Mahendran Nadarajah

Pacific

Mahendran Nadarajah
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
767
Kârla kapanan işlemler:
552 (71.96%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (28.03%)
En iyi işlem:
304.50 USD
En kötü işlem:
-8.99 USD
Brüt kâr:
6 621.70 USD (139 058 pips)
Brüt zarar:
-485.10 USD (54 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (83.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 477.76 USD (34)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
69.84%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
63.99
Alış işlemleri:
325 (42.37%)
Satış işlemleri:
442 (57.63%)
Kâr faktörü:
13.65
Beklenen getiri:
8.00 USD
Ortalama kâr:
12.00 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-82.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.78 USD (19)
Aylık büyüme:
3.06%
Yıllık tahmin:
37.08%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.90 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (95.90 USD)
Varlığa göre:
23.57% (937.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 678
GBPUSD 34
EURAUD 12
CADCHF 10
USDCHF 8
EURCAD 8
GBPCHF 5
NZDUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 656
GBPUSD 5.5K
EURAUD 1
CADCHF 0
USDCHF 0
EURCAD 1
GBPCHF 0
NZDUSD 0
AUDNZD 0
AUDUSD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 72K
GBPUSD 12K
EURAUD 258
CADCHF 66
USDCHF 71
EURCAD 149
GBPCHF 60
NZDUSD 25
AUDNZD 51
AUDUSD 34
EURNZD 86
AUDCHF 17
EURCHF 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.50 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +83.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 341
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 17
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 86
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 1076
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 416
ICMarketsSC-Live15
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 742
ICMarketsSC-Live18
0.94 × 239
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
FBS-Real-7
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsEU-Live17
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 31
Pepperstone-Demo01
1.17 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
1.55 × 2021
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pacific
Ayda 49 USD
13%
0
0
USD
3.7K
USD
16
96%
767
71%
70%
13.65
8.00
USD
24%
1:500
