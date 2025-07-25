- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
767
Kârla kapanan işlemler:
552 (71.96%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (28.03%)
En iyi işlem:
304.50 USD
En kötü işlem:
-8.99 USD
Brüt kâr:
6 621.70 USD (139 058 pips)
Brüt zarar:
-485.10 USD (54 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (83.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 477.76 USD (34)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
69.84%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
63.99
Alış işlemleri:
325 (42.37%)
Satış işlemleri:
442 (57.63%)
Kâr faktörü:
13.65
Beklenen getiri:
8.00 USD
Ortalama kâr:
12.00 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-82.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.78 USD (19)
Aylık büyüme:
3.06%
Yıllık tahmin:
37.08%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.90 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (95.90 USD)
Varlığa göre:
23.57% (937.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|678
|GBPUSD
|34
|EURAUD
|12
|CADCHF
|10
|USDCHF
|8
|EURCAD
|8
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|656
|GBPUSD
|5.5K
|EURAUD
|1
|CADCHF
|0
|USDCHF
|0
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|0
|NZDUSD
|0
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|72K
|GBPUSD
|12K
|EURAUD
|258
|CADCHF
|66
|USDCHF
|71
|EURCAD
|149
|GBPCHF
|60
|NZDUSD
|25
|AUDNZD
|51
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|86
|AUDCHF
|17
|EURCHF
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.50 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +83.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 341
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 17
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 86
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 1076
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 416
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 742
|
ICMarketsSC-Live18
|0.94 × 239
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsEU-Live17
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|1.16 × 31
|
Pepperstone-Demo01
|1.17 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|1.55 × 2021
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
13%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
16
96%
767
71%
70%
13.65
8.00
USD
USD
24%
1:500