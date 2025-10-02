SignauxSections
Didier Dubicki

SmartDubi Grid Hedge Safe

Didier Dubicki
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
0.45 USD
Pire transaction:
-0.11 USD
Bénéfice brut:
1.66 USD (219 pips)
Perte brute:
-0.11 USD (2 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (0.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.86 USD (5)
Ratio de Sharpe:
1.12
Activité de trading:
16.20%
Charge de dépôt maximale:
53.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
14.09
Longs trades:
4 (44.44%)
Courts trades:
5 (55.56%)
Facteur de profit:
15.09
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.21 USD
Perte moyenne:
-0.11 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.11 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.15%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.11 USD (0.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.16% (0.11 USD)
Par fonds propres:
3.47% (2.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 8
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1
AUDUSD 0
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 187
AUDUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.45 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.86 USD
Perte consécutive maximale: -0.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.37 × 30
PUPrime-Live
0.51 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.75 × 75
RazeGlobalMarkets-Server
0.91 × 55
FusionMarkets-Live
1.10 × 41
Coinexx-Live
1.21 × 14
RoboForex-ECN
1.83 × 357
BlueberryMarkets-Live
1.88 × 113
Exness-MT5Real12
2.00 × 1
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real2
2.00 × 1
VantageInternational-Live 5
2.00 × 9
Bybit-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 457
VantageInternational-Live 10
2.14 × 63
TradeMaxGlobal-Live
2.19 × 171
Axiory-Live
2.19 × 16
VantageInternational-Live 4
2.20 × 10
FxPro-MT5 Live02
2.31 × 68
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
2.57 × 14
78 plus...
⚙️ Stratégie en Grille 100% Automatique
Cette stratégie fonctionne de manière entièrement automatique dans les deux sens du marché (📈 achat et 📉 vente) simultanément, afin de réduire les pertes lorsque les prix évoluent de façon imprévisible.

🚫 Aucune martingale
Aucun scalping
👉 Une approche stable, contrôlée et durable du trading, spécialement conçue pour les petits comptes.

📊 Fonctionnement
Le système ouvre très peu de positions simultanément afin de limiter l’exposition et de maintenir une stabilité maximale.
En général, il y a 1 position ouverte par jour, et dans de rares cas, jusqu’à 3 positions maximum.

Si une position ne devient pas gagnante rapidement, elle est automatiquement clôturée avec une petite perte, ce qui permet de maintenir un drawdown extrêmement faible.

🎯 Objectif de Performance
L’objectif est d’atteindre environ +5% de gain par mois.
💡 Cela peut sembler modeste, mais c’est une croissance réaliste, régulière et durable, idéale pour les petits comptes.

🧩 Conditions Recommandées
💰 Solde minimum du compte : 100 €
⚖️ Effet de levier : au moins 30x
💹 Il est très important d’utiliser un compte avec peu de spread et de faibles frais, car les profits par trade sont relativement petits.

📜 Entièrement conforme à la réglementation européenne, qui limite l’effet de levier à 30x pour les traders particuliers.

⚠️ NB – Avertissement sur les Risques
Le trading comporte un risque important de perte en capital.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
👉 Ne tradez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Même une stratégie prudente et automatisée peut subir des pertes dans des conditions de marché exceptionnelles.


Aucun avis
2025.10.14 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 02:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
