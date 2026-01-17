Discussione sull’articolo "I Fondamenti dei Testing in MetaTrader 5" - pagina 5

Nuovo commento
 
Renat Fatkhullin:
- più core nel processore, ma non caricare tutti i core nell'ottimizzatore, lasciandone almeno un paio

Perché non includere questo nella configurazione standard dell'ottimizzatore?

Molte persone non si bloccherebbero e ci sarebbero meno lamentele.
 
Renat Fatkhullin:
È semplice:
- più core sul processore, ma non caricare tutti i core nell'ottimizzatore, lasciare un paio di core al minimo.
- frequenza della CPU più alta
- memoria massima per contenere le cache di sistema del terminale e del tester
- SSD, preferibilmente NVMe


Grazie

 
Buono
 
Isaa Souza:
Buono
Grazie
 
Colleghi, non riesco a capire come posso ottimizzare rapidamente su MT5 senza tenere conto dei passaggi che avevano posizioni aperte al momento del completamento. In questo caso, il tester chiude tali posizioni e il saldo totale diventa uguale ai fondi (la perdita è fissa), e la strategia implica la chiusura delle posizioni quando appare il profitto.
 
come faccio a far sì che queste migliaia di agenti facciano le mie ottimizzazioni al posto dei miei core locali o anche di quelli locali ... le mie ottimizzazioni richiedono 24 ore a volte, posso ridurle a pochi minuti?
12345
Nuovo commento