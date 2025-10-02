- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|187
|AUDUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.37 × 30
|
PUPrime-Live
|0.51 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.75 × 75
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 41
|
Coinexx-Live
|1.21 × 14
|
RoboForex-ECN
|1.83 × 357
|
BlueberryMarkets-Live
|1.88 × 113
|
Exness-MT5Real12
|2.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|2.00 × 9
|
Bybit-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.14 × 457
|
VantageInternational-Live 10
|2.14 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.19 × 171
|
Axiory-Live
|2.19 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.20 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|2.31 × 68
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.57 × 14
⚙️ Stratégie en Grille 100% Automatique
Cette stratégie fonctionne de manière entièrement automatique dans les deux sens du marché (📈 achat et 📉 vente) simultanément, afin de réduire les pertes lorsque les prix évoluent de façon imprévisible.
🚫 Aucune martingale
⚡ Aucun scalping
👉 Une approche stable, contrôlée et durable du trading, spécialement conçue pour les petits comptes.
📊 Fonctionnement
Le système ouvre très peu de positions simultanément afin de limiter l’exposition et de maintenir une stabilité maximale.
En général, il y a 1 position ouverte par jour, et dans de rares cas, jusqu’à 3 positions maximum.
Si une position ne devient pas gagnante rapidement, elle est automatiquement clôturée avec une petite perte, ce qui permet de maintenir un drawdown extrêmement faible.
🎯 Objectif de Performance
L’objectif est d’atteindre environ +5% de gain par mois.
💡 Cela peut sembler modeste, mais c’est une croissance réaliste, régulière et durable, idéale pour les petits comptes.
🧩 Conditions Recommandées
💰 Solde minimum du compte : 100 €
⚖️ Effet de levier : au moins 30x
💹 Il est très important d’utiliser un compte avec peu de spread et de faibles frais, car les profits par trade sont relativement petits.
📜 Entièrement conforme à la réglementation européenne, qui limite l’effet de levier à 30x pour les traders particuliers.
⚠️ NB – Avertissement sur les Risques
Le trading comporte un risque important de perte en capital.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
👉 Ne tradez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Même une stratégie prudente et automatisée peut subir des pertes dans des conditions de marché exceptionnelles.
USD
USD
USD