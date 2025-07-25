Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.17 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 ICMarketsSC-Live24 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live10 0.50 × 8 ICMarketsSC-Live16 0.50 × 341 ICMarketsSC-Live32 0.59 × 17 ICMarkets-Live22 0.73 × 225 ICMarketsSC-Live05 0.81 × 86 ICMarketsSC-Live25 0.82 × 1076 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 ICMarketsSC-Live09 0.85 × 416 ICMarketsSC-Live15 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live03 0.92 × 742 ICMarketsSC-Live18 0.94 × 239 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 FBS-Real-7 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 1.03 × 397 ICMarketsEU-Live17 1.14 × 7 ICMarketsSC-Live26 1.16 × 31 Pepperstone-Demo01 1.17 × 224 FusionMarkets-Live 2 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live23 1.55 × 2021 56 daha fazla...