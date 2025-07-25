- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
767
Profit Trade:
552 (71.96%)
Loss Trade:
215 (28.03%)
Best Trade:
304.50 USD
Worst Trade:
-8.99 USD
Profitto lordo:
6 621.70 USD (139 058 pips)
Perdita lorda:
-485.10 USD (54 876 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (83.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 477.76 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
69.84%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
63.99
Long Trade:
325 (42.37%)
Short Trade:
442 (57.63%)
Fattore di profitto:
13.65
Profitto previsto:
8.00 USD
Profitto medio:
12.00 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-82.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.78 USD (19)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
37.08%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.90 USD (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (95.90 USD)
Per equità:
23.57% (937.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|678
|GBPUSD
|34
|EURAUD
|12
|CADCHF
|10
|USDCHF
|8
|EURCAD
|8
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|656
|GBPUSD
|5.5K
|EURAUD
|1
|CADCHF
|0
|USDCHF
|0
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|0
|NZDUSD
|0
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|72K
|GBPUSD
|12K
|EURAUD
|258
|CADCHF
|66
|USDCHF
|71
|EURCAD
|149
|GBPCHF
|60
|NZDUSD
|25
|AUDNZD
|51
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|86
|AUDCHF
|17
|EURCHF
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.50 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +83.57 USD
Massima perdita consecutiva: -82.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 341
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 17
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 86
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 1076
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 416
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 742
|
ICMarketsSC-Live18
|0.94 × 239
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsEU-Live17
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|1.16 × 31
|
Pepperstone-Demo01
|1.17 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|1.55 × 2021
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
13%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
16
96%
767
71%
70%
13.65
8.00
USD
USD
24%
1:500