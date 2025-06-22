SignauxSections
Dylan Rudy L Voets

Mosun

Dylan Rudy L Voets
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
202 (54.15%)
Perte trades:
171 (45.84%)
Meilleure transaction:
129.67 EUR
Pire transaction:
-249.48 EUR
Bénéfice brut:
3 411.36 EUR (33 081 pips)
Perte brute:
-3 608.86 EUR (29 976 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (142.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
179.75 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
68.19%
Charge de dépôt maximale:
65.33%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
239 (64.08%)
Courts trades:
134 (35.92%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.53 EUR
Bénéfice moyen:
16.89 EUR
Perte moyenne:
-21.10 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-301.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-580.46 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-14.71%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
395.06 EUR
Maximal:
996.78 EUR (62.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.27% (996.78 EUR)
Par fonds propres:
74.57% (2 083.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 271
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -202
EURUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.4K
EURUSD -250
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.67 EUR
Pire transaction: -249 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +142.65 EUR
Perte consécutive maximale: -301.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 121
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 1532
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
Coinexx-Live
0.79 × 120
ICMarketsSC-MT5-2
0.95 × 16953
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
FusionMarkets-Live
1.07 × 330
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
1.09 × 388
TitanFX-MT5-01
1.11 × 55
FPMarkets-Live
1.25 × 192
TradeMaxGlobal-Live
1.42 × 12
67 plus...
Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
