho fatto in questo modo.
L'aspetto è questo.
Ma solo la scritta "Fare clic con il pulsante destro del mouse su report.htm e selezionare Apri" nell'angolo sinistro - non l'ho vista finché non ho iniziato a cercarla di proposito ))
. Cioè, la maggior parte delle persone non la vedrà e agirà per intuizione. Nella descrizione farò una schermata di questo tipo - spero che se ne ricordino.
A mio parere, questa è l'opzione più conveniente per gli utenti rispetto a questi 5 passaggi:
E non infrange nessuna regola: non c'è nessuna dll, FileSelectDialog è una funzione standard.
FileSelectDialog è una funzione standard.
Script fino ad ora.
In alternativa potrei creare un Expert Advisor con un bel pannello. Anche se non ho nulla da scriverci sopra, a parte l'istruzione "Fare clic con il pulsante destro del mouse su report.htm e selezionare Apri" e il pulsante di avvio.
A proposito, gli script nella versione demo sono disponibili? Che tipo di limitazioni? Per quanto riguarda il tempo, ad esempio, per pochi giorni?
Ed è possibile renderlo gratuito per la promozione iniziale e le prime recensioni, e poi a pagamento?Se si tratta di un esperto, come si può testare la versione demo? Anche in questo caso è necessario un semplice limite di tempo, non eseguire in un tester.
Gli script nel marketplace sono tristi e deprimenti. L'utente del tester non può visualizzarli in alcun modo.
Le versioni demo dovrebbero essere realizzate da voi stessi e distribuite da voi stessi.
Nel mercato come prodotto gratuito con la maggior parte delle funzionalità o con restrizioni ragionevoli. Di sicuro non in base al tempo e al tipo di account. In passato, e non so come sia ora, era consentito limitare il timeframe o lo strumento per questi scopi.
Guardate i prodotti sul mercato:
E come demo posso fornire alcuni file HTML come esempi della relazione. Potete allegarli al blog. Potete anche scriverci le istruzioni.
Spero che quanto sopra non sia contrario alle regole. Forse ci sono altri modi di divulgazione?
A meno che non si aggiungano amici a una chat in cui possano aggiungere i loro amici. Ho visto chat di prodotti con oltre 600 membri. A quanto pare è così che si dovrebbe/potrebbe fare promozione.
E come dimostrazione posso fornire alcuni file HTML come esempi di report. Potete allegarli al blog. Puoi anche scriverci le istruzioni.
Spero che quanto sopra non sia contrario alle regole. Forse ci sono altri modi di divulgazione?
Secondo me, la prima cosa da capire (anche se è difficile) è che qui non ci sono praticamente commercianti, cioè consumatori.
Pubblicizzare e promuovere il prodotto sul sito degli autori della piattaforma, degli sviluppatori di prodotti simili e dei nuovi arrivati, è uno spreco di risorse personali.