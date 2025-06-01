SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hendytrades3
Hendy Halim S Kom

Hendytrades3

Hendy Halim S Kom
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
19 (57.57%)
Perte trades:
14 (42.42%)
Meilleure transaction:
288.58 USD
Pire transaction:
-76.43 USD
Bénéfice brut:
576.13 USD (52 748 pips)
Perte brute:
-666.00 USD (135 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (82.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
439.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
97.24%
Charge de dépôt maximale:
5.67%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
17 (51.52%)
Courts trades:
16 (48.48%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-2.72 USD
Bénéfice moyen:
30.32 USD
Perte moyenne:
-47.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-281.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.99 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96.11 USD
Maximal:
535.99 USD (9.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.46% (535.99 USD)
Par fonds propres:
2.50% (125.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
CHFJPY 5
GBPUSD 3
US30 2
USOIL 2
ETHUSD 2
EURCAD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -258
CHFJPY -126
GBPUSD 102
US30 301
USOIL -36
ETHUSD -21
EURCAD 7
USDJPY 2
USDCHF -76
XAGUSD 14
CADCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -84K
CHFJPY -2.2K
GBPUSD 1.4K
US30 6.9K
USOIL -660
ETHUSD -3.5K
EURCAD 100
USDJPY 62
USDCHF -1.2K
XAGUSD 136
CADCHF 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.58 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +82.43 USD
Perte consécutive maximale: -281.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
XMGlobal-Real 46
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
NgelPartners-Live
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
428 plus...
Aucun avis
2025.09.25 05:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 09:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.