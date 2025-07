RTR momentum trend NASDAQ US Stocks+ expert advisor per MT5 - i test retrospettivi e i file impostati

Terminale: MT5

Intervallo di date testato: dal 01 gennaio 2018 al 15 ottobre 2023 (5 anni 9 mesi)

Leva: 1:25

Deposito: $ 10.000 dollari USA

Rischio per operazione 1% del saldo del conto

Tutti i singoli test lo sono Modellazione "Ogni segno di spunta basato su zecche reali ". Saranno peggiori dei risultati della modellazione dei prezzi aperti.

Questa edizione NASDAQ Stock+ scambia titoli azionari.

Gap up e gap down delle azioni, ciò significa che la "modellazione dei prezzi aperti" non è sufficiente per i singoli backtest. Ad esempio, se c'è un gap down notturno, e si abbassa ulteriormente rispetto allo stop loss della nostra posizione di acquisto, la modellazione dei prezzi aperti presupporrà che SL fosse garantito, questo è un motivo in più per utilizzare sempre "Every Tick based on Real Ticks" per i singoli test. Il modello del prezzo aperto è abbastanza accurato per i ticker, che non presentano gap su/giù (come il forex).

NDX (USTECH 100 CFD)