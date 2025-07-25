SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pacific
Mahendran Nadarajah

Pacific

Mahendran Nadarajah
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
767
Profit Trade:
552 (71.96%)
Loss Trade:
215 (28.03%)
Best Trade:
304.50 USD
Worst Trade:
-8.99 USD
Profitto lordo:
6 621.70 USD (139 058 pips)
Perdita lorda:
-485.10 USD (54 876 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (83.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 477.76 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
69.84%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
63.99
Long Trade:
325 (42.37%)
Short Trade:
442 (57.63%)
Fattore di profitto:
13.65
Profitto previsto:
8.00 USD
Profitto medio:
12.00 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-82.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.78 USD (19)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
37.08%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.90 USD (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (95.90 USD)
Per equità:
23.57% (937.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 678
GBPUSD 34
EURAUD 12
CADCHF 10
USDCHF 8
EURCAD 8
GBPCHF 5
NZDUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 656
GBPUSD 5.5K
EURAUD 1
CADCHF 0
USDCHF 0
EURCAD 1
GBPCHF 0
NZDUSD 0
AUDNZD 0
AUDUSD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 72K
GBPUSD 12K
EURAUD 258
CADCHF 66
USDCHF 71
EURCAD 149
GBPCHF 60
NZDUSD 25
AUDNZD 51
AUDUSD 34
EURNZD 86
AUDCHF 17
EURCHF 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.50 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +83.57 USD
Massima perdita consecutiva: -82.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 341
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 17
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 86
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 1076
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 416
ICMarketsSC-Live15
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 742
ICMarketsSC-Live18
0.94 × 239
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
FBS-Real-7
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsEU-Live17
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 31
Pepperstone-Demo01
1.17 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
1.55 × 2021
56 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pacific
49USD al mese
13%
0
0
USD
3.7K
USD
16
96%
767
71%
70%
13.65
8.00
USD
24%
1:500
