Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 FIBOGroup-MT5 Server 0.00 × 9 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-2 0.46 × 121 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 ICMarketsSC-MT5 0.59 × 1532 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Tradeview-Live 0.67 × 9 Coinexx-Live 0.79 × 120 ICMarketsSC-MT5-2 0.95 × 16953 Axiory-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real15 1.03 × 100 Exness-MT5Real3 1.04 × 46 FusionMarkets-Live 1.07 × 330 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 1.09 × 388 TitanFX-MT5-01 1.11 × 55 FPMarkets-Live 1.25 × 192 TradeMaxGlobal-Live 1.42 × 12 67 plus...