Discussione sull’articolo "I Fondamenti dei Testing in MetaTrader 5" - pagina 2
Leggere "Tutti gli indicatori creati da funzioni di Indicatori tecnici o IndicatorCreate()...".
Grazie mille, ho risolto il problema.
Stavo leggendo questo splendido articolo e sembra che ci sia stato un errore di battitura da qualche parte.
Penso che si volesse digitare 'if(hidden) Print......' invece di 'if(hided) Print...' in modo che il codice appaia come qui sotto
Grazie per l'articolo.
Sam
Perché nell'articolo "Fondamenti di test" non c'è una parola su dove TUTTI iniziano?
Sto parlando di testare le strategie manuali come in ForexTester - almeno senza impostare/eseguire/modificare gli ordini, ma con i tick (almeno solo i grafici a barre) e la possibilità di guardare gli indicatori e fare grafici "in tempo reale" con la possibilità di cambiare timeframe.
Quando avvio il test dell' Expert Advisor ExpertMACD ("built-in") con un template tester.tpl precedentemente salvato (2 finestre di indicatori), la prima finestra sovrappone l'indicatore MACD dell'Expert Advisor con l'indicatore del template. È questo il modo in cui è stato progettato?
Non ho controllato altri Expert Advisor. Ho aggiornato la versione di MT oggi.
Perché stiamo parlando di testare sistemi di trading automatizzati.
La soluzione con gli indicatori nei modelli è temporanea, presto gli indicatori saranno mostrati automaticamente durante la visualizzazione.
1. Ho capito, ma non è nel titolo dell'articolo, ecco perché lo chiedo.
E dove si potrebbe leggere "parlare di testare i sistemi manuali"? Da nessuna parte? Scusate, ma viene fuori qualcosa del tipo "chi non è un programmatore non è un commerciante" (per non dire "non è un essere umano"). È questa la "politica del partito"? Sarà così o è previsto qualcosa per i comuni mortali? Per esempio, per i non addetti ai lavori...
2. Non capisci: si visualizzano automaticamente, ma l'indicatore EA è sovrapposto all'indicatore del modello del tester.
Tuttavia, se è temporaneamente sovrapposto, non c'è nulla da discutere, ovviamente.
Моделирование времени в тестере
Durante i test, l'ora locale TimeLocal() è sempre uguale all'ora del server TimeTradeServer(). A sua volta, l'ora del server è sempre uguale all'ora corrispondente al GMT - TimeGMT(). Pertanto, tutte queste funzioni producono lo stesso tempo durante i test.
Qui si dice che "tempo del server" == TimeTradeServer() == TimeGMT() durante i test. Allo stesso tempo, sul forum relativo ai conti demo MQ si afferma che "tempo del server MQ" == "tempo medio europeo" == GMT+1.
Ho eseguito lo script offline sul mio portatile (build 674); mostra che TimeTradeServer() == TimeGMT(). È corretto concludere che "MQ server time" == TimeGMT() e non GMT+1?
Le cose vanno e vengono e cambiano. Forse una volta era così
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
e ora è così.
TimeTradeServer() == TimeGMT()
Grazie per il chiarimento! Quindi, per i conti demo "server time MQ" == TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
Nella modalità in tempo reale, i valori degli indicatori vengono calcolati a ogni tick. Il tester adotta un modello economico di calcolo degli indicatori: gli indicatori vengono ricalcolati solo immediatamente prima che l'Expert Advisor venga lanciato per l'esecuzione. Ciò significa che il ricalcolo dei valori degli indicatori viene eseguito prima di chiamare le funzioni OnTick (), OnTrade() e OnTimer().
Indipendentemente dalla presenza o meno di una chiamata di indicatore in un determinato gestore di eventi, tutti gli indicatori i cui handle sono stati creati dalla funzione iCustom() o IndicatorCreate ( ) verranno ricalcolati prima della chiamata della funzione del gestore di eventi.
Pertanto, quando si esegue il test in modalità "Tutti i tick", il calcolo degli indicatori viene eseguito prima di ogni chiamata di OnTick(). Se nell'Expert Advisor viene attivato un timer tramite la funzione EventSetTimer(), gli indicatori verranno ricalcolati prima di ogni chiamata del gestore OnTimer().
L'articolo dice che i valori degli indicatori vengono ricalcolati prima di chiamare tre funzioni - gestori di eventi. Non ho nessuna di queste funzioni nel mio Expert Advisor, che funziona solo con eventi personalizzati. I calcoli vengono eseguiti da indicatori collegati a grafici di altri simboli. Nel tester tutto sembra essere più o meno calcolato.
Sorgono le seguenti domande: in quale momento gli indicatori appesi ad altri simboli vengono ricalcolati? Vengono calcolati ogni volta che viene inviato l'evento NewTick, anche se l'Expert Advisor non dispone della funzione OnTick()? E se è così, gli indicatori vengono ricalcolati con la frequenza dei tick di un altro simbolo?