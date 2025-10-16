SignauxSections
Imtiaz Chowdhury

ICM 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
157 (87.22%)
Perte trades:
23 (12.78%)
Meilleure transaction:
26.38 GBP
Pire transaction:
-69.82 GBP
Bénéfice brut:
1 370.35 GBP (21 170 pips)
Perte brute:
-1 323.09 GBP (16 049 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (690.52 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
690.52 GBP (87)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
230 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
120 (66.67%)
Courts trades:
60 (33.33%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.26 GBP
Bénéfice moyen:
8.73 GBP
Perte moyenne:
-57.53 GBP
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 202.93 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 202.93 GBP (20)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.40 GBP
Maximal:
1 209.23 GBP (37.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 61
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.38 GBP
Pire transaction: -70 GBP
Gains consécutifs maximales: 87
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +690.52 GBP
Perte consécutive maximale: -1 202.93 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1855
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 2530
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
Aucun avis
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 230 days
