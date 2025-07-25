SignauxSections
Mahendran Nadarajah

Pacific

Mahendran Nadarajah
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
767
Bénéfice trades:
552 (71.96%)
Perte trades:
215 (28.03%)
Meilleure transaction:
304.50 USD
Pire transaction:
-8.99 USD
Bénéfice brut:
6 621.70 USD (139 058 pips)
Perte brute:
-485.10 USD (54 876 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (83.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 477.76 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
68.83%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
63.99
Longs trades:
325 (42.37%)
Courts trades:
442 (57.63%)
Facteur de profit:
13.65
Rendement attendu:
8.00 USD
Bénéfice moyen:
12.00 USD
Perte moyenne:
-2.26 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-82.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.78 USD (19)
Croissance mensuelle:
3.06%
Prévision annuelle:
37.08%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
95.90 USD (1.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.40% (95.90 USD)
Par fonds propres:
23.57% (937.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 678
GBPUSD 34
EURAUD 12
CADCHF 10
USDCHF 8
EURCAD 8
GBPCHF 5
NZDUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 656
GBPUSD 5.5K
EURAUD 1
CADCHF 0
USDCHF 0
EURCAD 1
GBPCHF 0
NZDUSD 0
AUDNZD 0
AUDUSD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 72K
GBPUSD 12K
EURAUD 258
CADCHF 66
USDCHF 71
EURCAD 149
GBPCHF 60
NZDUSD 25
AUDNZD 51
AUDUSD 34
EURNZD 86
AUDCHF 17
EURCHF 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.50 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +83.57 USD
Perte consécutive maximale: -82.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 341
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 17
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 86
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 1076
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 416
ICMarketsSC-Live15
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 742
ICMarketsSC-Live18
0.94 × 239
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
FBS-Real-7
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsEU-Live17
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 31
Pepperstone-Demo01
1.17 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
1.55 × 2021
56 plus...
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pacific
49 USD par mois
13%
0
0
USD
3.7K
USD
16
96%
767
71%
69%
13.65
8.00
USD
24%
1:500
