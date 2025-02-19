SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WP 047 Golden Cable
Imtiaz Chowdhury

WP 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
PepperstoneUK-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
961
Bénéfice trades:
753 (78.35%)
Perte trades:
208 (21.64%)
Meilleure transaction:
86.44 GBP
Pire transaction:
-110.05 GBP
Bénéfice brut:
1 923.23 GBP (164 622 pips)
Perte brute:
-1 865.52 GBP (152 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (61.51 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
131.87 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
16.15%
Charge de dépôt maximale:
18.58%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
577 (60.04%)
Courts trades:
384 (39.96%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.06 GBP
Bénéfice moyen:
2.55 GBP
Perte moyenne:
-8.97 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-105.36 GBP)
Perte consécutive maximale:
-188.36 GBP (2)
Croissance mensuelle:
86.21%
Prévision annuelle:
1 046.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134.05 GBP
Maximal:
499.50 GBP (32.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.87% (499.48 GBP)
Par fonds propres:
32.58% (18.78 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 858
GBPUSD.p 94
EURUSD.p 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 94
GBPUSD.p 18
EURUSD.p -37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p 16K
GBPUSD.p 403
EURUSD.p -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.44 GBP
Pire transaction: -110 GBP
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +61.51 GBP
Perte consécutive maximale: -105.36 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 19:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WP 047 Golden Cable
50 USD par mois
-70%
0
0
USD
72
GBP
34
99%
961
78%
16%
1.03
0.06
GBP
93%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.