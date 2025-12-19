SignauxSections
Rodrigo De Oliveira Melo

Aurum Execution

Rodrigo De Oliveira Melo
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
FTMO-Server3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
75 (20.32%)
Perte trades:
294 (79.67%)
Meilleure transaction:
87.59 EUR
Pire transaction:
-134.10 EUR
Bénéfice brut:
794.53 EUR (1 754 316 pips)
Perte brute:
-1 454.01 EUR (57 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (214.26 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
214.26 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.98%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
180 (48.78%)
Courts trades:
189 (51.22%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-1.79 EUR
Bénéfice moyen:
10.59 EUR
Perte moyenne:
-4.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
54 (-55.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-372.17 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-6.78%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
897.24 EUR
Maximal:
937.22 EUR (9.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.33% (936.96 EUR)
Par fonds propres:
1.64% (153.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 361
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -650
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Aurum Execution is a discretionary trading signal focused on XAU/USD spot, combining short-term scalps and higher-timeframe swing executions.

Trades are based on market context, liquidity behavior and execution timing. Positions may be held for minutes or extended over multiple sessions depending on conditions.

This signal is designed for disciplined followers who understand drawdowns, variable trade frequency and the nature of manual execution.

Capital preservation and execution quality are prioritized over trade frequency.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommended minimum capital

≥ $2,000
Lower balances increase slippage and execution discrepancies.

Risk per trade

0.25% to 0.5% per trade
Never above 1%.

Leverage

Maximum 1:100
Ideal leverage: 1:50.

Slippage

Followers should allow 2–3 pips of slippage.
If this is not acceptable for gold trading, this signal may not be suitable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is a manual signal. Trades may be opened or closed rapidly during high volatility.

Followers must use proper risk settings and understand that results may differ due to execution conditions.

Aucun avis
2025.12.19 09:23
