Discussione sull'articolo "I Fondamenti dei Testing in MetaTrader 5"
Si.
Grazie! Questa è una notizia!
Non c'è nulla di sorprendente.
La presenza di Expert Advisor sul grafico non impedisce il calcolo degli indicatori :)
Credo che significhi che l'evento di arrivo del tick viene generato dopo il calcolo degli indicatori.
Cioè, prima il calcolo, poi la chiamata. Ma se non si elabora l'evento, gli indicatori saranno comunque calcolati.
Ma se l'evento non viene elaborato, gli indicatori verranno comunque calcolati.
Sì, ma nel mio caso il calcolo degli indicatori sarà sincronizzato con l'arrivo dei tick su un altro simbolo (il simbolo a cui è collegato l'Expert Advisor stesso). Questo è ciò che mi ha sorpreso.
il punto è che se stiamo parlando del tester, allora gli eventi grafici degli oggetti...? Ci sono anche quelli?
Non credo che ci fossero un mese fa, forse è cambiato qualcosa che non ho visto?
quindi l'esperto solo sugli eventi del grafico non funzionerà nel tester. perché non ci sono eventi. e anche la dimensione del grafico :) prova a ottenere ChartGetXXX nel tester. restituisce zeri ovunque.
il fatto è che se stiamo parlando di un tester, allora gli eventi dei grafici degli oggetti... Esiste qualcuno di questi?
Non credo che ci fosse un mese fa, forse è cambiato qualcosa che non ho visto?
quindi l'esperto non funzionerà solo sugli eventi del grafico nel tester. perché non ci sono eventi. e anche la dimensione del grafico :) prova a prendere ChartGetXXX nel tester. restituisce zeri ovunque.
L'idea stessa del tester funziona.
Se tutto funziona, qual è il problema nel vostro codice?
OnCalculation è lontano per fare un controllo?
Se tutto funziona, qual è il problema nel codice?
Non ci sono problemi nel codice. Avete confermato la mia ipotesi che nel caso descritto sopra, gli indicatori vengono ricalcolati nel tester con la frequenza di tick di un altro simbolo. Ciò significa che gli indicatori vengono ricalcolati con una frequenza diversa da quella che verrebbe generata dal tester quando ogni indicatore si trova sul proprio simbolo. Beh, cosa c'è da controllare, dovremo adattarci. Se, ovviamente, la vostra conferma è corretta :)
Ottimo articolo, grazie!